Ženu se zánětem ledvin odmítli lékaři ošetřit a poslali ji domů. Báli se, že má covid

Alena Wittmannová hledala v kadaňské nemocnici pomoc lékařů kvůli akutnímu zánětu ledvin, který už v minulosti prodělala. Nemocnice jí ale odmítla poslat záchrannou službu a na urgentním příjmu ji kvůli zvýšené teplotě označila za pacientku s covidem, namísto vyšetření ji po testech na koronavirus poslali domů.

Podle svědectví, které pacientka zveřejnila na svém Facebooku a poté poskytla Chomutovskému deníku, jí lékaři nevěnovali dostatečnou péči kvůli podezření na koronavirus.

Podle svých slov cítila intenzivní bolest v zádech a boku již několik dní, její stav se ale nejvíce zhoršil ve středu 2. září. "Ve středu mi začalo být už hodně zle, bolest kloubů, zimnice, bolest hlavy a hlavně neskutečná bolest zad a levého boku. Během dvou hodin mi teplota vystoupala na 38,5," popisuje na Facebooku.

Její dcera poté zavolala do kadaňské nemocnice, aby se poradila s lékaři o dalším postupu. "Aniž by se snažili mě do té nemocnice dostat nebo poslat záchranku, odpověděli: 'vydržte do rána a my se rozhodneme, co s vámi'," říká Wittmannová.

Do rána jí však stoupla teplota na 39,6 stupně. "Nemohla jsem mluvit ani chodit. Ale věděla jsem, že pravděpodobně mám akutní zánět ledvin. Zcela to tomu odpovídalo. Sice nejsem lékař, ale své tělo znám a již jednou jsem tuto nemoc prodělala," uvedla.

Vy jste ta s tím covidem? Běžte do rohu!

Druhý den ráno ji tak přítel odvezl na urgentní příjem. Tam si ale údajně vyslechla odmítavá slova. "V podstatě si mě okamžitě zaškatulkovali pod koronavirus. Jedna sestřička na chodbě nevybíravým způsobem vykřikla: 'Vy jste ta s tím covidem? Tady nemůžete sedět. Běžte tamhle do rohu!'" řekla Aktuálně.cz Wittmannová.

Lékaři se jí ujali až po 45 minutách s tím, že má příznaky koronaviru, a okamžitě jí odebrali vzorky. Zároveň jí udělali základní vyšetření a poslali ji na rentgen plic. Ačkoliv jim několikrát zopakovala, že ji bolí ledviny, nedostala žádné léky na bolest. "Nechali mě ležet v izolované místnosti, než bude výsledek krve z laboratoře. Že by se obtěžovali mi dát něco proti bolesti, to ani náhodou. Ani moč mi neodebrali," popisuje pacientka.

Po asi hodině čekání ji podle jejích slov sestra poslala domů se slovy, že ráno budou výsledky testu na koronavirus a že zatím má čtyřikrát denně pít Coldrex nebo si vzít Paralen.

Doma se ale její stav opět zhoršil, teplota vystoupala téměř na 40 stupňů, začala zvracet a bolesti neustávaly. Její přítel s dcerou tak zavolali záchrannou službu, na niž údajně čekali 35 minut, neboť přijela z vedlejšího Chomutova. Ta ji opět převezla na kadaňský urgentní příjem, kde již lékaři znali výsledky testu na covid. Byly negativní. "Ani mi nebyli schopni zavolat tak, jak slibovali," dodává Wittmannová.

Lékaři jí poté odebrali moč, v níž nalezli krev a bílkoviny, a potvrdili tak zánět ledvin. Ačkoliv ji chtěli ihned hospitalizovat, ukázalo se, že na lůžkovém oddělení již není místo, a tak jí pouze napsali antibiotika a opět ji poslali domů. "Bohužel se ani nepokoušeli volat do jiné nemocnice, zda nemají místo. Nechápu to, kadaňská nemocnice mě tímto velmi zklamala" uvedla.

Panika před covidem zastiňuje ostatní nemoci

Hned ráno tak zamířila ke své praktické lékařce, která se podle jejích slov velmi divila, že pro tak akutní případ nenalezli v nemocnici místo, a poslala ji na urologii do Mostu. Tam lékaři potvrdili zánět ledvin, okamžitě ji hospitalizovali a podali jí léky na bolest.

"Panika před covidem zastiňuje všechny ostatní nemoci, které jsou tomu trochu podobné," shrnuje svou zkušenost Wittmannová, která naprosto ztratila důvěru v místní nemocnici. Ačkoliv dosud oficiální stížnost nepodala, se svým právním zástupcem to má v plánu. Ředitel nemocnice Petr Hossner však přesto už nyní ustavil komisi pro vyšetření celého případu.

"Ta (komise) věc bezodkladně prověří a rovněž se bude zabývat i postupy na urgentním příjmu naší nemocnice celkově, a to i z důvodu, že chci zachovat vysokou míru profesionality zaměstnanců Nemocnice Kadaň, jejichž práce si i v této obtížné době pandemie covid-19 velmi vážím," řekl Chomutovskému deníku ředitel. Wittmannové zároveň nabídl osobní schůzku, která se odehraje tento týden.

Pacientce se zároveň omluvil v pořadu České televize 168 hodin, který o případu natočil reportáž, starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). "Já jsem se samozřejmě informoval u pana ředitele (nemocnice), který mi sdělil, že ustavil odbornou vyšetřovací komisi, která prověří postup lékařů a nižšího zdravotního personálu v nemocnici. Bohužel, i tam pracují jenom lidi a může se stát, že došlo k nějaké chybě tak, jak popisovala, a určitě se jí za to všichni omlouváme," dodal.

Video: Čísla rostou, vláda přitvrzuje. Spasí nás roušky? Duel lékařů ve speciálu DVTV