Chybné výsledky a opožděné hovory. Máme v tom nepořádek, přiznala ženě hygiena

V polovině srpna poslal koronavirus do karantény téměř celou třídu mladých herců z Prahy. Na jejich malé skupině se detailně ukázalo, že systém záchytu infikovaných má v metropoli značné problémy a projít jím není nic jednoduchého. Nakažení herci se museli potýkat se zmatenými hygieniky i praktickými lékaři, ale také s až týdenním zpožděním a odběry na hraně bezpečnosti.

Je 15. srpna a jednadvacetiletá studentka herectví Andrea Tesařová zrovna zkouší na divadelní premiéru, když jí náhle zazvoní telefon. Píše jí kamarád - je pozitivní na covid-19. Pro Tesařovou je to dvojnásob nepříjemná zpráva. Jednak je jí líto kamaráda a jednak si hned vybaví, že se s ním nedávno viděla. Navíc už od rána cítí únavu a bolest hlavy. Tuší proto, že podobný scénář teď čeká i ji.

"Druhý den jsem se hned jela testovat do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. To bylo v neděli ráno," vzpomíná pro Aktuálně.cz Tesařová. Absolvovala tedy test a dostala instrukce, aby v případě pozitivního výsledku zůstala v izolaci a kontaktovala svého praktického lékaře.

Její neblahé tušení se velmi brzy ukáže být správné. "Zprávu o tom, že jsem pozitivní, jsem dostala ještě v neděli večer esemeskou. Hned jsem se samozřejmě snažila volat lékařce, ale ta mi dva dny nezvedala telefon. Nakonec mi jen na e-mail odpověděla, ať zůstanu v karanténě," vysvětluje začínající herečka.

Z médií a od svých přátel, kteří si stejnou situací prošli, věděla, že by se jí brzy měli ozvat také hygienici a vyptávat se na to, s kým se v posledních dnech potkala. To potvrzuje i mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík. Podle něj kontaktují hygienici ve většině případů lidi s pozitivním testem do 48 hodin.

Kvůli neúplné adrese se hygiena neozvala

Tak dlouho však Tesařová čekat nechtěla. Když se jí ani po téměř dvou dnech od pozitivního testu nikdo neozval, rozhodla se v úterý na hygienu zavolat sama.

"Na mně už nezáleželo, ale všichni v mém okolí chtěli vědět, na čem jsou, a já jsem jim bohužel neměla jak pomoci," říká herečka. Všem známým sice dala vědět, že je nakažená, ale ti si nemohli být jistí, jestli patří mezi rizikové kontakty, a zda tedy mají jít na testy a zůstat doma v karanténě, či nikoliv.

"Potřebovali nějaké informace, aby o svém stavu mohli co nejdříve zpravit své blízké, se kterými se za poslední dny setkali. Všechno tedy záviselo na jednom telefonátu od hygieny," popisuje Tesařová, jak její neblahá zkušenost se systémem takzvané chytré karantény začala.

Volala tedy na hygienu. Než se ale dopracovala ke správné osobě, která jí dokázala pomoci, obvolala herečka během odpoledne postupně asi šest telefonních čísel. "Nakonec mi slečna oznámila, že mě neměli v evidenci, protože jim chyběla adresa. Proto mě nemohli přiřadit ke konkrétní části hygieny a ze stejného důvodu mi ani nikdo nevolal," říká Tesařová.

Svoji adresu přitom herečka uvedla už při odběru vzorků v neděli ráno. Tamním pracovníkům řekla své přesné bydliště, nedokázala si pouze vzpomenout, do které pražské čtvrti její ulice patří, poměrně nedávno se totiž přestěhovala.

Tahle drobnost však zřejmě zapříčinila to, že uvázla v systému, a nebýt toho, že hygieně sama zavolala, nikdo by se jí už zřejmě neozval. "To mi ostatně slečna na telefonu také řekla," uvádí Tesařová. A potvrzuje to i mluvčí pražské hygieny Boublík. "Hygienická stanice může reagovat pouze na laboratorní výsledek s plnou adresou," říká.

Ve chvíli, kdy každý den proběhne několik tisíc odběrů, podle něj nelze vyloučit, že občas v odběrové laboratoři dojde k chybě, jakou je ztráta adresy či zapsání chybných údajů.

Na dotaz redakce, zda tedy alespoň neexistuje pojistka, která by v případě takové chyby zařadila nakaženého automaticky třeba pod ústřední hygienu, už však neodpověděl. Uvedl jen, že se pacienti na pražskou hygienu mohou v případě potíží obrátit prostřednictvím centrální e-mailové adresy.

