Učitelé budou ve středu 6. listopadu stávkovat, školy mají zůstat zavřené

Ve středu 6. listopadu bude celodenní stávka učitelů kvůli nesouhlasu s výsledky vyjednávání o růstu platů. Školy by měly zůstat zavřené. Ty, které nebudou, by měly mít omezený provoz. Vzhledem k podpoře stávky z regionů o tom rozhodlo vedení školských odborů, řekla místopředsedkyně odborů Markéta Seidlová.

Odbory nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů učitelů o osm procent, na kterém se tento týden domluvili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO). Odboráři požadovali navýšení tarifů o deset procent, od konce září jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti.

O vyhlášení stávky chtěly odbory původně informovat v pondělí na základě reakcí z krajů na návrh stávkovat příští středu. "Máme nyní už z regionů velkou podporu stávky, takže ten termín 6. listopadu na vyhlášení stávky platí," řekla Seidlová. Zmocnění vyhlásit stávku, pokud by vyjednávání o platech neskončilo úspěšně, podle ní schválilo předsednictvo odborů 11. října, dodala. Nyní vedení svazu už vybralo jen termín stávky.

Podle Seidlové půjde o celodenní stávku. Podotkla, že některé školy mají nyní kvůli podzimním prázdninám ředitelské volno, a možná se nestihnou na stávku úplně připravit. Pokud zůstanou otevřené, měly by aspoň omezit provoz, řekla. Školské odbory podle Seidlové dnes poslaly ředitelům a ředitelkám škol dopis, ve kterém je o stávce informují. Na pondělí přichystali odboráři briefing, kde chtějí novináře seznámit s dalšími detaily k podobě stávky.

Odbory dlouhodobě usilují o navýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 korun. Ve skutečnosti ve stejném období brali v průměru 36 224 korun, tedy kolem 112 procent průměrné mzdy.

Babiš považuje vyjednávání s odbory za uzavřené

Babiš se s Plagou ve středu domluvil, že tarify učitelů vzrostou o osm procent a odměny o dvě procenta. Premiér řekl, že tím považuje vyjednávání se školskými odbory za uzavřené. Ministerstvo práce má připravit vládní nařízení. Plaga podle odborů slíbil, že do tarifů půjdou tři čtvrtiny z 11 miliard korun na přidání, což by podle nich mělo umožnit víc než osmiprocentní navýšení základů platů.

Plaga už dříve uvedl, že podle něj není stávka na místě. Platy pedagogů podle něj rostou v souladu s programovým prohlášením vlády. V něm vláda slíbila, že do konce volebního období by měli učitelé mít 150 procent svého příjmu z roku 2017, měli by tak vydělávat 45 000 korun hrubého.