Policie chce opět Feriho obžalovat ze znásilnění. Přes protesty si měl sundat kondom

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho v případu, kde je viněn z dalšího znásilnění. Serveru iRozhlas.cz to řekl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Pavel Polák.
Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla že měla s Ferim souhlasný sexuální styk, při kterém si sundal kondom. Policie bývalého poslance obvinila v březnu po zásahu Ústavního soudu (ÚS), původně věc odložila.
"Mohu potvrdit, že vyšetřování bylo skončeno a dozorujícímu státnímu zástupci byl předložen spisový materiál s návrhem na podání obžaloby pro trestný čin v sexuální oblasti," řekl serveru Polák.
Feri si momentálně odpykává tříletý trest za znásilnění dvou jiných dívek, z toho jedné nezletilé, a další pokus o znásilnění. Vinu od počátku odmítá. Do vězení nastoupil loni, v lednu bude Okresní soud v Teplicích projednávat jeho žádost o podmíněné propuštění. Feri kvůli předchozímu trestnímu stíhání už dříve rezignoval na poslanecký mandát a odešel z TOP 09.
Žena, které se aktuální případ týká, tvrdí, že měla s bývalým poslancem ve svých 17 letech souhlasný sexuální styk. Feri si však podle ní během něj sundal kondom, s čímž nesouhlasila. Policie případ nejprve odložila, postup potvrdilo i státní zastupitelství. Ústavní soud ale následně rozhodl, že podobné počínání lze kvalifikovat jako znásilnění a rozhodnutí žalobců zrušil.
Soudci policistům vytkli, že tvrzení dívky důkladněji neprověřili, na nic se jí nedoptávali a její vysvětlení řádně nezaznamenali. Policisté se podle soudu nepokusili zajistit elektronickou komunikaci, v níž dívka Feriho konfrontovala s jeho chováním a požadovala omluvu. Nevyslechli ani svědkyni, která o události údajně věděla. Policie následně Feriho v polovině března ze znásilnění obvinila.
Proti Putinovi! Padl Denis Kapustin, velitel Rusů, kteří bojují na straně Ukrajiny
V Rusku byl odsouzen na doživotí. V Evropské unii měl zákaz pobytu. Na Ukrajině založil Ruský dobrovolnický sbor a se zbraní v ruce pořádal nájezdy do pohraničních ruských oblastí. V sobotu 27. prosince padl na Záporožské frontě.
ŽIVĚDohoda je blízko, souhlasí Moskva. Trvá ale dál na anexi Donbasu
Moskva souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mírová dohoda o válce na Ukrajině je blíže. Zároveň ale Kreml dal najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje. Uvedla to agentura Reuters.
Shiffrinová za šéfku a hrdinku. Na její popud upravili nebezpečnou trať, pak vyhrála
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová v neděli v Semmeringu ovládla i pátý slalom sezony Světového poháru, místo oslav vítězství se ale v rozhovorech věnovala nebezpečným podmínkám na sjezdovce.
Liberecká a českolipská nemocnice se spojí, bude patřit mezi desítku největších
Akcionáři Krajské nemocnice Liberec schválili sloučení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa k 1. lednu 2026. Vznikne tak zdravotnické zařízení s více než 1600 lůžky. Bude patřit k desítce největších nemocnic v Česku a bude mít zhruba 4700 zaměstnanců.