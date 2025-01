Přehledně: Kauza brněnských bytů znovu u soudu. Jaká je stopa primátorky Vaňkové?

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) tento čtvrtek svědčila před městským soudem. Není z ničeho obžalována, vypovídala ale v už několikáté kauze machinací s městskými byty a majetky v Brně. Primátorku přitom další svědek, Pavel Hubálek, nařknul z toho, že si od něj měla vyžádat úplatek 1,2 milionu korun výměnou za přepsání nájemních smluv na jí vybrané osoby. Primátorka to popírá.

Soud se zabýval případem nebytových prostor na ulici Hlinky. Přesněji jde o rozsáhlou půdu honosného, secesního domu v centru Brna naproti výstavišti. Prostory ve vlastnictví města si před více než deseti lety pronajímal primátorčin švagr Ondřej Vaněk a chystal se je přestavět na dva byty.

Jeden z bytů měl být připravován pro Vaňkovou a jejího manžela, druhý pro švagra Vaňkové a jeho tehdejší přítelkyni. "Bylo mi řečeno, že si máme byty napsat na sebe, že Vaňková tam figurovat nemůže," svědčila švagrova přítelkyně už v dřívějším líčení. Primátorka ve čtvrtek přiznala, že o prostorech "uvažovala", tvrdí ale, že až poté, co měli její příbuzní nemovitost už měsíce v nájmu.

Pronájem půdy švagrovi v roce 2012 odsouhlasili radní Brna-středu. Radní městské části byla tou dobou i Vaňková, která by při hlasování byla v jasném střetu zájmů. "Nevím, jestli jsem pro to tehdy hlasovala, nebo ne," vypovídala ve čtvrtek u soudu. Záznamy z jednání se jako důkazní materiál nepodařilo dohledat.

Primátorčina stopa v případu tím nekončí. Její švagr se poté, co z plánů vystavět dva byty sešlo, majetků zbavil. Půda se ale nevrátila zpět městu, nýbrž do rukou příbuzných Moniky Janoškové, první obviněné v této kauze.

Pavel Hubálek, bývalý jihomoravský politik a známý Vaňkové ji obvinil z přijetí úplatku. Právě on, podle jeho výpovědi, měl s Vaňkovou, tehdy radní městské části, domluvit přepsání majetku z jejího švagra na příbuzné Janoškové. Přepis majetku poté rada Brna-středu skutečně schválila.

Související Komunální politik ODS shodil u soudu projekt pražského magistrátu za sto milionů

"Několikrát jsem se s Vaňkovou potkal, ptal jsem se na její podmínky. Řekla mi, že je to za 1,2 milionu korun. Dal jsem jí to ve dvou splátkách," prohlásil už při loňském soudním projednávání případu Hubálek. Dodal, že primátorka si úplatek vyžádala, protože v té době zrovna připravovala nový byt, na který potřebovala hotovost.

Toto nařčení ale primátorka ve čtvrtek odmítla. "Není ani zřejmé, za co bych měla nějaké peníze žádat, já k těm prostorám neměla žádný právní vztah. Uniká mi také podstata, proč by za to měly být poskytovány finanční prostředky," prohlásila Vaňková u soudu.

Sám Hubálek je dnes stíhaný v jiném případu kupčení s obecními byty. V minulosti byl starostou Rojetína, malé obce u Brna, ve které dnes Vaňková s manželem bydlí. V případu, kde primátorka a exstarosta vypovídají, jsou kromě zmíněné Janoškové obviněni další tři lidé.

Denisa Hlubocká se podle obžaloby spolu s Janoškovou a Hubálkem měla pokoušet půdní prostory, stále v majetku městské části, prodat poslední dvěma obžalovaným. Těmi jsou Petr Hýža a Renata Marečková, kteří v prostorech chtěli vybudovat kliniku plastické chirurgie.

Marečková a Hýža podle obžaloby měli dát Janoškové a Hlubocké za prostory úplatek 3,9 milionu. Obchod se však neuskutečnil a peníze dostali zpět. Janoškovou tak obžaloba viní z podvodu, Hlubockou z účastenství na podplácení, Hýžu a Marečkovou z podplácení.

Soud případ odročil na 11. března, kdy by po výslechu dalších svědků mohly zaznít závěrečné návrhy.