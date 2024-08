Okolnosti smrti ministra zahraničí Jana Masaryka po komunistickém puči dodnes nejsou vyjasněné. Změnit by to mohly nové dokumenty, které podle zjištění Aktuálně.cz získalo ministerstvo ze zahraničních archivů. Jeden přináší svědectví, podle něhož měl Masaryk večer před smrtí prudkou hádku s třemi muži. Podívejte se ve fotogalerii do bytu, kde Masaryk pracoval, žil a nakonec pod jeho okny i zemřel.