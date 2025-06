Tlak, hádky a rozdělená redakce. Ve zpravodajství ČT panuje nadále napjatá atmosféra

Středeční intervence ředitele zpravodajství a publicistiky České televize Petra Mrzeny, který obesílal některé radní ČT během finální volby generálního ředitele, včetně následujícího vysvětlení a především vznik petice – to vše způsobilo v redakci veřejnoprávní televize rozkol, napětí a atmosféru strachu. Redakci Aktuálně.cz to potvrdilo několik zdrojů.

Jejich svědectví jsme získali pod podmínkou, že zůstanou anonymní. Lze je však interpretovat tak, že si Petr Mrzena a jeho spojenci ve vedení vzali redakci ČT jako rukojmí pro své osobní zájmy. Jak jsme opakovaně psali - letošní volbu generálního ředitele ČT lze totiž číst také tak, že je to volba o Mrzenovi.

On sám toto rámování podpořil tím, že ještě během volby obeslal několik radních s tím, aby nevolili jednoho z finalistů volby a stávajícího ředitele divize Program Milana Fridricha. "Osud ČT mi není lhostejný, jde i o budoucnost zpravodajství," odůvodnil pak Mrzena svou iniciativu s tím, že nemohl mlčet.

Následoval vznik petice, která byla původně formulována jako otevřený dopis členům Rady ČT. O jeho obsahu jsme informovali ve čtvrtek. Podle některých zdrojů jej už jeho iniciátoři měli odeslat Radě ČT, kam už také podle našich informací dorazil. A aby toho nebylo málo, v mezičase se měl změnit na dopis "uzavřený", takže nebude veřejně známo, kdo se pod něj podepsal.

Za pozornost ovšem stojí, že se tváří, jako by vznikl odspodu - jako by jím chtěli jeho signatáři a pracovníci zpravodajství podpořit své vedení. Přitom je to přesně naopak. Jeho vznik podle informací Aktuálně.cz iniciovalo vedení okolo Petra Mrzeny a podle několika nezávislých zdrojů poté tlačilo na své podřízené, aby pod něj připojili svůj podpis.

Úspěšné v tom ale nakonec příliš nebylo. Podle informací Aktuálně.cz ho v danou chvíli podepsalo okolo sto padesáti lidí - a to včetně externistů a zaměstnanců z regionálních redakcí. Někteří z nich toho ale údajně podle svých slov už teď litují. Dokument však podpisem nepodpořila výrazná většina viditelných a všeobecně respektovaných osobností z kontinuálního vysílání ČT, z Událostí komentářů, z kulturní a vědecké redakce nebo z Reportérů ČT.

Několik svědectví z redakce zpravodajství potvrdilo, že je nyní redakce rozdělená a jednotliví její členové se postavili proti sobě. Někteří ze svědků uvedli, že se to nyní v redakci hemží "patetickými projevy", další mluví o křiku a výzvách k podpisu petice. Podle jiných hlasů je to pak celé jedna velká ostuda, která nikomu a ničemu dobrému nemůže posloužit.

V ostatních médiích se přitom mezitím začíná psát o tom, že celá situace prospěje pouze politikům, kteří na Českou televizi dlouhodobě útočí a kteří - jako například Andrej Babiš - plánují zrušení koncesionářských poplatků a převedení rozpočtu ČT pod rozpočet ministerstva kultury. Jednoduše řečeno - situace v ČT nahrává těm politickým silám, které tvrdí, že v ní po volbách zjednají klid a pořádek.

(Autor článku je bývalým členem Rady ČT)