Strašnice: čtvrť vil slavných herců a luxusního bungalovu, z něhož prchl Karel Gott

Opatření sice polevila, ale na cestování to stále není. To je šance poznat své město. Třeba Strašnice, jejichž část patří mezi nejstarší systematicky zastavěné vilové čtvrti v Praze. Stavební rozmach se do někdejších polí přelil již na přelomu 19. a 20. století. Zejména ve 20. letech, kdy zde byla vybudována tramvajová trať, se staly Strašnice vítanou rezidenční oblastí středních vrstev.