AKTUALIZOVÁNO před 48 minutami

Nehoda osobního vozu a autobusu na D8 | Video: Tomáš Novák | 00:56

V pátek kolem 18:00 se na dálnici D8 u Litoměřic ve směru na Ústí nad Labem srazil osobní vůz s autobusem. Na místě se okamžitě utvořila zhruba půlkilometrová kolona. "Osobní vůz z neznámých příčin přejel do pravého jízdního pruhu, kde narazil do autobusu, kde cestovalo 39 lidí. Nikdo z nich neutrpěl žádné zranění," informovala mluvčí policie Středočeského kraje Markéta Johnová. Dva lidé z čtyřčlenné posádky osobního vozu museli být převezeni na ošetření do nemocnice s lehčím zraněním. Od 19:45 je úsek průjezdný jedním jízdním pruhem.