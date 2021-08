Neodjedu, dokud neopravíme všechny střechy, říkají řemeslníci. A shání dobrovolníky

Více než měsíc po řádění tornáda zůstávají pro lidi bez střechy či celého domu největší nadějí dobrovolníci. Když Aktuálně.cz mapovalo situaci v obcích, opakovaně potkávalo party řemeslníků či hasičů, díky kterým denně přibývají například nové střechy domů. Ti ale upozorňují, že by kromě jiného potřebovali nejen více dobrovolníků, ale také lepší koordinaci, aby je mohli co nejlépe využít.

Pokud se zeptáte lidí v obcích postižených tornádem, jakou cenu pro ně mají dobrovolníci, kteří rozumí řemeslu, odpovídají, že ta nejde ani vyčíslit. V situaci, kdy lidé mají často jen provizorní zastřešení, vyhlížejí nejvíce právě řemeslníky. Ti chodí dům od domu a staví či opravují střechy, na které by majitelé domů jinak čekali týdny nebo i měsíce.

"Mně o víkendu přijelo dvanáct tesařů a pokrývačů a jeli jsme osm střech za sebou. Mám z toho obrovskou radost. A to už vím o dalších, které budeme dělat," říká Aktuálně.cz Vítězslav Wejmelka, který pomáhá v Moravské Nové Vsi už čtvrtý týden. Pracuje většinou od osmi hodin ráno do šesti až osmi večer a když třeba pršelo do sokolovny, nechyběl ani tam. "Zatloukali jsme na střeše latě, aby do sokolovny nepršelo, ještě o půlnoci," upozorňuje. V místě je už hodně známý, takže se na něj "nabalují" další dobrovolníci.

Jsou to podle něj často lidé, které před příjezdem neznal a potkal je až tady. "Znám je díky tomu, že spolu děláme střechy. S někým jednu, s někým dvě a více. Lidé přijíždějí a odjíždějí, nebo se i vrací, já zůstávám a jsem s nimi v kontaktu, takže oni potom přesně ví, s čím, kdy a kde je potřeba, aby pomohli," vysvětluje Wejmelka.

Podobně pomáhá také zedník Martin Vojta. Také on je součástí party, ve které se její členové střídají v práci na domech. Větší část ale stále zůstává na místě, nejvíce v Moravské Nové Vsi, pomáhají však i v dalších postižených obcích.

"Snažíme se mít přehled, kdo co potřebuje z místních udělat a vybíráme si hlavně ty, u kterých víme, že si těžko dokáží pomoct sami. Prioritou jsou staří lidé a rodiny s malými dětmi. Jdeme po barákách, které nemají střechu, ptáme se majitelů, jak jsou na tom, jestli mají slíbený materiál, jestli jim má kdo pomoct. Když nemají nikoho, snažíme se zkoordinovat lidi tak, abychom pomohli," popisuje Vojta.

Velkými pomocníky jsou také dobrovolní hasiči, kteří přijíždějí z různých míst země a opakovaně se vracejí. Mnohdy jde navíc o zkušené muže, kteří vědí z vlastní zkušenosti, jak stavět domy či střechy. Reportér Aktuálně.cz mluvil například s dobrovolnými hasiči z okrsku Heřmanov, kteří poprvé přijeli, když pomáhali s bouráním domů a teď pomáhají s novými střechami.

"Domluvili jsme se, že sem budeme jezdit pomáhat, když je potřeba. Střídají se tady o víkendech čtyři sbory z našeho okrsku. Dopředu jsme se vždycky domluvili, co budeme dělat a podle toho jsme si brali vybavení," říká Josef Chromý z Heřmanova, podle kterého je vždy důležité jezdit pomáhat už dobře připravený a vybavený.

"Každý z nás dopředu věděl, že bude například stavět vazbu nebo třeba betonovat vazbu. Jsme z dědiny a umíme dělat od železa po dřevo, umíme práci tesařskou i zednickou. Každý dělá něco, aby to odsýpalo, abychom udělali práci, když už jsme tady," popisuje.

Podobně přijíždějí pomáhat například dobrovolní hasiči z Podolí a Velatic i některých dalších míst. Zdůrazňují přitom, že se vždy domlouvají v rámci hasičského sboru tak, aby nikdo nechyběl v případě nutnosti zásahu v místech, odkud jsou.