"Jako bych stála frontu na párky, ne na test"

V době, kdy se o své nákaze Andrea Tesařová dozvěděla, chystala se zrovna na premiéru. Zkoušek se tak kromě ní účastnilo i několik dalších herců, a proto se i oni museli nechat otestovat a začít komunikovat s pražskou hygienickou stanicí. Negativní zkušenost s prací hygieniků proto zažila i divadelní režisérka Martina Krátká, vedoucí herecké třídy, kam Tesařová patří.

Když dostala zprávu od Tesařové, sama si nařídila domácí karanténu a čekala, až se jí ozve hygiena. To se ale stalo až po několika dnech. Od hygieniků pak získala žádanku na test a instrukce, kam se vydat. "Měla jsem si s rouškou dojít pěšky na nejbližší odběrové místo, nesměla jsem jet hromadnou dopravou ani se s někým potkat," popisuje. Nejblíž to měla na Václavské náměstí. Když tam však dorazila, čekalo ji tříhodinové čekání ve frontě.

"Stála jsem ve třicetistupňovém vedru bez vody a možnosti odskočit si na toaletu uprostřed skupiny potenciálně nakažených lidí, přičemž někteří i kašlali. Na rozestupy nebyl prostor," vzpomíná Krátká. Navíc se jen pár kroků od odběrového místa prodávala zmrzlina, a skupinou čekajících na test se proto čas od času prodrali i turisté. "Jako bych stála frontu na párky, ne na test," dodává herečka.

Bezpečné pak podle ní nebylo ani samotné testování, protože se při něm člověk kvůli stísněnosti odběrových okének nacházel jen asi čtyřicet centimetrů od dalšího testovaného. Nakonec však Krátká zjistila, že je negativní.

To, že by odběrové místo na Václavském náměstí nesplňovalo základní požadované standardy, ale mluvčí pražské hygieny odmítá. "Excesy, které občas vznikaly, nebyly vinou tamního pracovníka, ale spíše neukázněnosti lidí, kteří urychleně potřebovali odběr," popsal Boublík s tím, že k tomu, co zažila Krátká, při namátkových kontrolách hygieny nedocházelo.

Boublík navíc dodává, že většina odběrových míst nabízí možnost objednat se na konkrétní čas, čímž odpadá zbytečné čekání. To však není případ Václavského náměstí, tam se objednat nelze.

Divadelní režisérka na druhý test, který musela podstoupit ke konci čtrnáctidenní karantény, zamířila jinam. To ale bylo podle ní to nejmenší. "Moje lékařka mi asi jedenáctý den v karanténě volala celá zmatená, jestli jsem opravdu pozitivní, jak jí právě oznámila hygiena. Nechápala jsem, co se děje. Byla jsem bez příznaků a jediný test, který jsem měla za sebou, byl negativní," říká Krátká.

Nešlo navíc o ojedinělou chybu. Prakticky stejný zážitek si prožila i Lenka Šmídová, další studentka herectví. "I mně s tím samým volala praktická lékařka i přesto, že jsem měla první test negativní. Byla jsem zděšená, že jsem pozitivní, ale celou dobu o tom nevím. Hned jsem volala své hygieničce, jenže ta byla na dovolené. A ta, co byla místo ní, neměla přístup do systému," říká Šmídová. Dodává, že nikdo z hygieny dlouho nedokázal informaci o překvapivé změně ověřit ani vyvrátit.

"Až po několika hovorech mi jeden pán sdělil, že hygiena praktickým lékařům běžně nevolá, takže nechápe, kde se stala chyba. V systému, kam se první hygienička nemohla dostat, pak ale našel, že pozitivní opravdu nejsem," vzpomíná Šmídová.

Dodává, že těžkou práci hygieniků chápe a váží si jí, ale myslí si, že by měli být lépe zorganizovaní. Podle mluvčího pražské hygieny však jeho stanice testy pacientů nespravuje, a případné chyby tak mohly vzniknout pouze na odběrových místech či v laboratořích.

Po menším šoku se tedy Krátká vydala na výstupní test z karantény a i ten vyšel opět negativní. Stejné to bylo i u Šmídové. Kde se vzala informace, že jsou obě dívky pozitivní, a jak se dostala k jejich lékařkám, ani jedna z nich nikdy nezjistila.

Každého pracovníka zajímalo něco jiného

Podle režisérky Krátké důvěru ve schopnosti hygieniků nezvyšuje ani to, že se každý z nich ptá na něco jiného. Na koronavirus totiž byla kromě Tesařové pozitivní i další studentka z její třídy. Tou je Marie Anna, která si nepřála uvést příjmení, ale redakce ho zná.

