Víkend v Česku bude zatažený a deštivý, na horách může sněžit

Do neděle bude v Česku převážně zataženo, občas zaprší, na horách může i sněžit, srážek bude víc o víkendu. Teploty přes den budou stoupat většinou k šesti stupňům Celsia, v noci bude kolem nuly. Po víkendu se mírně ochladí a mraky na obloze by se mohly alespoň částečně protrhat. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Dnes (pozn. ve čtvrtek) zůstane obloha převážně zatažená, zpočátku se místy, postupně ojediněle, vyskytne déšť nebo mrholení,“ uvedl ráno ČHMÚ na sociální síti X. Zpočátku se při mrznoucích srážkách může tvořit ledovka. Na horách se může objevit i déšť se sněhem. Teploměr ve čtvrtek odpoledne ukáže mezi jedním a šesti stupni Celsia, na jihovýchodě Moravy až devět stupňů.
Převážně zatažené nebe bude podle předpovědi také v pátek, slabě pršet může hlavně ve východní polovině území. Teplotní maxima budou podobná jako ve čtvrtek, chladněji kolem jednoho stupně Celsia meteorologové očekávají na západě.
Teploty přes den budou k pěti nebo šesti stupňům Celsia stoupat také o víkendu, slunce se nadále neukáže. Pršet bude místy, ve vyšších polohách mohou být srážky smíšené nebo sněhové.
Od pondělí může být nebe i jen oblačné, ojediněle bude sněžit a níže i pršet. Přes den budou teploty kolem nuly, v noci bude mrznout.
Alarmující čísla. Čeští influenceři propagují nelegální kasina mladistvým a nejen to
„Čeští influenceři, kteří mají desetitisíce sledovatelů, dnes propagují nelegální kasina. A je to nabídka, která je extrémně dostupná,“ říká ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola. Podle průzkumu mezi účastníky hazardních her ve věku 16 a 17 let se prý více než polovina z nich často nebo velmi často na sociálních sítích influencerů setkává s nabídkou nelegální her.
ŽIVĚRusko by k dobytí východu Ukrajiny muselo obětovat osm set tisíc vojáků, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že pokud by Rusko chtělo dobýt východ Ukrajiny, muselo by obětovat dalších 800 tisíc vojáků. "Potřebovali by na to minimálně dva roky s velmi pomalým postupem. Podle mého názoru tak dlouho nevydrží," míní představitel země, jejíž vyjednavači se účastní třístranných americko-rusko-ukrajinských jednání. Uvedl to v rozhovoru s televizí France 2.
ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.
Sláva, vyhoření i pády. Emotivní dokument Take That se ptá: Existuje život po kapele?
Ruku v ruce se „řvavě růžovými“ devadesátkami odstartovala také éra boy bandů potažená kočičím zlatem. Pětice mladíků z maloměsta na severu Anglie se tehdy potkala na konkurzu na nové New Kids On The Block a dobyla svět. Jenže na vrcholu hitparád je příliš horko. Kapela se po pouhých šesti letech rozpadla. Přesto se dodnes v různých podobách vrací.
Velbloud s pasem? Saúdská Arábie zavádí nové doklady pro zvířata
Úřady v Saúdské Arábii začnou vydávat cestovní pasy pro všechny velbloudy, kteří v království žijí, píše agentura AFP. Pomocí tohoto kroku chtějí vytvořit spolehlivou databázi, která umožní lépe spravovat stáda těchto ceněných zvířat. Podle odhadů vlády žilo v zemi v roce 2024 přibližně 2,2 milionu velbloudů.