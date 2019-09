Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, nedohodly se s Plagou na růstu platů

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Nedohodly se s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) na růstu platů. S nabízeným navýšením nejsou spokojeny. Plaga navrhl, aby si všichni učitelé od ledna přilepšili o 2250 korun. Dalších průměrně 1400 korun má putovat do odměn.

Odbory požadovaly původně navýšení platů učitelů o 15 procent. Souhlasily pak s desetiprocentním přidáním, vše ale chtěly do tarifů. Ministr navrhoval růst tarifů o pět procent a zbývajících pět procent do odměn, poté přišel s pevnou částkou 1750 korun pro všechny. V úterý ji upravil na 2250 korun. Výraznější přidání pro pedagogy žádají ale i zaměstnavatelé.

"Je to politický signál, že dochází k nedohodě. Chceme nalézt řešení. Je to záležitost vlády. Uvidíme, jestli se jednání posunou ke zdárnému cíli," uvedl Dobšík. Dodal, že odbory jsou připraveny v případě nutnosti "přerušit práci" ve školách.

Platy zvyšuje vláda svým nařízením. Návrh předpisu by měla v brzké době projednávat. Plaga uvedl, že plošné přidání 2 250 korun představuje 1,5násobek navýšení platů ostatních pracovníků veřejného sektoru. Jim se má základ výdělku od ledna zvednout o 1 500 korun. Navrhovaným růstem Babišův kabinet plní své programové prohlášení, dodal Plaga. Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by tak měl činit asi 45 tisíc korun.

"My vnímáme to, že vláda naplňuje své programové prohlášení. Nicméně první věta začíná tím, že školství je prioritou této vlády. Jestliže je ta priorita taková, že průměrný plat učitele dosahuje maximálně 110 procent průměrného platu v ČR, tak musíme jasně říci, že to žádná priorita v podstatě není," řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Podotkla, že i výdělky v jiných oborech rostou výrazně.

Odboráři i zástupci zaměstnavatelů věří, že rozpočet na příští rok případně upraví ještě poslanci ve Sněmovně. Mohli by v něm přesunout do školství peníze na podporu učitelů.