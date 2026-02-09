„Spolu nepojedeme.“ Na mnichovskou konferenci se chystá Pavel i Macinka

Mnichovské bezpečnostní konference se za ČR zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po dnešním zasedání vlády novinářům řekl, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání.
V Mnichově má Macinka naplánován program na pátek a sobotu s tím, že se do bavorské metropole hodlá dopravit sám, a nikoli s hradní delegací. „Spolu nepojedeme, pojedu tam autem se spalovacím motorem. Je to kousek,“ uvedl Macinka.
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v Mnichově řekl, že se konference zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Vláda dnes schvalovala technické zabezpečení cesty.
Macinka zdůraznil, že jde pouze o konferenci, na které se nehlasuje a nerozhoduje. Pozvánku dostali prezident i ministr. Koaliční lídři se před jednáním kabinetu neshodli v názoru na zastoupení Česka vzhledem ke sporu Motoristů s Hradem o prezidentem zamítnutém jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvedl, že za ideální by považoval zastoupení ČR členem vlády. Dohodu na účasti v Mnichově označil před jednáním kabinetu za možný dobrý první krůček k narovnání vztahů mezi prezidentem a Motoristy ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Účastníci mnichovské konference se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Účast potvrdilo více než 60 hlav států a vlád. Vedle řady evropských státníků dorazí i velká americká delegace. Zřejmě ji letos povede ministr zahraničí Marco Rubio. V loňském roce se akce zúčastnil za USA viceprezident J. D. Vance, který v projevu Evropu ostře kritizoval kvůli údajně špatnému stavu demokracie.
Klempíř a Šťastný navrhli zorganizovat pro Brejchovou pohřeb se státními poctami
Ministři kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a pro sport Boris Šťastný (Motoristé) navrhli dnes na vládě zorganizovat pro zesnulou herečku Janu Brejchovou pohřeb se státními poctami. V pondělí to sdělila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Ministři se podle ní chystají s tímto návrhem oslovit rodinu. Herečka zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let.
ŽIVĚVláda zruší NERV, radit s rozpočtem už nebude, oznámila ministryně Schillerová
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), řekla ministryně financí. Předchozí vládě NERV radil s reformami veřejných financí.
Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozeniny. Večer z Divadla Járy Cimrmana půjde živě do kin
Český rozhlas chystá oslavu devadesátých narozenin spisovatele, herce a cimrmanologa Zdeňka Svěráka na sobotu 28. března, přesně v den jeho životního jubilea. Slavnostní večer z Divadla Járy Cimrmana bude díky přímému přenosu Radiožurnálu slyšet i vidět ve více než stovce kin po celé zemi.
Medaile v ohrožení: na olympiádě se šíří agresivní virus, sportovce úplně vyřadí
Zprávy z olympijského dění tentokrát nepřinášejí jen sportovní výkony, ale i připomínku, jak rychle dokáže zdraví zradit i ty nejlépe připravené. Za aktuálními zdravotními komplikacemi části sportovců stojí vysoce nakažlivý norovirus. Farmaceutka Zdenka Morvai upozorňuje, že právě zimní měsíce jsou pro jeho výskyt typické. Prevence i správná reakce mohou přitom zásadně ovlivnit průběh onemocnění.
ŽIVĚKdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.