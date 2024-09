Komunální politik ODS shodil u soudu projekt pražského magistrátu za sto milionů

Zastupitel ODS ve Velké Chuchli úspěšně napadl projekt pražského magistrátu, který chce z bývalé skládky na jihozápadním okraji hlavního města vybudovat rekreační zónu. Podle politika nenechal magistrát dostatečně prověřit vliv přestavby na životní prostředí. A podal kvůli tomu žalobu. Městský soud v Praze jí v neveřejném řízení vyhověl, povolení pro rekultivaci skládky zrušil.

Pavel Klán bydlí ve Velké Chuchli asi kilometr jihovýchodně od kopce Homolka. Právě k němu přiléhá skládka, kam se odpadky vršily až do 80. let minulého století. Praha za vlády předchozí koalice vedené primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) oznámila plán, že bývalou skládku zrekultivuje. Má se proměnit v amfiteátr, hřiště pro děti či výběh pro psy.

ODS byla tehdy v opozici, v té době také získal projekt povolení. Klán to sledoval coby zastupitel ODS ve Velké Chuchli, v zastupitelstvu tam zasedá šest let. K záměru má zásadní výhrady. Ty z velké části vychází z toho, že v místě vlastní několik pozemků, do nichž mu skládka zasahuje.

Povolení, takzvané rozhodnutí o umístění stavby, vydal Úřad Městské části Praha 16. Klán se proti tomu odvolal k Magistrátu hlavního města Prahy, jenž však jeho námitky zamítl. Zastupitel se proto obrátil na městský soud, kam poslal žalobu na magistrát. A senát soudce Slavomíra Nováka mu dal minulý měsíc za pravdu.

Nepřezkoumatelná rozhodnutí

"Městský soud shledal rozhodnutí žalovaného a rozhodnutí stavebního úřadu částečně nepřezkoumatelnými, proto napadené rozhodnutí (magistrátu) i rozhodnutí správního orgánu (úřadu Prahy 16) zrušil," zní klíčová pasáž rozsudku, s jehož základními obrysy se redakce Aktuálně.cz seznámila.

Klán brojil proti rekultivaci na několika frontách. V první řadě mu vadilo, že Praha nenechala posoudit vliv projektu na životní prostředí. Smyslem takzvaného procesu EIA je podrobně prověřit rizika záměru pro dotčenou krajinu, podle toho lze pak projekt přizpůsobit a při jeho budování přijmout odpovídající opatření.

Základem pro rekultivaci skládky se má stát jílovitá zavážka. Klán upozorňoval, že takovým zatížením se stane skládkový svah nestabilním. Poukazoval také na dekády hromaděné nebezpečné látky včetně plynů, které by se mohly při pracích na obnově skládky uvolnit a stát se hrozbou pro místní obyvatele.

"Nachází-li se tam nebezpečný odpad, bude nutné posoudit vliv záměru na životní prostředí ve smyslu zákona," napsal soudce Slavomír Novák do rozsudku, který je pravomocný. Klán tak dosáhl svého. EIA v takových případech zabere zhruba rok, Praha přitom chtěla rekreační zónu mít hotovou už v roce 2021.

Aby byla rekultivace fundovaná

Hlavní město chce investovat do projektu 100 milionů korun, zhruba třetinu má pokrýt dotace z Evropské unie. Za projekt se zasazovali tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a Jana Plamínková (oba STAN), dlouholetá starostka Slivence, jenž přímo sousedí s Velkou Chuchlí a jehož obyvatelům by především rekreační zóna sloužila.

"Jakákoliv dobře odvedená odborná činnost na úrovni EIA jenom prospěje tomu, aby se rekultivace skládky provedla fundovaně a napomohla ke zlepšení životního prostředí na co nejdelší dobu existence skládky a rizik s ní souvisejících," reagoval pro Aktuálně.cz na rozsudek Klán.

Zdůrazňuje, že ačkoliv je zastupitel, proti navržené podobě projektu vystupoval jako občan. Proti nápadu obnovit skládku přitom prý nic nemá. "Šlo pouze o snahu upozornit na jiný pohled na věc - o pohled někoho, a nebyl jsem rozhodně sám, kdo pod skládkou trvale žije a bude žít, a o vnímání skutečných dopadů skládky na životní prostředí," vysvětluje.

Pokud chce Praha v projektu pokračovat, Úřad městské části Praha 16 se bude vydáním rozhodnutí o umístění stavby zabývat znovu. Předtím ale musí proběhnout zmíněná studie vlivu záměru na životní prostředí. Úřad i magistrát zatím reagují zdrženlivě. "S rozhodnutím soudu se budeme nejprve muset seznámit a následně zvážíme další kroky," sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman.

Spor kvůli Klánovým pozemkům

Hospodářské noviny před dvěma lety upozornily, že Klán byl otevřený projektu ustoupit. Jako řešení navrhl Praze pronajmout své pozemky pod skládkou na 80 let včetně patnácti let nazpět, nájemné požadoval ve výši 1,3 milionu korun ročně. Město mu však nabídlo "jen" odkup parcel.

"Dvakrát jsme mu nabídli odkup dotčených pozemků za dva tisíce korun na metr, tedy dohromady zhruba devět milionů. Na tuto nabídku ani jednou nereagoval," popisoval tehdy náměstek Hlubuček. Když ho policie necelé dva měsíce poté police zatkla kvůli korupci, jeho funkci převzala na čas právě Plamínková.

Klán vede proti Praze ještě jeden spor. Na hlavní město podal žalobu, aby bývalou skládku z jeho pozemků vyklidilo. Pře běží s přestávkami už od ledna 2020, rozsudek v ní dosud nepadl. Podle Prahou osloveného znalce by likvidace dotčené částky skládky přišla zhruba na 250 milionů korun.