Ani demonstrace rodičů nepomohla. Radní odvolali ředitele školy, kde netestovali žáky

Rada města Semily v pondělí večer odvolala ředitele Waldorfské základní a střední školy Ivana Semeckého za to, že nechává do školy chodit i netestované žáky. Starostka města uvedla, že ačkoliv ji toto rozhodnutí mrzí, nemůže z pozice zřizovatele školy přehlížet fakt, že ředitel ignoruje vládní opatření. V pondělí odpoledne se na demonstraci do Semil sjeli lidé, kteří řediteli vyjádřili podporu.

Jinak klidným osmitisícovým okresním městem Semily rezonuje v posledních dnech napětí a neuplyne den, kdy by se o něm nepsalo v médiích. Důvodem je rozhodnutí ředitele tamní Waldorfské základní a střední školy Ivana Semeckého, že nechá na rodičích, zda se jejich děti budou ve škole testovat.

Do lavic se mohou od minulého pondělí vrátit děti z prvního stupně, podmínkou je však testování na covid dvakrát týdně. Nikoliv v Semilech. Benevolentní je přístup ředitele i k nošení roušek: "Rodiče musí vyjádřit nesouhlas, že si nepřejí, aby se jejich děti testovaly. Co se týká roušek, ve třídách je to na rozhodnutí rodičů, děti je ale musí mít ve společných prostorách školy," vysvětlil Semecký svůj postoj, který ho nakonec stál místo.

Ve škole byla v minulém týdnu dvakrát na kontrole krajská hygiena. Ta zjistila, že v obou dnech bylo ve škole okolo třiceti procent netestovaných žáků. "Dále byly zjištěny i závady v plnění povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest," sdělil ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta.

Upozornil, že pokud by se u někoho ve škole či u rodinných příslušníků projevila nákaza, provoz školy by se musel omezit, nebo by byla uzavřena. "K tomu zatím nedošlo a škola není ohniskem nákazy," dodal Valenta. Řediteli hrozí pokuta až tři miliony korun. Hygienici poslali řediteli protokol, k němuž má možnost se vyjádřit či podat námitky.

"Rouška vytváří pocit nejistoty"

Přestože tedy ředitel věděl o hrozbě pokuty i o tom, že ho chce rada města odvolat, svůj názor nezměnil. "Neříkám, že jsem nepochybil, s ohledem na to, že jednoznačně deklaruji, že porušuji mimořádné opatření. Ale není to důvod k mému odvolání a nic jiného jsem nespáchal," sdělil Aktuálně.cz ředitel Semecký.

Vadilo mu, když se v mimořádném opatření dočetl, že do tříd mohou chodit jen otestované děti a že má ze školy udělat "testovací centrum". "V tu chvíli mi bylo jasné, že toto není poslání žádné školy, natož waldorfské, aby upírala právo dětem chodit do školy a přebírala rodičovská práva. S tím jsem se nemohl vnitřně ztotožnit," popsal Semecký.

Nesouhlasí ani s tím, že děti mají mít ve škole povinně celý den nasazenou roušku. "Děti nemohou mít svůj přirozený výraz v obličeji, nemohou vnímat svoji celou bytost. Učitel potřebuje gestikulovat, usmívat se na děti, mluvit přirozeným hlasem. Rouška všechno v komunikaci i ve vztahu zkresluje a vytváří pocit nejistoty," vysvětluje Semecký.

Jeho názory ho však nakonec stály místo. Rada města si ředitele pozvala na pondělní šestou hodinu večer a zasedala až do noci. "Závěr byl jednohlasný. Rada města rozhodla o odvolání Ivana Semeckého z funkce ředitele bez odkladu," uvedli radní v úterý dopoledne na webu města s tím, že škola porušovala opatření i tento týden. "I když si škola na pondělní testování nakoupila "plivací" antigenní testy, výsledek byl stejný - ve škole bylo z rozhodnutí pana ředitele přítomno 44 dětí, u kterých nebylo provedeno testování dle mimořádného opatření," uvádí se na webu.

"Zásadní roli na našem rozhodnutí hraje porušení mimořádného opatření. Zřizovatel není oprávněn rozhodovat, jestli jsou víc lidská práva nebo školský zákon. Hrozně mě to mrzí, tu školu podporuji už deset let. Ale jako zřizovatel se k tomu nemůžu postavit jinak. Co bych měla říct dalším ředitelům škol, kteří nařízení dodržují?" sdělila starostka města Lena Mlejnková.

Škola je podle ní mimořádná, mrzí ji proto, že se podle ní stala nástrojem celospolečenské negativní nálady. "Lidé jsou frustrovaní, rozumím tomu, také mám děti, ale není na mně, abych posuzovala nařízení. Jednou platí a musíme je dodržovat. I my se musíme testovat. Novinové titulky pominou, situace se uklidní, ale pachuť ve městě zůstane. Proto mě mrzí, že se to odehrává v Semilech," dodala starostka.

Většina členů rady podle radního Davida Pražáka nesouhlasila s kroky ředitele a jednotní podle něj nejsou ani učitelé. Na radnici podle něj přichází množství e-mailů na podporu Semeckého, ale zároveň i výhrůžné zprávy.

"Ač některým názorům rozumím, není to důvod porušovat zákony a mimořádná opatření. A myslí si to i část učitelského sboru či rodičů, což lze usuzovat z toho, že ve škole bylo víc testovaných dětí než těch, které test nepodstoupily. Waldorfská ZŠ od nás vždy bude mít plnou podporu, ale musí respektovat základní práva, principy a nařízení, které dodržují úplně všichni," podotkl Pražák.

Zvrátit rozhodnutí rady se ještě v pondělí odpoledne pokusili někteří rodiče dětí, když svolali shromáždění do centra Semil. Vyjádřit podporu řediteli tam přišlo několik stovek lidí s českými vlajkami a transparenty. "Přišel jsem podpořit pana ředitele, protože s ním plně souhlasím a respektuji jeho názory, zároveň jsem fanouškem tohoto způsobu vedení školy," sdělil Pavel, který přijel na demonstraci z Hradce Králové.

"Na Waldorfské škole mám dvě děti, přestoupily tam z klasické školy. Myslím, že když už testovat, pak rozhodně nejsou potřeba roušky," řekla jiná účastnice Ivana Marušková. Paralelně s tímto shromážděním uspořádala v Semilech demonstraci i iniciativa Chcípl pes, od té se však organizátoři distancovali.

