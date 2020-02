Komunita pedofilů chtěla podpořit film V síti o predátorech, tvůrci příspěvek vrátili

Dlouho očekávaný film V síti o predátorech na internetu míří koncem února do českých kin. Tvůrci na vytvoření filmu uspořádali finanční sbírku, přičemž 15 tisíci přispěla také Československá pedofilní komunita, která zastupuje lidi trpící pedofilií. Za tyto peníze měl být spolek jmenován v titulcích. K tomu ale nakonec nedojde. Tvůrci couvli kvůli obavám z negativní publicity.

"Moc nás to mrzí, ale budeme muset vrátit Váš dar na náš film - nemůžeme totiž dodržet smluvní podmínky - umístění názvu komunity v závěrečných titulcích," napsala výkonná producentka filmu Pavla Klimešová komunitě zaměřené na pomoc pedofilně orientovaným lidem.

Producentka v mailu tvrdí, že koproducent filmu se obává, že spojení s komunitou by nemuselo být pochopeno diváky a vyvolalo by negativní reakce. "Bojovali jsme za Vás, protože nám přišlo propojení jako hezké gesto, ale bohužel jsme nakonec museli ustoupit. Zároveň i podle reakcí našeho okolí se domníváme, že by i Vás mohlo propojení ohrozit," napsala Československé pedofilní komunitě (ČEPEK) Klimešová.

Důvody odmítnutí spolupráce ještě rozvedla na dotaz Aktuálně.cz. "Na základě podnětu jednoho z koproducentů jsme znovu důkladně prostudovali obsah webu Pedofilie-info.cz a bohužel jsme narazili na několik věcí, se kterými náš film a následnou osvětovou kampaň nemůžeme spojit," vysvětlila rozhodnutí Klimešová.

Přesto zdůraznila, že autoři filmu V síti budou nadále uvádět, že drtivá většina lidí, kteří zneužívají děti na internetu, nejsou pedofilové, ale predátoři. "Mezi predátory, kteří zneužívají děti na internetu, je podle tvrzení odborníků pouze tři až pět procent pedofilů," dodává Klimešová.

Odkaz na pornostránky v titulcích

Spolek ČEPEK se na svém diskusním fóru ale podivil nad tím, proč spojení s nimi vadí, ale pornografický portál Amatéři.com filmovým tvůrcům nevadí a v titulcích figurovat bude. Podle Klimešové však spolupráce vznikla poté, co se jeden z predátorů pokoušel na serveru zpeněžit videa, ve kterých vystupovala jedna z účastnic filmu V síti.

"Provozovatelé serveru nejenže aktivně spolupracovali s policií při řešení této nebezpečné situace, ale ještě po této zkušenosti podpořili naši osvětovou kampaň," vysvětluje Klimešová a zároveň dodává, že ve verzi, která se bude vysílat ve školách pro dětské publikum, nebude spolupráce s pornografickým serverem zmíněna.

K vrácení příspěvku se vyjádřil také jeden z dvojice režisérů filmu Vít Klusák. "Měl jsem rozepsanou obsáhlou odpověď vysvětlující, proč jsme se po nelehkém rozmýšlení všech aspektů toho kroku rozhodli dar 15 tisíc Kč Československé pedofilní komunitě vrátit. Když ale vidím, jakou kampaň proti našemu filmu (a tedy i osvětové kampani) rozpoutáváte, nemám náladu ani sílu nic psát a vysvětlovat," píše Klusák v mailu, který se v neděli objevil na stránkách komunity.

Klusák dále píše, že si spolek neuvědomuje, jak složité je zafinancovat takto náročný a kontroverzní projekt. "Zdůrazňuji, že drtivá většina pedofilů dítěti nikdy neublíží. Na tato fakta budu upozorňovat nadále, bez ohledu na to, jakou politiku vůči našemu projektu nyní ČEPEK zastává," uzavírá dopis Klusák.

Československá pedofilní komunita Spolek o sobě uvádí, že je skupinou lidí, které spojuje jedna věc - erotická náklonnost k dětem. Jejich cílem je především poskytnutí informací o pedofilii mladým lidem na počátku puberty, kteří zjišťují, že je sexuálně přitahují děti nebo mladiství. Snaží se o to, aby je veřejnost nespojovala se sexuálním zneužíváním dětí, které ČEPEK odmítá. "Naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám (…) nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech, či dokonce jejich krytí. Nechceme, aby u nás naši členové hledali či nabízeli dětskou pornografii nebo návody k jejímu získání. Zákony a společenské normy vnímáme jako dané, chceme se jim plně přizpůsobit, dodržovat je a případně k tomu dopomáhat dalším," uvádí na webu.

Co ukázal dokument

Dokument V síti od Víta Klusáka a Barbory Chalupové, zabývající se zneužíváním dětí na internetu, míří do kin 27. února. Film pomocí experimentu ukazuje, s čím se v on-line prostoru potýkají děti ve věku 11 až 13 let.

Tři herečky během deseti dnů, kdy trvala hlavní fáze natáčení, kontaktovalo 2458 mužů. Drtivá většina z nich požadovala sex přes webkameru. Muži dále posílali fotografie a videa svých penisů, odkazy na pornografii, nebo se dívky dokonce pokoušeli vydírat.

Experti říkají, že většina predátorů, kteří loví děti na internetu, je psychosexuálně normální, nejedná se tedy o pedofily. Na děti cílí, protože jsou snadněji manipulovatelné. Přesto se tvůrci rozhodli, že identitu mužů budou schovávat pod speciální maskou. Cílem filmu je hlavně upozornit na fenomén zneužívání dětí na internetu, uvádějí tvůrci.