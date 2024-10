Fiala uvažuje o TikToku. Chybovali jsme, když jsme si ho zakázali, říká Jurečka

Ještě donedávna byla pro vládní politiky sociální síť TikTok něčím zakázaným. Zatímco předseda ANO Andrej Babiš a další opoziční poslanci tady tepou vládu a získávají příznivce, vláda z bezpečnostních důvodů na TikToku nebyla. Podle informací Aktuálně.cz ale nyní přístup mění. O založení svého profilu na čínské síti, před kterou experti dlouhodobě varují, uvažuje i premiér Petr Fiala.

"Kde je Alena Schillerová, která říkala tyto věty? Kde je?" ptá se důrazně na videu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který se přitom dívá do očí Schillerové, která sedí naproti němu. Vyčítá jí, že v minulosti jako ministryně financí chtěla - oproti dnešku - zvednout věk odchodu do důchodu.

Video má 26 sekund, je vystřiženo z nedělního vysílání televize CNN Prima News. Objevilo se na Jurečkově profilu na TikToku. Tedy na sociální síti, kde ještě nedávno žádný člen vlády svůj vlastní profil neměl. Jurečka se navíc chystá i dalším ministrům navrhnout, aby šli na TikTok také.

"Udělali jsme opravdu velkou strategickou chybu, když jsme se před několika lety neformálně rozhodli, že nebudeme na TikToku. Je chyba, že tam nikdo z vrcholných politiků demokratických stran ve vládě nebyl," popsal Aktuálně.cz Jurečka.

K tomuto názoru dospěl poté, co si TikTok podrobně prošel a zjistil, jaké informace o práci vlády tam jsou. Tvrdí, že opoziční strany ANO a SPD tam šíří lži, které nikdo nevyvrací. "Mám ambici tam být a svádět souboj s mnoha nepravdami. Vždyť kolem 30 procent uživatelů sociálních sítí je na TikToku. Nesledují skoro žádné zpravodajství a názor na společenské dění a na vládu si tvoří jen na základě toho, co je na TikToku," řekl Jurečka.

Když na TikToku, tak ne z vládního mobilu

A brzy by se na této sociální síti mohl objevit i premiér Petr Fiala. "TikTok se stává stále důležitějším médiem v online komunikaci, proto - stejně jako řada politiků na západ od nás - zvažujeme, že by na něm měl předseda vlády mít vlastní profil," sdělil Aktuálně.cz ředitel odboru komunikace Úřadu vlády Václav Smolka.

"Celosvětový trend je jasný a my budeme postupovat v jeho duchu. Byli bychom hloupí, kdybychom tento prostor nevyužili a dobrovolně ho přenechali jiným," řekl Smolka.

Podle něj je ale v první řadě nutné vyřešit bezpečnostní aspekty spojené s využíváním TikToku. Například loni Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování, ve kterém upozorňoval, že provozovatel této sítě může shromažďovat data o uživatelích a potom s nimi volně nakládat.

Proto například lidovci byli ještě letos v březnu proti používání TikToku. "Stanovisko a varování úřadu pro nás byly hlavním důvodem, abychom pro účely naší komunikace TikTok v současnosti nepoužívali. Nechceme podporovat čínskou sociální síť, u které nevíme, jak zachází s daty uživatelů," upozorňoval letos v březnu tehdejší mluvčí KDU-ČSL Simon Dytrych.

Na bezpečnost se nedávno odvolávala také předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která nedoporučila tuto sociální síť ani zaměstnancům sněmovny. "Takže je logické, že i proto se nechystám na TikToku být," řekla.

Jurečka i někteří další vládní politici ale upozorňují, že právě kvůli bezpečnosti nemají aplikaci TikToku umístěnou ve svém mobilu. To je i případ nového ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka ze STAN, který se chystá mít také na TikToku svůj profil. "Komunikaci považuji za nesmírně důležitou, musíme sdělení voličům zjednodušit," uvedl Vlček s tím, že bude dodržovat všechna bezpečnostní pravidla.

Nikdo nikdy mě tam neuvidí, prohlašuje Pirátka Gregorová

Na TikToku má příspěvky i předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Na síti však nemá vlastní profil, ale jeho spolupracovníci využívají profil Starostů a nezávislých. "Obsah na náš účet na TikToku nahráváme jen z jednoho telefonu, který je k tomu určený a nemá přístup k žádným citlivým datům a systémům," upozornila mluvčí strany Sára Beránková. Přitom dodala, že při nahrávání na TikTok dávají pozor, aby točili videa na veřejných či neutrálních místech, aby se ven nedostaly citlivé nebo soukromé údaje.

Naopak nadále striktně odmítá TikTok používat pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, která spolu s dalšími prosadila omezení přístupu k němu z pracovních zařízení v Evropském parlamentu a dalších institucích. "Nikdo nikdy mě na TikToku neuvidí. Nebudu přispívat svými daty k trénování čínské umělé inteligence a genocidě Ujgurů, ani ke zlepšování jejich algoritmů k tomu, aby snáz rozdělili Západ," prohlásila. Podle ní je nepochybné, že TikTok je pod ideologickým a propagandistickým drobnohledem Čínské komunistické strany a osobní data uživatelů přispívají k zájmům čínské diktatury.

Naopak politici hnutí ANO a SPD využívají TikTok už dlouhou dobu. Například některé příspěvky šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové se staly všeobecně sdílenými, například ty, na kterých se snaží napodobit tanec. Přestože za to sklízela od určité části veřejnosti posměch, ona sama Aktuálně.cz řekla, že ji takové natáčení baví a především pomáhá přitáhnout pozornost, kterou následně využije při publikování politicky kritických příspěvků na adresu Fialovy vlády.

"Možná je to někdy úplně na hraně, třeba u tančení jsem dlouho přemýšlela, jestli do toho jít. Občas se to kolegům nelíbí. Ale funguje to, zájem uživatelů TikToku je velký," řekla před časem s tím, že jí na začátku chvíli trvalo, než zjistila, co se TikTokem šíří. "Původně jsem tam zkoušela dávat stejné příspěvky jako na Instagram a Facebook, ale nefungovalo to. Pochopila jsem, že to je úplně jiný svět než Facebook," vysvětlovala Schillerová.

V počtu sledujících mají zatím logicky opoziční politici náskok. Jurečkův profil zatím sleduje pouze 122 sledujících, zatímco Alenu Schillerovou přes 40 tisíc lidí, předsedu SPD Tomio Okamura 72 tisíc a šéfa ANO Andreje Babiše 170 tisíc.