Tornáda jsou důsledkem lidského chování, musíme se s tím naučit žít, řekl Timmermans

Řádění tornád a dalších přírodních živlů je podle místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse důsledek lidského chování. Lidstvo se bude muset naučit žít v rámci planetárních mezí. Body, které Evropská komise v klimatickém plánu představila, neznamenají rozhodnutí, ale návrhy řešení, o kterých se bude se členskými státy dále jednat. V Praze se setkal s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Zástupcům ČR mimo jiné Timmermans oznámil, že finanční zdroje modernizačního fondu byly zvýšeny, což podle něj čeští ministři uvítali. Novinářům to v pátek řekl na pražském hlavním nádraží před cestou do Ostravy.

Záplavy, tornáda a jiné přírodní živly, se kterými se potýká i Česká republika, naposledy jihomoravské obce, podle Timmermanse potvrzují, že počasí je nevyzpytatelné po celém světě a je to důsledek lidské činnosti. Na změny je podle něj nutné reagovat, proto Evropská komise připravila klimatický plán, jehož součástí by měla podle Timmermanse být i ČR. Je to podle něj země, která hledí kupředu, například v otázce cirkulární ekonomiky by mohla být pro mnohé příkladem.

Komise například navrhuje, aby se do roku 2035 skončilo s výrobou benzinových a dieselových vozů. Mnoho automobilek se podle Timmermanse tímto směrem už vydalo a auta výhradně s nulovými emisemi budou některé schopny vyrábět už v roce 2028, 2029 či 2030.

Lidé si podle něj už nyní pořizují elektromobily, provoz je levný, ale pořízení podle Timmermanse nákladné. Podle agentury Bloomberg bude ale jejich cena klesat a kolem roku 2027 budou levnější. Timmermans dále doplnil, že vždy budou lidé závislí na autech a cílem Evropy není je za provoz trestat, ale pomoci jim, aby mohli využívat vozy s nižšími či nulovými emisemi, uvedl dále.

Brusel rovněž navrhuje zásadní rozšíření systému emisních povolenek, jejichž prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov. Průmyslové podniky či aerolinky by už neměly mít nárok na bezplatné povolenky. Právě z emisních povolenek by měly přibýt peníze do Modernizačního fondu, který může ČR na ekologické projekty využít. K dispozici na ekologické projekty bude mít také finance z mimořádného fondu obnovy.

Klimatický plán komise je podle Babiše radikálnější, než se očekávalo, a má obavy o český průmysl a zaměstnanost. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) z klimatických návrhů ve čtvrtek ocenil zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a uhlíkové clo, které by měly platit podniky dovážející do Evropské unie neekologicky vyráběné produkty. Skeptický je k ukončení výroby aut se spalovacími motory.

Brabec se spolu s ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíček (za ANO) v podvečer s Timmermansem vydali do Ostravy. Tam se všichni zúčastní kulatého stolu navíc s hejtmany Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje či se zástupci podniků, odborů i regionálních inovačních center. V Národním superpočítačovém centru je na sobotních 10:15 naplánován tiskový briefing.