Šikana na českých školách má rozměry epidemie. Zažil ji každý čtvrtý žák

Jen dvě třetiny českých žáků chodí do školy rády. Je to nejméně ze všech zemí zapojených do mezinárodního srovnání. Kromě samotné podoby výuky to podle odborníků souvisí i s mírou šikany, která na tuzemských školách patří k nejvyšším v Evropě.

Mezinárodní srovnávací testy TIMSS zkoumají matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků 4. tříd po celém světě. A také se jich ptají na jejich vztah ke škole. Poslední známé výsledky z roku 2015 znamenaly pro Česko nemilé zjištění. Takzvaná "hodnota indexu sounáležitosti se školou" byla dle údajů České školní inspekce u českých žáků nejen podprůměrná, ale dokonce jedna z nejnižších. Horší hodnoty byly zjištěny jen v Japonsku a v Polsku. Z odpovědí na dílčí položku "Do školy chodím rád/a" vyplynulo, že čeští žáci chodí do školy nejméně rádi ze všech zemí zapojených do šetření - souhlas s ní vyjádřilo jen 68 procent českých žáků, přitom mezinárodní průměr je 86 procent žáků. Tato čísla dávají sociologové i psychologové do souvislosti s další nelichotivou statistikou - míra šikany na českých školách patří k největším v Evropě. Ve výzkumu PISA 2015 zkušenost s šikanou uvedlo 25 procent českých žáků, přičemž průměr zemí OECD činí necelých 19 procent. Před Českem figuruje z evropských zemí už jen Rusko a Lotyšsko. Jedná se o výsledky dotazníku, jenž zkoumal u patnáctiletých dětí tzv. well-being, zjednodušeně stav převažující tělesné, duševní a společenské pohody. Výzkum zjišťoval motivovanost studentů, úzkost ve škole, vztahy s vrstevníky a učiteli, šikanu, pocit sounáležitosti se školním kolektivem, podporu rodičů či trávení volného času. Nicméně i v ukazateli životní spokojenosti se čeští školáci ocitli pod průměrem zemí OECD. Tento žebříček nijak nekopíruje vyspělost dané země či jejího školského systému, neboť mezi nejspokojenější patřily děti z Dominikánské republiky, Mexika a Kostariky a mezi nejméně spokojené žáci z Hongkongu, Číny, Koreje a Japonska, kteří přitom obsazují přední příčky v tabulkách hodnotících jejich vědomosti. Pokračování textu na stránkách projektu Chytré Česko. Chytré Česko - šikana Speciální projekt CHYTRÉ ČESKO on-line deníku Aktuálně.cz a Hospodářských novin otevírá debatu o stavu českého školství, pojmenovává hlavní problémy a poukazuje na možná řešení.