Obrovskou, obrovskou, pomocí pro lidi v místech, kde se přehnalo tornádo, jsou i nyní dobrovolní hasiči, kteří zároveň rozumí řemeslu. Tady jsem nahrál hasiče z okrsku Heřmanov, kteří fantasticky pomáhají o víkendech v Moravské Nové Vsi. Více bude na ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/SlMvXswgUv — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 26, 2021

Kde získat aktuální informace Získat nejpřesnější a nejaktuálnější informace o tom, s čím je možné v postižených obcích pomoct, není úplně jednoduché. Kdo chce přijet pomáhat, může se obracet například na následující kontakty: Moravská Nová Ves: 797 672 659, 797 672 654, 773 011 409

Hrušky: 605 385 865

Mikulčice: 773 642 895

V některých případech je možné také volat přímo řemeslníky, kteří mají velmi dobrý přehled z terénu, jednotlivých střech a stavenišť. Redakce má svolení zveřejnit například telefonní číslo na řemeslníka Vítězslava Wejmelku: 732 533 618

Aktuální informace zveřejňuje na své facebookové stránce hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Hodně informací je také na facebookové stránce Díky za to

Nejlepší je předem se spojit s některou ze skupin, které jezdí do postižených míst pravidelně, například Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity MUNI pomáhá, které spolupracuje s Hnutím Brontosaurus.

Zapracujeme každého, důležitá je koordinace

Velkou pomocí pro lidi v postižených oblastech jsou přitom právě řemeslníci a hasiči z řad dobrovolníků, kteří zůstávají více dnů nebo se pravidelně vracejí. S takovými se dá mnohem lépe domlouvat než s těmi, kteří přijedou třeba jen jednou za delší čas, byť i takoví jsou pochopitelně vítaní.

"Každý den tady mluvím s lidmi, kteří nemají střechu nad hlavou a dokud ji nebudou mít, taká já prostě nemůžu odjet. Dokud nebude poslední střecha hotová, tak neodjedu. A to jsem zatím v Moravské Nové Vsi. A jak skončím tady, tak se možná přesunu do Hrušek, do Mikulčic nebo jinam," avizuje Vítězslav Wejmelka, kterého se po skončení práce lidé vždycky ptají, co za to chce. "A já jim říkám, že nic," odpovídá.

Podobně mluví zedník Vojta, který podle svých slov ovládá veškeré stavební práce, což se mu velmi hodí. "Přijel jsem původně jen jako pomocná ruka, ale když jsem viděl, že koordinace stavebních prací je poněkud chaotická, tak jsme si to tady začali koordinovat sami. Udělali jsme si přehled, co kdo z lidí potřebuje a jedeme podle plánu," říká.

Řemeslníci při rozhovorech nejčastěji ze všeho upozorňují, že nadále potřebují dobrovolníky a zdůrazňují, že to vůbec nemusí být kvalifikovaní odborníci. "Přivítáme určitě rádi další řemeslníky. Ale nemusí to být jen řemeslníci. Zapracujeme každého dobrovolníka. Jen ať se nám ozvou, potřebujeme tady určitě další a další ruce," opakuje Vejmelka.

A stejně naléhavě mluví také Vojta. "Potřebujeme další lidi. Nemáme vůči nikomu předsudky, kdo dělá na stavbě nebo kolem střechy poprvé, tak mu všechno vysvětlíme. Ze zkušeností tady víme, že dobrovolníci dokáží fungovat velmi dobře," ujišťuje Vojta a dává na dálku dobrovolníkům ještě jednu radu.

"Pokud člověk dorazí na místo a něco nefunguje, tak ať hlavně nepropadá skepsi. Ať má chladnou hlavu a je trpělivý, určitě se ho podaří k nějaké práci zařadit. Případně ať jde v každé vesnici k místu, kde je občerstvení. Řemeslníci si tam chodí na kávu, vyměňují si informace, takže pořád je tam někdo, kdo má přehled, co je třeba aktuálně dělat," říká.

Dopředu zavolejte a domluvte se, prosí hejtman

Aktuálně.cz se pokusilo zmapovat, jak nyní vypadá koordinace dobrovolníků v postižených obcích a kde je možné získat nejpřesnější a nejčerstvější informace o situaci. Redakce proto mimo jiné oslovila kromě místních lidí, řemeslníků a dalších dobrovolníků také neziskové organizace, které v místě pracují.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedl, že je v těsném kontaktu především se čtyřmi organizacemi, které jsou v dotčených místech nejaktivnější - Člověk v tísni, ADRA, Charita Česká republika a Diakonie Českobratrské církve evangelické.

