Benative
9. 2. Apolena
„Spolu nepojedeme.“ Na mnichovskou konferenci se chystá Pavel i Macinka

Domácí,ČTK

Mnichovské bezpečnostní konference se za ČR zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po dnešním zasedání vlády novinářům řekl, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání.

Petr Macinka, ministr zahraničí, politik
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).Foto: ČTK
V Mnichově má Macinka naplánován program na pátek a sobotu s tím, že se do bavorské metropole hodlá dopravit sám, a nikoli s hradní delegací. „Spolu nepojedeme, pojedu tam autem se spalovacím motorem. Je to kousek,“ uvedl Macinka.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v Mnichově řekl, že se konference zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Vláda dnes schvalovala technické zabezpečení cesty.

Macinka zdůraznil, že jde pouze o konferenci, na které se nehlasuje a nerozhoduje. Pozvánku dostali prezident i ministr. Koaliční lídři se před jednáním kabinetu neshodli v názoru na zastoupení Česka vzhledem ke sporu Motoristů s Hradem o prezidentem zamítnutém jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.

Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvedl, že za ideální by považoval zastoupení ČR členem vlády. Dohodu na účasti v Mnichově označil před jednáním kabinetu za možný dobrý první krůček k narovnání vztahů mezi prezidentem a Motoristy ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Účastníci mnichovské konference se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Účast potvrdilo více než 60 hlav států a vlád. Vedle řady evropských státníků dorazí i velká americká delegace. Zřejmě ji letos povede ministr zahraničí Marco Rubio. V loňském roce se akce zúčastnil za USA viceprezident J. D. Vance, který v projevu Evropu ostře kritizoval kvůli údajně špatnému stavu demokracie.

Jana Brejchová
Klempíř a Šťastný navrhli zorganizovat pro Brejchovou pohřeb se státními poctami

Ministři kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a pro sport Boris Šťastný (Motoristé) navrhli dnes na vládě zorganizovat pro zesnulou herečku Janu Brejchovou pohřeb se státními poctami. V pondělí to sdělila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Ministři se podle ní chystají s tímto návrhem oslovit rodinu. Herečka zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let.

An,Ill,Asian,Woman,Wearing,Face,Mask,Sits,Alone,At
Medaile v ohrožení: na olympiádě se šíří agresivní virus, sportovce úplně vyřadí

Zprávy z olympijského dění tentokrát nepřinášejí jen sportovní výkony, ale i připomínku, jak rychle dokáže zdraví zradit i ty nejlépe připravené. Za aktuálními zdravotními komplikacemi části sportovců stojí vysoce nakažlivý norovirus. Farmaceutka Zdenka Morvai upozorňuje, že právě zimní měsíce jsou pro jeho výskyt typické. Prevence i správná reakce mohou přitom zásadně ovlivnit průběh onemocnění.

