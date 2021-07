Příběhy dobrovolníků: Na Moravu poslal úspory na protézu, další navařila obědy

Mám poraněnou ruku, místním jsem tak alespoň daroval své auto

Jiří Šmíd, 28 let, Olomouc, řidič a podnikatel

"V sobotu jsme přijeli společně s kamarádem a pracovali jsme na náklaďáku s kontejnerem a na bagru. V Hruškách jsme odklízeli suť a trosky v místě, kde byla vesnice nejvíce zpustošena. Místní situaci nesli statečně, skvěle se o nás postarali, pohostili nás a vytvořili nám co nejlepší podmínky pro práci.

V neděli jsem jel domů. Po příjezdu jsem si nachystal oblečení na delší dobu a zařídil jsem darování mého osobního auta místní rodině, která přišla o všechno. Mám poraněnou ruku, tak moc manuální práce nezastanu, ale snažím se teď iniciovat pomoc místním právě formou darovaných vozidel. Další auto putovalo mamince samoživitelce. Jednomu stavaři zase levně prodám svoji dodávku. Jde o pána, který přišel o dům i o auta, a tím pádem i o možnost podnikat.

Problém je, že tornádo místním vzalo doklady, mobily, počítače a nemají přístup k internetovému bankovnictví. Bez občanského průkazu je v bance neobslouží. Kolikrát nemají jak se dostat do města a zařídit si nové doklady, aby se dostali ke svým úsporám. Do toho navíc potřebují odvézt trosky ze svého domu a přivézt materiál. Zajistit jim možnost dopravy do města je tak podle mě to nejlepší, co můžu udělat, aby se co nejrychleji dostali do normálního života."