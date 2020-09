Češi uvěřili falešnému pocitu bezpečí. Takto Babiš a spol. ukolébali veřejnost

Česko i pro letošní rok splnilo podmínky pro čerpání evropských dotací, v současném programovém období 2014 až 2020 tak zatím nemuselo nic vracet. Informovalo o tom ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které za čerpání odpovídá. V minulém programovém období musela ČR vrátit 26,4 miliardy korun.

Při čerpání evropských dotací se používá takzvané pravidlo N+3. To znamená, že státy musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny. Současné programové období fakticky začalo až v roce 2015, kdy ho Evropská komise schválila. Skončí v roce 2023. Za loňský rok i předloňský nemusela Česká republika vracet nic.

"Veškeré peníze zůstanou v České republice a budou využité na rozvoj naší země. Pravidlo N+3 jsme splnili u všech programů už třetí rok po sobě, což ukazuje, že se nám fondy EU nadále daří čerpat úspěšně," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Z deseti operačních programů si podle ní nejlépe vedly Program rozvoje venkova a Zaměstnanost.