Ve vězení mě každou hodinu budí ostraha, je to nehumánní, stěžoval si dezinformátor

Dezinformátor a recidivista Patrik Tušl se ve vězení polepšil jen částečně. Když byl za mřížemi na pohovoru kvůli svému chování, s pracovníkem káznice jednal urážlivě. Sám si naopak stěžoval, že mu dozorci věnují nepřiměřenou pozornost, což mu výkon trestu ztěžuje. Plyne to z rozsudků, jimiž justice zamítla jeho žádost o podmíněné propuštění.

Karlovarský okresní soud odmítl na konci května podmíněně propustit Tušla umístěného ve věznici v Ostrově nad Ohří. Tehdy však nebyly známé důvody, proč ho ve výkonu trestu nechal. Dezinformátor je za mřížemi kvůli vydírání, nebezpečnému vyhrožování a poškozování věřitele. Odpykává si dva a tři čtvrtě roku.

Tušl se kvůli verdiktu obrátil na Krajský soud v Plzni, kde si na karlovarskou instanci stěžoval. Ani tam však neuspěl. Plzeňský krajský soud minulý měsíc potvrdil, že recidivista na svobodu nepatří. Aktuálně.cz nyní obě rozhodnutí získalo. Z jejich odůvodnění plyne, proč si recidivista podmíněné propuštění nezaslouží.

"Je osobou kriminálně závadovou. V minulosti se opakovaně, zcela bez poučení a respektu k soudním rozhodnutím, dopouštěl různorodé trestné činnosti. Soud ohledně prognózy k vedení řádného života na svobodě je spíše skeptický, přihlížeje též ke sklonům odsouzeného k nezdrženlivému a nevyzpytatelnému chování," napsal karlovarský soud.

Spánková deprivace

Tušl v žádosti popisoval, proč má nárok na podmíněné propuštění. Díky stykům s vězni prý pochopil, jak se museli cítit lidé, k nimž se choval agresivně. Sliboval, že by se vzdal používání sociálních sítí. Právě podněcování k nenávisti vůči Ukrajincům na Facebooku ho poprvé dostalo do vězení. Za mřížemi se zapojil do preventivních programů.

Také líčil těžkosti, které mu přináší zařazení do takzvané kategorie další vytipované osoby. Těm kvůli obavě z útoku spoluvězňů vzhledem k jejich mediální známosti náleží vyšší ochrana ze strany dozorců. Za to prý upadl v nemilost ostatních trestanců i samotných zaměstnanců věznice.

"Po celou dobu svého trestu byl každou jednu hodinu kontrolován vězeňskou stráží. To mu způsobilo dlouhodobou spánkovou deprivaci, což se negativně projevilo na jeho zdravotním stavu a takový režim považuje zcela za nehumánní," popisuje karlovarský soud, na co si Tušl stěžoval.

Rajchlovy záruky nepomohly

K dobru si dezinformátor dával, že pomohl rozkrýt pašování drog do věznice. Rozhodl se tak po vážném incidentu. "Odsouzený se stal svědkem trestné činnosti ve věznici, v důsledku které zemřel vězeň. Tento otřesný zážitek ho vedl k tomu, že oznámil dozorcům, kde spoluvězni ukrývají drogy," stojí v usnesení plzeňské instance.

Za Tušla se zaručil spolek Za svobodu. Ten by garantoval, že by se dezinformátor na svobodě choval řádně. Šéfem spolku je proruský advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který přitom Tušla v řízení o propuštění zastupoval. Dezinformátor ho v minulosti veřejně dehonestoval. Že se s ním udobřil, podle Tušla znamená, že se polepšil.

"Záruku za dovršení nápravy odsouzeného soud zhodnotil jako ryze formální s cílem pomoci odsouzenému dosáhnout podmíněného propuštění. Záruka nevzbudila důvěru ani přesvědčení, že by bylo na nápravě odsouzeného dále pracováno," odmítl však karlovarský soud Rajchlovy garance.

"Pokud za něho pan doktor (Rajchl) dá záruku a dostane jej na svobodu, tak ho bude poslouchat na slovo a když mu pan doktor řekne, aby něco nedělal, takto dělat nebude." Okresní soud v Karlových Varech, 28. května 2024

Podle obou instancí se Tušl skutečně částečně polepšil, ale zdaleka to nestačí. Získal tři pozitivní kázeňské poznatky, například za podíl na úklidu věznice, coby bývalý uživatel pervitinu navázal spolupráci s poradnou drogové prevence. Jenže přímo kázeňskou pochvalu nemá žádnou. Naopak jsou k jeho chování výhrady.

"Ležel na neustlaném lůžku v době mezi budíčkem a večerkou," uvedl soud k prohřešku z října 2022, kdy se měl místo polehávání věnovat programu. Když byl kvůli tomu na pohovoru s pracovníkem vězeňské služby, vykřikoval a o dozorcích mluvil jako o "bachařích". Soudy připomněly, že na svobodě páchal delikty, ač byl v podmínce.

"Na nehumánní podmínky ve věznici a opatření vůči němu užitá si v minulosti stěžoval, přičemž šetření provedené Krajským státním zastupitelstvím v Plzni vyhodnotilo jeho stížnosti na chování dozorců jako nedůvodné." Krajský soud v Plzni, 7. srpna 2024

"Vzhledem k častému trestání jeho osoby je nutno ještě na nápravě odsouzeného ve výkonu trestu pracovat," uzavřela karlovarská soudkyně Ivana Koprnická. "V určitých situacích se stává impulzivním a nevyzpytatelným. Stěží lze podmíněně propustit odsouzeného, který za poměrně dlouhou dobu výkonu trestu neobdržel ani jednu kázeňskou odměnu," potvrdil plzeňský soudce Pavel Fait.

Do vězení poprvé kvůli nenávisti k Ukrajincům

Patrik Tušl se profiloval jako výrazný dezinformátor během pandemie covidu. Popíral vážnost choroby, lhal o nebezpečnosti očkování a verbálně napadal zastánce opatření. Už v té době měl pět záznamů v rejstříku trestů, všechny dopadly podmínkou. V srpnu 2022 už skončil ve vazbě kvůli videu, na němž podněcoval k nenávisti vůči Ukrajincům.

"To video mi přijde vtipný. Nechápu, proč jsem kvůli tomu vězněný," řekl Tušl předloni v říjnu u kladenského soudu, jenž ho poprvé poslal na deset měsíců do vězení. Od té doby dostal pravomocný trest v dalších třech kauzách. Nejprve to bylo za pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kubka či imunologa Václava Hořejšího.

Pak padl verdikt, že vydíral ženu, aby přestala upozorňovat na jeho dezinformace. Součástí toho byl i trest za vyhrožování strážníkovi městské policie, který ho v MHD v období pandemie vyzval k nasazení roušky. Tušl druhý den přišel na služebnu, kde vykřikoval, že ho "rozseká do sra**k".

Letos v dubnu pak Obvodní soud pro Prahu 9 vyměřil Tušlovi 23 měsíců za to, že ukrýval 130 tisíc korun před lidmi, kterým dlužil. "Měl přijímat platby přes cizí účty, aby přijaté prostředky nebyly rozděleny mezi jeho věřitele," popsala Aktuálně.cz šéfžalobkyně v Praze 9 Jitka Rybenská. Tušlovi vyprší trest 3. května 2025.

Mohlo by vás zajímat: Trump nelze hodnotit objektivně, neustále lže, říká politolog Klvaňa