Boj za proruské separatisty nebyl terorismus, řekl soud. Vojákovi dal jen podmínku

Odvolací pražský vrchní soud zmírnil podmíněný trest vojákovi Eriku Eštuovi, který čelil obžalobě z účasti v bojích na Ukrajině. Za službu v cizích ozbrojených silách ho potrestal dvouletou podmínkou s tříletým odkladem. Krajský soud v Pardubicích muži v květnu nepravomocně uložil tři roky podmíněně za účast na organizované zločinecké skupině.

Stejně jako v případě rozsudku krajského soudu odňal odvolací senát muži vojenskou hodnost. Eštu byl původně obžalován z terorismu, s tím ale pardubický a nyní ani vrchní soud nesouhlasily.

"Jeho úmyslem rozhodně nebylo zapojit se do činnosti teroristického uskupení," vysvětlil předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák, proč k této kvalifikaci nepřistoupil.

Za terorismus by muži hrozilo až 20 let vězení, za účast na zločinecké skupině až 12 let. Za trestný čin služby v cizích ozbrojených službách by vojáka mohl soud potrestat nejvíce pěti lety vězení. I kvůli nižší trestní sazbě proto odvolací senát zmírnil uložený trest.

Držel stráž v zákopech, udržoval zbraně

Podle obžaloby se Eštu v roce 2015 vydal na Ukrajinu a zúčastnil se tam bojů na straně neuznaného státu ovládaného proruskými separatisty. Podle spisu od 11. dubna do 5. května nosil uniformu Republikánské gardy separatistického státu, držel stráž v zákopech, udržoval zbraně a hlídal tržnici, kde byli vojáci ubytovaní. Jeho účast při ostřelování se podle soudů neprokázala.

Státní zástupkyně v odvolání žádala, aby byl Eštu odsouzen za terorismus tak, jak byla podána obžaloba. Žalobkyně řekla, že muž sice žádný útok neprovedl, byl na něj ale připraven. Kromě ztráty vojenské hodnosti pro muže navrhovala tříleté vězení.

Obhájce Eštua Ivan Chytil soud žádal, aby jeho klienta obžaloby zprostil. Muž, který sbírá vojenské uniformy a se zbraněmi se podle svých slov fotografoval na památku, se podle Chytila nedopustil trestného činu. Zveřejňováním fotek se pak Eštu podle obhájce snažil zaujmout své okolí.

Eštu u krajského soudu uvedl, že na Ukrajinu cestoval jako turista proto, aby poznal zemi, odkud pochází jeho manželka. Navštívil tam i kamaráda, kterého poznal v Praze. "Na Ukrajinu jsem opravdu nešel bojovat," zopakoval u soudu.

Na Ukrajině Eštu chodil v ruské uniformě, našil si na ni nášivky z Doněcké republiky. Pořizoval snímky s bojovníky. Na frontu se prý nedostal kvůli hlídkám, které je s kamarádem na bojové území nepustily.

Česko samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.