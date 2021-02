Byl to špatný příklad, omluvila se Maláčová za srovnání covidu a druhé světové války

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se omluvila za nedělní vyjádření, že ani druhá světová válka nezpůsobila takové škody na vzdělávání dětí jako současná pandemie koronaviru. Řekla, že výrok byl neadekvátní a omlouvá se, pokud se někoho dotkl. Vyjádření vzbudilo kritiku politiků či novinářů, kteří jí vyčítali neúctu k obětem války a utrpení milionů dalších.

"Celá země stojí. Ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol," řekla Maláčová v televizní debatě na CNN Prima News. Maláčová je přitom členkou vlády, která školy nařídila zavřít.

Proti výroku Maláčové se vymezil i ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. "Sluší se připomenout, že pro některé děti byly školy za druhé světové války zcela uzavřeny - ty židovské. Po okupaci českých zemí bylo Židům znemožněno studovat v německých školách a v českých školách byl jejich počet omezen čtyřprocentní kvótou," uvedl.

"I v kontextu znemožněné školní výuky, o němž paní ministryně hovořila, tedy její srovnání současné situace během pandemie se situací za druhé světové války neodpovídá skutečnosti. Neznalost může být v daném případě sotva omluvou. Vůči obětem šoa i přeživším je včerejší vyjádření ministryně Maláčové krajně necitlivé," podotkl Pavlát.

Maláčová v pondělí řekla, že měla na mysli to, že děti už rok nemohou chodit do škol. "Byl to ale špatný příklad, naprosto neadekvátní. Rozhodně jsem nechtěla snižovat lidské utrpení. Vůbec jsem se nechtěla nikoho dotknout a pokud se to někoho dotklo, tak se omlouvám," sdělila místopředsedkyně ČSSD.

Na základě rozhodnutí vlády jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Zbytek studentů byl naposledy ve škole loni 18. prosince. Po vánočních prázdninách už nastoupil na distanční výuku. Ve většině zemí přitom školy zůstaly otevřené.