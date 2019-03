V povstalecké uniformě jsem se fotil na památku, tvrdí voják obžalovaný z terorismu

Aktualizováno před 7 minutami

Pobočka krajského soudu v Pardubicích se v pondělí začala zabývat případem vojáka obžalovaného z teroristického útoku kvůli tomu, že se zapojil do bojů na straně proruských povstalců na Ukrajině. Příslušník chrudimského výsadkového praporu Erik Eštu uvedl, že na Ukrajinu jel za poznáním a cestovat, v uniformě povstalců a se zbraněmi se fotografoval na památku. V zahraničí pobýval zhruba měsíc v roce 2015 ještě před nástupem do armády. Hrozí mu 12 až 20 let vězení.

Líčení začalo čtením obžaloby a výslechem obžalovaného vojáka. Eštu před soudem vypověděl, že do občanské války na Ukrajině se zapojit nechtěl. Řekl, že tam jel, aby poznal zemi, odkud pochází jeho manželka. Navštívil tam i kamaráda, kterého poznal v Praze. Před soud obžalovaný předstoupil ve vojenské uniformě a bez pout. "Nemám důvod lhát," řekl novinářům. Eštu je sběratelem vojenských uniforem, nosí je prakticky denně jako běžný oděv. Cestuje v nich i do zahraničí, byl dle svých slov v 30 zemích. Sbírá uniformy současné i historické, má i německé včetně uniforem důstojníků SS. Na Ukrajině chodil v ruské uniformě, našil si na ně nášivky z Doněcké republiky. Pořizoval snímky s bojovníky. Na frontu se podle výpovědi nedostal, protože tam byly hlídky, které je s jeho kamarádem na bojové území nepustily. Eštu chtěl být vždycky parašutistou, civilních seskoků absolvoval desítky. Nyní pracuje jako vojenský kuchař u 13. dělostřeleckého pluku v Jinci. Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové je teď v armádě zařazen do takzvané dispozice velitele svého útvaru a slouží na jiné než své původní pozici. O jeho dalším osudu rozhodne armáda po rozsudku, řekla. Před armádními kolegy se prý Eštu v minulosti chlubil a své zážitky z Ukrajiny zveličoval. Než nastoupil do české armády, byl chvíli členem francouzské cizinecké legie, neprošel dalšími testy, bez udání důvodu ho pak propustili. Z čeho ho viní obžaloba Podle obžaloby Eštu působil v takzvané Republikánské gardě Doněcké lidové republiky v její uniformě. Mezi jeho činnosti patřila stráž v zákopu na frontě, stráž v zákopech, údržba zbraní, vykládání materiálu a stráž u vjezdu a výjezdu z tržiště, kde byli vojáci gardy ubytováni, uvedli žalobci. Stanoviště v zákopech byla podle nich vybavena různými zbraněmi, například ručními protitankovými granátomety RPG a granáty. Muž se podle obžaloby účastnil ostřelování protivníků Doněcké lidové republiky, což mohlo zejména občanům Ukrajiny způsobit zranění či smrt. Na videích, která dnes byla součástí důkazního řízení, je často v doprovodu několika mužů ze separatistické patroly. Dle Eštových slov se vždy nacházel několik kilometrů od frontové linie. Muži mu půjčili kalašnikov nebo granát, aby se zbraněmi mohl pózovat. Na jednom záběru čistí minomet nebo plní zásobník zbraní, aby si mohl jít do rozpadlé budovy zastřílet, což ukazují další záběry. "Byla to klukovina, trochu jsem si přivymyslel," řekl Eštu. Uvedl, že nechtěl riskovat život ani zabíjet lidi, kteří mu nic neudělali. Jeho manželka Jelena u soudu řekla, že je "dobrý tatínek a láskyplný manžel". Jeho vášní jsou uniformy, které doma zabírají skříně. Sama prý vojenství nerozumí. Manžela žádá, aby nebyl celý ve vojenském, když ji někam doprovází. Synovi, kterému je teď 11 měsíců, manžel kupuje oblečky v armyshopech, dodala. Eštu se 5. května 2015 rozhodl vrátit do České republiky, neboť mu končila platnost víza. Jeho jednání vyšlo najevo až později, když se svým jednáním pochlubil před ostatními vojáky u Vojenského útvaru 1837 Chrudim, uvádí obžaloba.