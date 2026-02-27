Soud vyhověl návrhu na ukončení léčby seniora odsouzeného za terorismus

Soud v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky do vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem. Soudce mladoboleslavského okresního soudu Tomáš Křivský uvedl, že léčba splnila účel a neexistuje nebezpečí, že by osmasedmdesátiletý Balda opakoval jednání, pro něž byl stíhán.
Senior navíc netrpí duševní poruchou a léčba byla poměrně dlouhá. Rozhodnutí je pravomocné, všechny strany se vzdaly práva podat stížnost.
Balda byl v roce 2020 byl podmínečně propuštěn z vězení s pětiletou zkušební dobou, soud mu nařídil ochrannou ambulantní léčbu. Podle jeho advokáta i státní zástupkyně léčba splnila svůj účel a pravděpodobnost recidivy je velmi nízká, což u soudu potvrdil i Baldův lékař.
Senior, kterého k soudu doprovodila manželka, novinářům řekl, že se cítí, jako by mu někdo rozmotal provaz na šněrovačce. "Takže mohu konečně volně dýchat. Přeji vám všem, ať se do něčeho podobného nedostanete," dodal. Svého jednání prý lituje a nikomu by nedoporučoval, aby ho následoval.
"Je to u konce. Pan Balda byl osvědčen v rámci zkušební doby podmínečného propuštění, tak snad už bude mít klid," podotkl soudce. Na dotaz novinářů, zda si uvědomuje, že definitivně uzavřel případ prvního českého teroristy, uvedl, že nikoliv. "Nemám pocit, že bych něco uzavíral, vzhledem k tomu, že návrh jsem dostal v lednu a tento případ trvá několik let. Navíc je to řízení, které se konalo před Krajským soudem v Praze," dodal Křivský.
Léčba měla podle Baldova lékaře formu psychoterapeutického pohovoru a senior se ukázal jako disciplinovaný pacient. Hodně pomohlo i citově naplněné manželství, Baldova žena podle lékaře působila jako "dobrý laický koterapeut". "Pan Balda vždycky reflektoval, že to jednání bylo chybné," zdůraznil u soudu lékař.
Balda u soudu řekl, že se nyní věnuje zahradě, vnukovi a jezdí s manželkou na výlety do přírody, kde je mu dobře a není tam takové napětí jako ve městě. Obavy už žádné necítí. "Mám trochu strach, aby nám sem nepronikl ten Putin, ale to máme asi všichni a nesouvisí to s naším případem," dodal.
Balda v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků, šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. První strom nastražil počátkem června na koleje mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou. Druhý porazil o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem.
Tehdy sedmdesátiletý senior se ke skutkům přiznal, tvrdil ale, že nechtěl nikomu ublížit. Balda byl prvním člověkem odsouzeným v Česku za teroristický útok. Verdikt, jehož součástí bylo ambulantní psychiatrické léčení, potvrdil pražský vrchní soud a naposledy v prosinci 2019 i Nejvyšší soud. V prosinci 2020 byl Balda podmíněně propuštěn z vězení v Jiřicích na Nymbursku a současně dostal od soudu pětiletou podmínku. Jeho advokát ho u soudu hájil tím, že dosud vedl spořádaný život, šlo o jeho první trest. Soud přihlédl i k tomu, že Balda je pokročilého věku a má zdravotní problémy.
