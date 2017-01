Anonym nahlásil bombu v expresu z Prahy do Mnichova. Nádraží v Berouně je uzavřené

AKTUALIZOVÁNO před 23 minutami

V pondělí dopoledne anonym nahlásil bombu ve vlaku, který jel z Prahy do Mnichova. Vlak je nyní ve stanici Beroun, kde je zastaven provoz a na místě probíhá zásah policie. "Na místo míří psovod se speciálně vycvičeným psem pro hledání výbušnin," upřesnila mluvčí policie Marcela Pučelíková s tím ,že probíhá evakuace cestujících. "Jejich přesný počet zatím není znám," dodala Pučelíková. Podle webu Českých drah by omezení mezi Berounem a Karlštejnem mělo trvat minimálně do 11:00. Vlak EC 354 Franz Kafka jedoucí do Německa nabere podle odhadu zpoždění zhruba 120 až 140 minut. Policejní zásah kvůli výhrůžce zpozdí i řadu vnitrostátních spojů.

autoři: Domácí, ČTK