U Brandýsa nad Labem narazil autobus do stromu. Dva lidé utrpěli zranění, silnice je uzavřená

AKTUALIZOVÁNO před 9 minutami

U Skorkova nedaleko Brandýsa nad Labem narazil odpoledne autobus do stromu. Řidič zůstal po nehodě zaklíněný, utrpěl těžké zranění. V autobuse cestovalo asi deset cestujících, jeden se lehce zranil, řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Na místě zasahuje vrtulník záchranářů. "Řidič byl po našem příjezdu v bezvědomí a nedýchal. Záchranáři zahájili oživovací pokusy, které byly úspěšné. Muž byl připojen k umělé plicní ventilaci a byl letecky transportován do motolské nemocnice," řekla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová. Silnice spojující Starou Boleslav se Sojovicemi je v místě nehody uzavřená pravděpodobně do pozdního odpoledne.