Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 v úterý obžalovala bývalého poslance Dominika Feriho z dalšího znásilnění. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK sdělil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Feri si již ve vězení odpykává trest za znásilnění dvou dalších dívek. Požádal o propuštění na podmínku, ve čtvrtek to projedná soud v Teplicích.
Aktuální případ se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale obžalovaný bez jejího souhlasu sundal kondom.
"K podání obžaloby došlo v návaznosti na skončení přípravného řízení trestního, které se týkalo skutku, jímž se v minulosti zabýval také Ústavní soud," uvedl Cimbala. Policie Feriho obvinila loni v březnu právě až po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. ÚS to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.
Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Nyní bude soud podle Cimbaly řešit termín hlavního líčení a bude také vyrozumívat obviněného. Další informace ke kauze proto mluvčí zatím nechtěl uvádět.
Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění - v jednom případě i nezletilé dívky - a jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění popíral. V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a do vězení v Teplicích nastoupil v květnu 2024. Teplický okresní soud bude 15. ledna projednávat Feriho návrh na podmínečné propuštění po odpykání poloviny trestu.
Méně než pětina Američanů podporuje Trumpovy snahy získat Grónsko
Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko schvaluje 17 procent Američanů. Dnes to s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos uvedla agentura Reuters. Většina republikánů i demokratů se staví proti použití vojenské síly k nabytí ostrova a více než polovina respondentů věří, že Trumpovy kroky mohou ohrozit NATO.
"Vždyť vám tam umře!" Soud přehrál šokující hovor o zmatcích při záchraně studenta
Okresní soud ve Vyškově v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku přehrál hovor, ve kterém zdravotnice a vojáci řeší se záchranáři, kam má jejich záchranářská sanitka do vojenského prostoru dojet, a co je se studentem. Trval přes deset minut a provázely jej zmatky.
Turek obsadil „jeho“ kancelář. „Jde jim jen o kšefty,“ rozčiluje se exministr
Ještě před několika dny si nedovedl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL představit, že by jeho bývalou kancelář obsadil poslanec Motoristů sobě Filip Turek. Teď je to však realita, nový ministr životního prostředí Petr Macinka tvrdí, že to tak prostě vyšlo – a Turek jako vládní zmocněnec pro klimatickou změnu má ministerskou kancelář.
ŽIVĚBabišova vláda si ve sněmovně říká o důvěru. Armagedon, trafika Turkovi, volá opozice
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil audit a řešení dlouhodobých problémů
Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.