"Humanitární organizace na náš popud už v minulosti několikrát obešly domácnosti a vytipovaly ty, u kterých je z různých důvodů jasné, že neví, co se svým barákem dělat. S nimi jsme nejvíc v kontaktu. Člověk v tísni dává dohromady skupinu řemeslníků, kteří těmto lidem pomáhají," sdělil hejtman.

Podle jeho slov vznikla minulý týden s neziskovými organizacemi dohoda, že svoje výstupy o situaci ve všech domech dají dohromady, aby byl jeden celkový přehled o tom, co která domácnost potřebuje. Také hejtman přitom potvrdil slova místních, kteří si nejvíce pochvalují pomoc organizovaných skupin řemeslníků.

Živě po poradě z Lužic se starosty, humanitárními organizacemi atd. https://t.co/9wVjBFLVfS#hejtmanlive — Jan Grolich (@JanGrolich) July 29, 2021

"To je ideální situace, jak může pomoc vypadat. Dělají to tak organizované party, které řeknou, že tam přijedou tehdy a tehdy a je možné jim práci přímo naplánovat. Nebo už se sami s místními domluvili a ví, co je potřeba dělat. To jsou naprosto ideální situace," chválí hejtman.

Znovu také zopakoval, že je nejlepší, když dobrovolníci zavolají předem a už dopředu ví, co budou dělat. "To je opravdu nejlepší. Dnes už to není tak, že by se u stánků v obcích hromadili dobrovolníci ve frontách. Každému doporučuji, aby nejdříve zavolal a domluvil se," radí.

Člověk v tísni posílá na místo svého koordinátora

Velkou pomocí pro dobrovolníky je například stánek humanitární a rozvojové organizace ADRA v Moravské Nové Vsi, kam chodí místní říkat, s čím by potřebovali pomoct a dobrovolníci se dozvídají, kde by mohli být užiteční.

"Měli jsme původně v plánu spustit přes nás registrační systém pro dobrovolníky bez ohledu na to, jestli už jsou na místě nebo se tam chystají, ale nakonec jsme se rozhodli koordinovat lidi, kteří už tam jsou. Rádi bychom stánek udrželi alespoň do konce srpna," říká Karolina Emanuelová z ADRY, která se věnuje v postižených obcích ještě dalším činnostem. Například sesbírala téměř 60 milionů korun a nyní hledá co nejlepší způsob rozdělení peněz mezi lidi, kteří je nejvíce potřebují.

"Pokud jde o dobrovolnickou pomoc lidem, snažíme se mapovat i situaci jednotlivých domácností. Díky tomu máme o Moravské Nové Vsi velmi dobrý přehled, hodně nám v tom pomáhá také obec," dodává Emanuelová.

Podle Adriany Černé z Člověka v tísni je nejlepší, aby byl na místě člověk, který bude dobrovolnickou pomoc koordinovat. "Takového člověka tam máme. vybrali jsme ho z řemeslníků, kteří tam pracovali. Je to tak nejlepší, protože řemeslníci na místě mají největší přehled, kdo a kde potřebuje pomoci," uvádí Černá, podle které bude tento jejich člověk zjišťovat situaci místních lidí a bude je propojovat s řemeslníky.

Koordinátorem je Libor Baláček. Na místě už pomáhal jako dobrovolník, ale v minulých dnech musel jako vedoucí na tábor, který měl domluvený dávno předtím, než jižní Moravu zasáhlo tornádo. "V tomto týdnu se do obcí vracím a budu se snažit co nejdříve situaci zmapovat," sdělil Aktuálně.cz s tím, že se bude snažit dát dohromady i systém, aby dobrovolníci měli co nejčerstvější informace, kde a jak můžou pomáhat. "Budu se snažit, řemeslníci proudili do postižených obcí delší dobu a měli tam i své zázemí. To je také hodně důležité, musíme pro ně zajistit na delší dobu ubytování a další servis," avizuje Baláček.

Dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat, mohou také kontaktovat organizace, které jsou v kontaktu s místními a ví, kde je třeba pomáhat. Patří mezi ně například Hnutí Brontosaurus a Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity MUNI pomáhá, které vzájemně spolupracují. "Jezdíme do postižených obcí každý víkend. Když se zájemci přihlásí přes naši aplikaci, dáme jim vědět, kdy jedeme a takou práci budeme dělat," vysvětluje koordinátorka centra Daniela Niebauerová.

Video: Tudy letělo. Pilot kopíroval s kamerou trasu tornáda