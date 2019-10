Vláda je proti zavedení povinné maturity z matematiky od jara 2021

Vláda je proti zavedení povinné maturity z matematiky. Ve středu podpořila návrh ministra školství Roberta Plagy (za ANO) na zrušení plánu, podle něhož měli poprvé povinně z matematiky maturovat gymnazisté v roce 2021. Ministr soudí, že je třeba nejprve zlepšit kvalitu výuky, včetně například zvýšení počtu učitelů, a až potom případně uvažovat o zavedení povinné zkoušky. Návrh posoudí sněmovna.

Vláda požádala, aby poslanci novelu projednali ve zrychleném procesu. "Je třeba, aby sněmovna zaujala rychlé stanovisko, aby nejistota byla odstraněna," řekl Plaga novinářům po jednání vlády. Podle něho jde o studenty a jejich rodiče.

Od jara 2021 by se podle návrhu novely školského zákona měla státní maturita omezit také jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol. Dál by měla zůstat možnost výběru povinné maturity z matematiky, nebo cizího jazyka. Novela počítá podle Plagy také s dvěma úrovněmi obtížnosti zkoušky z matematiky.

Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů - tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky - na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Ve svém původním návrhu z konce února chtělo ministerstvo posunout tento termín na jaro 2022, kdy měla povinnost začít platit pro většinu ostatních maturitních oborů. V současnosti dělají všichni maturanti státní zkoušku z češtiny a vedle ní si většina vybírá cizí jazyk.

Premiér Babiš na tiskové konferenci také potvrdil, že platy učitelů vzrostou o osm procent v tarifní složce. "Dvě procenta zbudou na odměny, MPSV připraví patřičné nařízení. Už není o čem jednat," uvedl Babiš.

