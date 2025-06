Rodiče nevyjdou s penězi a děti u nás lidi obtěžují. Musí přijít změny, říká expertka

Rodiče dětí do čtyř let se chtějí vracet do práce hlavně kvůli tomu, že nevyjdou s penězi. “Hodně nás to překvapilo. Podle loňského průzkumu chtěl pečující rodič pracovat hlavně kvůli seberealizaci, finance tam byly marginální. Pro 80 procent rodičů je to ale letos hlavní motivace. Dopadá na ně ekonomická situace a vysoká inflace,” říká Andrea Hermanová z neziskové organizace Sto skupin.

23:56 Spotlight Generace - Andrea Hermanová | Video: Michaela Lišková