Ta popisuje, že na rozdíl od rozhovoru Tesařové byla její rozmluva s hygieničkou velmi detailní, možná až příliš. "Vyptávala se mě při trasování kontaktů na až skoro nepotřebné dotazy a detaily. Například kde přesně jsem seděla na náplavce. Nebo také chtěla vědět, kde všude jsem byla od 5. srpna. Přitom se mnou mluvila až koncem měsíce," říká začínající herečka.

Trasovací rozhovor Tesařové byl přitom o poznání stručnější a rychle by ho měla za sebou. "Jenže den předtím, než jsem pocítila příznaky, jsem byla na józe a snažila jsem se na to hygieničku upozornit. Ona odvětila, že si není jistá, jestli tuhle informaci hygiena potřebuje," říká Tesařová. To jí přišlo podivné, protože na hodině jógy byla s mnoha lidmi v blízkém kontaktu.

Hygiena považuje kontakt za rizikový tehdy, když se daná osoba potkala s nakaženým na déle než 15 minut a ve vzdálenosti menší dvou metrů. "Zpravidla mezi ně patří rodinní příslušníci, s nimiž je sdílena domácnost, příbuzní, kteří se navštěvují doma či společně tráví čas třeba na oslavách, spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění či táborů," vyjmenovává mluvčí pražské hygieny.

Protože hodinu jógy Tesařová za rizikovou považovala, trvala si na svém a chtěla návštěvu studia do protokolu zanést. Na to se jí hygienička začala vyptávat, jestli zná tamní lektorku a lidi, kteří na lekce chodí. "A to přesto, že jsem jí předtím opakovaně řekla, že jsem byla na hodině poprvé," dokresluje Tesařová pocit zmatenosti, kterým na ni hygienička působila.

Problémy v komunikaci podle Marie Anny vznikají i tím, že si pracovníci odběrových míst a hygienici navzájem nepředávají mnoho údajů. Spoustu informací o sobě už totiž hygienikům řekla během prvního telefonátu, když jí dávali vědět, že je nemocná její kolegyně. "Když mi ale po pozitivním testu volala jiná hygienička, nevěděla o mně vůbec nic, protože prý systém nemají propojený," říká.

Informace o karanténě s týdenním zpožděním

Herecké třídě Martiny Krátké se hygiena nakonec ozvala ještě jednou. Ve středu 26. srpna jim totiž začala postupně oznamovat, že musí všichni do karantény, protože je jejich kolegyně nakažená. Telefonát tedy přišel deset dní poté, co pozitivní test na koronavirus vyšel první z dívek.

"Odvětila jsem, že tu informaci mám už dávno. A paní mi se smíchem doslova řekla, že v tom mají strašný bordel a neví, kdo má jaké informace. A tak raději obvolávají všechny," popsala Marie Anna. Její tvrzení potvrzuje i Šmídová, která zažila stejný telefonát.

Týdenní zpoždění se ale příliš nezdá Boublíkovi. "Vámi udávané období je téměř vyloučené, a pokud se tak stalo, jednalo se o výjimečný případ zapříčiněný například nepřesností v osobních datech pacienta nebo jinou administrativně-technickou komplikací," tvrdí mluvčí pražské hygieny.

O pár dní později, 4. září, šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová veřejně připustila, že její stanice trasování nestíhá. S dalším dohledáváním kontaktů by jí proto do budoucna měli pomoci hygienici z ostatních krajů či armáda. Podle Boublíka pak nedávná vládní opatření dovolují nabrat dalších asi třicet zaměstnanců, jejichž pozice stanice postupně obsazuje. "Kromě toho nám vypomáhá i třicet dalších externích odborníků," říká mluvčí.

Boublík tvrdí, že všechna zařízení veřejného zdraví, kam spadá i hygiena, přišla mezi lety 2006 až 2012 kvůli rozhodnutí tehdejších vlád o polovinu svých lidí. "Je to, jako kdyby vydavatel serveru Aktuálně.cz zredukoval personál redakce o padesát procent, přičemž objem práce by zůstal neměnný a v mimořádných situacích se ještě zestonásobil."

Tvrdí proto, že podle něj hygienické stanice v boji s covidem-19 odvádějí neocenitelnou službu - i přes občasné chyby a prodlužující se dobu trasování. "Systém epidemiologického šetření je nadále funkční a významně přispívá k řešení současné složité situace," dodává Boublík.