Utíkal z bohnické léčebny. Pro muže, který vraždil, žádá žaloba vyhoštění

Muže, který v nepříčetnosti vraždil, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, navrhla státní zástupkyně za maření soudního rozhodnutí na deset let vyhostit. Soud bude pokračovat výslechem znalkyně 26. ledna, muž zůstává ve vazbě.
„Z psychiatrické nemocnice utekl opakovaně a nemá dostatečný náhled na své jednání,“ odůvodnil pokračování vazby soudce. Šestadvacetiletý cizinec, který do Česka přijel před šesti lety hledat práci, odmítl před soudem vypovídat.
Muž předloni v lednu napadl dva lidi v pražském Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný, byla mu soudem nařízená ústavní léčba.
Loni v říjnu se nevrátil do léčebny z povolené vycházky, policie ho vypátrala následující den. „Chtěl jsem být na svobodě aspoň pár dní,“ uvedl muž podle zápisu z výslechu v přípravném řízení. Podle svých slov se chtěl sám později do nemocnice vrátit. Po několika dnech znovu utekl přes plot ze zabezpečené zahrady pavilonu a soud ho poté poslal do vazby za maření výkonu úředního rozhodnutí.
O tom, jakým způsobem bude s psychicky nemocným pachatelem naloženo, rozhoduje soud na základě znaleckého posudku. Podle vyjádření Psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně bývají stavy nepříčetnosti často dočasné. „Léčba z rehabilitačního pohledu směřuje k zabránění recidivy jednání, zaléčení osoby a postupnému bezpečnému návratu do společnosti,“ uvedla loni odborná společnost. Po posouzení týmem odborníků má pacient povolené pod vlivem medikace i vycházky.
