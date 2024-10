Soudkyně nabídla "úplatek" ženě, aby šla místo ní na covid test. Nechtěla se očkovat

Plzeňská soudkyně Eva Sofia Vodičková je obžalovaná z korupce. Nabídla ženě nakažené covidem peníze, aby jejím jménem podstoupila test na přítomnost viru. Výsledkem mělo být pro soudkyni potvrzení o prodělané nemoci. Tuto středu soud rozhodne, zda se tím dopustila trestného činu či přestupku. Aktuálně.cz popisuje podrobnosti případu.

Vodičková je soudkyní od roku 2005. Působí na obchodním úseku Krajského soudu v Plzni, naposledy tam odpovídala za výkon instance při vyřizování insolvenčních případů. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ji však kvůli zmíněnému případu zprostil výkonu funkce, Vodičková nesmí soudit od 5. listopadu 2022.

V jednu chvíli se zdálo, že do taláru už se nevrátí. Městský soud v Praze ji loni v listopadu kvůli podplacení za zfalšování testu pravomocně potrestal pokutou 200 tisíc korun. Pravomocné odsouzení přitom pro soudce znamená definitivní konec kariéry v justici.

Vodičková ale získala naději, Nejvyšší soud po jejím dovolání rozsudek zrušil. Podle něj se soudkyně uplácení nedopustila. Nejvyšší instance však zároveň potvrdila, že skutek jako takový se skutečně stal. Soudkyně ho přitom celou dobu popírala.

Soudkyně nabídla tři tisíce

"Objektivně bylo zjištěno, že obviněná Monika Ulrichová podstoupila test s průkazkou zdravotní pojišťovny obviněné Evy Sofie Vodičkové, za kterou se vydávala. Jediným logicky přijatelným závěrem je, že chtěla tímto způsobem získat digitální certifikát EU Covid a že za to slíbila odměnu pro obviněnou Moniku Ulrichovou," zní klíčová pasáž usnesení Nejvyššího soudu, s nímž se Aktuálně.cz seznámilo.

Transakci zprostředkovala další obžalovaná Lenka Enzmannová. Protože soudkyně odmítala očkování, chtěla získat odpovídající certifikát touto cestou. Ulrichová měla být v té době covidem nakažená, soudkyně by tedy dostala potvrzení o prodělané nemoci. Prostřednictvím Enzmannové za to nabídla Ulrichové tři tisíce korun.

Soudkyně odmítala, že se takového obchodu vůbec účastnila. Po nikom prý nežádala, aby se jejím jménem nechal testovat na covid. Jednoznačně uvedla, že v souvislosti s takovým testem "nikomu nenabídla, neposkytla ani neslíbila žádné plnění," argumentovala před Nejvyšším soudem.

Jenže senát soudce Josefa Mazáka nepřesvědčila. Podle něj nižší instance důvěryhodně doložily, že dohoda jako taková existovala a Ulrichová se jménem soudkyně otestovat nechala. "Tato zjištění nejsou v žádném, natožpak zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů," uvedl Nejvyšší soud.

Mohl to být přestupek

Nejvyšší instance dala Vodičkové za pravdu v tom, že její jednání neodpovídá podplacení. O korupci jde v případě, že se úplatek nabízí někomu, kdo slovy zákona obstarává věci obecného zájmu. Typicky jde o člověka, který působí ve státní správě, politice či justici. Monika Ulrichová se takto neangažovala, proto ji nemohla soudkyně podplatit.

V tomto příběhu osobám obstarávajícím věci obecného zájmu odpovídá zdravotnický personál, který test prováděl. Vodičková by se podplacení podle Nejvyššího soudu dopustila, pokud by "částka 3000 korun byla určena pro některou z těchto osob". Na jednání Vodičkové by se z pohledu Nejvyššího soudu mohlo nahlížet jako na přestupek proti pořádku ve státní správě.

Kauza se po zásahu nejvyšší instance vrátila na Obvodní soud pro Prahu 9. Jeho úkolem bude najít správnou kvalifikaci, pod kterou prohřešek soudkyně zařadit. Za korupci už ji potrestat nesmí. Jasno má být tuto středu, potvrdila mluvčí soudu Barbora Chlostová.

Pokud soud dospěje k závěru, že Vodičková spáchala jen přestupek, může se vrátit k justiční praxi. Instance bude rozhodovat také o vině či nevině Lenky Enzmannové, která transakci zprostředkovala. Moniku Ulrichovou projedná obvodní soud jiný den v rámci jiného řízení, protože se měla dopustit ještě další trestné činnosti.

Už téměř dva roky nesoudí

Soudkyně Vodičková pobírá od dne zproštění výkonu funkce polovinu platu. Na krajském soudu se s ohledem na pozici - předseda senátu, místopředseda soudu či předseda soudu - pohybuje od 110 do 190 tisíc korun. Vodičková byla poslední rok aktivní služby pověřenou místopředsedkyní pro insolvenční úsek.

"Rozhodnutí o zproštění výkonu funkce soudce pořád trvá, rozdělané věci JUDr. Vodičkové byly přerozděleny mezi její kolegy, protože nesmí docházet k průtahům v řízení. Nápad nových věcí byl u JUDr. Vodičkové dnem zproštění zastaven," sdělila Aktuálně.cz mluvčí krajského soudu Jana Rubášová.

Soudkyně Vodičková je zatím poslední, kterou ministr spravedlnosti Blažek zprostil výkonu funkce kvůli obžalobě z trestného činu. Letos v únoru dočasně odstavil mosteckou soudkyni Ivu Flaxovou, protože se opakovaně dopouštěla průtahů při vyřizování kauz. U ní jde však "jen" o možné kárné provinění.

Mohlo by vás zajímat: Ministr Pavel Blažek ve Spotlightu. Manželství pro všechny nechci, ale homofob nejsem, říkal