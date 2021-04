Testy pro školy došly, hlásí státní sklady. Zásoby škol stačí do konce příštího týdne

Správa státních hmotných rezerv nemá v tuto chvíli ve skladech pro školy žádné další zásoby antigenních testů na covid-19, všechny již vydala. Správa nemá pro školy ani žádné PCR testy, uvedl předseda organizace Pavel Švagr. Ministerstvo školství vyzvalo ministerstvo zdravotnictví, aby urychleně upřesnilo specifikace testů, aby na ně správa rezerv mohla vypsat novou zakázku.

Švagr v pondělí oznámil, že Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zrušila tendr na 5,6 milionu antigenních testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu, a tak správa musela všechny firmy vyloučit. Současné zásoby testů ve školách stačí podle zástupců škol asi do konce příštího týdne.

Ministerstvo školství proto odpoledne vyzvalo ministerstvo zdravotnictví, aby urychleně upřesnilo specifikace testů, aby na ně správa rezerv mohla vypsat novou zakázku, potvrdila mluvčí ministerstva školství.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) není jisté, zda se testy podaří do škol dodat včas. Zároveň to ale označil za příležitost urychlit využívání PCR testů do škol. Vláda podle něj udělá vše pro to, aby kvůli komplikacím s testy nebylo nutné omezovat výuku.

Novou zakázku podle Švagra správa rezerv do úterního poledne zatím nevypsala. "Čekáme na podklady z ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví," uvedl. Správa podle něj už všechny antigenní testy pro školy ze svých skladů vydala a další nyní nemá.

"Pokud jde o PCR testy, tak nikdy jsme žádný požadavek na jejich nákup neobdrželi a je to celkem logické, protože testy musí odebírat zdravotnický personál a vyhodnocuje je specializované pracoviště. Takže to není produkt pro náš nákup," řekl.

Na základě připravovaného otevírání škol a odhadu budoucího vývoje ministerstvo na začátku dubna stanovilo, že dostupné zásoby antigenních testů mohou školám vydržet nejdéle do týdne od 10. května. Úřad pak zároveň podle Plagy navrhnul, aby SSHR zajistila nákup antigenních testů pro školství do konce školního roku ve výši 14,35 milionu kusů. Vláda ale rozhodla o nákupu pouze 5,6 milionu kusů, které měly školám vydržet zhruba do konce května. Tyto testy zatím správa nezajistila.

Minulý týden směřovalo do škol 3,5 milionu antigenních testů Singclean. Již dříve školy dostaly 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu později objednaných testů od společnosti Singclean. Oba se vyrábějí v Číně a podle kritiků nejsou úplně spolehlivé. Vítěz poslední zakázky - firma Masanta s testy Singclean - už minulý týden oznámil, že se do současného tendru nepřihlásil.