Česko obdrželo novou nabídku na pronájem gripenů, podle obrany je výhodnější

Švédsko předložilo Česku novou nabídku na prodloužení využívání letounů JAS-Gripen. Armáda by po roce 2027 mohla využívat 12 letounů místo nynějších 14, za pronájem, servis a výcvik by podle současného kurzu Česko zaplatilo 16,65 miliardy korun včetně DPH.

Ministerstvo obrany sdělilo, že aktuální nabídka je cenově výhodnější než dřívější návrhy, s nimiž nebylo spokojeno. Nabídku nyní vyhodnocuje.

Vojenské letectvo využívá švédské nadzvukové letouny 20 let. Česko si 14 letounů pronajímá za asi 1,7 miliardy korun ročně. Vláda se Švédskem jedná o prodloužení pronájmu do roku 2035, kdy gripeny nahradí 24 amerických letounů F-35.

"Protože první nabídky nesplňovaly naše očekávání, požádali jsme švédské partnery o nový návrh. Po náročných jednáních jsme nyní dospěli k variantě, která je pro Českou republiku významně výhodnější. Oproti původní nabídce jsme vyjednali slevu přibližně 25 procent," uvedl vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka.

Podle švédské nabídky zaplatí Česko v letech 2027 až 2035 za pronájem letounů, servis a výcvik podle současného kurzu švédské koruny přibližně 16,65 miliardy korun včetně DPH. Armáda má nyní 12 jednomístných a dva dvoumístné stroje, podle nové nabídky by využívala deset jednomístných a jako dosud dva dvoumístné.

Samotný pronájem netvoří významnou část nabídky, uvedlo ministerstvo. Na výši nabídky má podle něj vliv zejména stáří využívaných letadel, která budou ve službě už třetí dekádu, předpokládají se proto i vyšší náklady na údržbu.

"Zároveň za posledních 20 let v odvětví vojenského letectví znatelně vzrostly ceny na trhu práce a ceny materiálu. Připravovaná smlouva tak reaguje na vývoj cen v posledních letech, který značně překonal dlouhodobý průměr. Nabídka byla švédskou stranou pro Českou republiku vyjednána stejným způsobem, jako jsou vyjednávány nabídky pro švédské letectvo," dodala obrana.

Miliardová modernizace

Používané gripeny bude třeba modernizovat. "Česká armáda by za modernizace podle švédského návrhu zaplatila 3,9 miliardy korun včetně DPH. Modernizovat letouny bylo či bude potřeba již v současné periodě pronájmu (v letech 2015 až 2027), a to za téměř dvě miliardy korun včetně DPH," uvedlo ministerstvo.

Velitel vzdušných sil české armády Petr Čepelka považuje aktuální švédskou nabídku za přijatelnou. "I s nižším počtem letounů zvládneme plnit úkoly ochrany vzdušného prostoru České republiky," řekl. Pro vzdušné síly je podle něj bezproblémové prodloužení nájmu gripenů důležité i kvůli zajištění vycvičených pilotů. Jádrem pilotů nových F-35 budou právě piloti letounů JAS-39 Gripen, připomněl.

Pokud ministerstvo obrany spolu s armádou švédskou nabídku vyhodnotí jako přijatelnou, předloží návrh smlouvy vládě. Dohoda se Švédskem o prodloužení pronájmu gripenů by poté měla být podepsána ještě do konce funkčního období současné vlády, uvedlo ministerstvo.

Gripeny mají v českém letectvu sloužit ještě zhruba deset let, než je nahradí americké bojové letouny F-35 Lightning II. O jejich nákupu rozhodla současná vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Celkem tak americké letouny vyjdou na 150 miliard. Jde o nejdražší armádní nákup. První letouny F-35 pro ČR mají být hotové v roce 2029, všechny stroje by měly do ČR dorazit do roku 2035.