Dřevěná střecha spojí hlavní nádraží s tramvají i parkem. Sherwood má být minulostí

Před pražským hlavním nádražím v budoucnu vznikne dřevěná střešní konstrukce, která propojí odbavovací halu, Vrchlického sady a plánovanou novou tramvajovou zastávku. Počítá s tím návrh architektů z kodaňského studia Henning Larsen Architects, kteří uspěli v soutěži na podobu úprav nádraží a jeho okolí. Přeměna nádraží a přilehlého parku by měla začít v roce 2028, vyjde na dvě miliardy korun.

Vítězný návrh v úterý v pražském Centru architektury a městského plánování představili zástupci Prahy a Správy železnic. Předmětem soutěže, která začala loni v květnu, bylo komplexní řešení nádraží a jeho okolí.

Soutěžní týmy dostaly za úkol navrhnout novou podobu odbavovací haly, jejíž rekonstrukci plánuje Správa železnic. Pro magistrát řešily úpravy Vrchlického sadů a pro dopravní podnik tramvajovou trať, která povede od Národního muzea do Wilsonovy a Washingtonovy ulice k odbavovací hale a následně Opletalovou ulicí do Bolzanovy ulice.

Ze tří finalistů vybrala hodnoticí komise návrh dánského studia, který podle jejích členů harmonicky kombinuje architekturu, urbanismus, krajinářství a dopravní funkci. "Ačkoli se návrh zdá poměrně radikální, dobře se vypořádal s prostorem nacházejícím se v Pražské památkové rezervaci. Zachovává historické architektonické prvky, které dále rozvíjí, a zároveň počítá s obnovením a oživením prostoru před Fantovou budovou," uvedl předseda komise, architekt Jaroslav Wertig.

Dominantním prvkem návrhu je velká dřevěná konstrukce, které se bude klenout od nové odbavovací haly směrem k Vrchlického sadům. Pod ní propojí prostor před nádražím s úrovní magistrály široké schodiště, na které naváže nový přechod přes frekventovanou silnici směrem k historické Fantově budově. Úprav se dočká i prostranství před nádražím, kde vznikne nová zastávka tramvaje.

"Naší ambicí je, aby nové nádraží bylo nejen udržitelným a funkčním centrem mobility, ale aby se zároveň stalo součástí každodenního života lidí a místem, kde se budou setkávat a trávit čas," uvedl ředitel pro globální trh vítězného studia Jacob Kurek. Cílem týmu podle něj bylo co nejlepší propojení haly, Fantovy budovy a parku do jednotného celku. To ocenil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. "Co mě na návrhu zaujalo nejvíce, je komfortní propojení s Fantovou budovou," uvedl.

Přibudou vodní prvky i kavárny

Podle náměstka pražského primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (STAN) se po uskutečnění návrhu nyní nepříliš oblíbený park promění v mnohem přívětivější místo. "Navíc (návrh) doplňuje řadu nových a pro návštěvníky atraktivních prvků jako vodní prvky nebo venkovní kavárny," uvedl. Přeměnu parku, nyní Pražany nelichotivě přezdívaného Sherwood, ocenil i primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Na druhém místě se v soutěži umístil tým barcelonských studií Miralles Tagliabue EMBT a OCA architects, třetí skončilo konsorcium českého studia re:architekti, italského ateliéru Baukuh studio associato a italského studia Yellow Office.

Vítězné studio nyní uzavře smlouvy se všemi třemi zadavateli soutěže, tedy s pražským magistrátem, Správou železnic a dopravním podnikem. Následně architekti dopracují svůj návrh do podoby architektonické studie, ke které se bude moci na přelomu letošního a příštího roku vyjádřit i veřejnost. Poté studio připraví projektovou dokumentaci pro povolovací proces.