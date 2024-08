To nepodepíšu, řval před smrtí Masaryk. Novinář popsal, co mohl být záhadný dokument

Někdejší šéf československé diplomacie Jan Masaryk se večer před svou smrtí v roce 1948 prudce pohádal se třemi muži, protože nechtěl podepsat neznámý dokument. O dosud tajných detailech, které mění pohled na politikovo úmrtí, informoval redaktor deníku Aktuálně.cz Jan Horák s tím, že Černínský palác má nyní k dispozici nové dokumenty ze zahraničních archivů.

Večer 9. března, dva týdny po komunistickém převratu v Československu, měl ministr zahraničí Jan Masaryk ve svém bytě v Černínském paláci návštěvu. "Tohle pro vás neudělám. Podepíšu všechno, ale tohle ne. Udělám všechno, ale tohle se stane jen přes mou mrtvolu!" křičel na ně údajně syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

To, že o pár hodin později nalezli Jana Masaryka mrtvého, je dobře známo. Informace o vyhroceném rozhovoru s třemi muži ale dosud chyběla. "Nikdo o tom doteď netušil," říká v pořadu Spotlight News Jan Horák, redaktor Aktuálně.cz, který informaci o nových materiálech přinesl.

Dokumenty, které ministerstvo zahraničí získalo z archivů z Francie, Velké Británie a Spojených států, jsou založené na svědectví komorníka Bohumila Příhody. To se zásadně liší od toho, které měl říct československým vyšetřovatelům.

"Příhoda při tehdejším vyšetřování řekl našim bezpečnostním složkám, že Masaryka viděl naposledy kolem deváté večer. Nicméně podle tohoto dokumentu ho viděl ještě později, nesl jemu a třem dalším mužům kávu a slyšel tuto hádku," vysvětluje Horák.

Identita ani národnost mužů není známá, Příhoda nikoho z nich nepoznal. Masaryk na ně ale křičel česky. "Je předpoklad, že minimálně jeden z těch tří mužů byl Čech," dodává redaktor.

Záhadou zůstává také to, co byl zač dokument, který Masaryk odmítal podepsat. "Když jsem se bavil s úředníkem, který má dokumenty k dispozici, přišel s teorií, že šlo o přihlášku do KSČ," uvádí Horák.

Nové informace tak povedou k dalším snahám vyjasnit záhadnou smrt významného politika. "Pro historiky bude výzva, aby se s touto novou informací popasovali, ověřili ji, prostudovali. A pak uvidíme, jestli se to zjištění posune někam dál," doplňuje Horák.