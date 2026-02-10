Soud uložil podnikateli Růžičkovi milionový trest za pokus o úplatek manažera pošty

Majiteli bezpečnostní agentury Alkom Václavu Růžičkovi v úterý pražský městský soud uložil za pokus o uplacení manažera České pošty milionový peněžitý trest. Společnost Alkom má podle pravomocného rozsudku zaplatit dva miliony korun. Uvedl to server Seznam Zprávy. Peněžité tresty odvolací senát oproti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8 mírně snížil, podle serveru kvůli délce trvání kauzy.
Růžička čelil obžalobě kvůli schůzkám s tehdejším bezpečnostním manažerem pošty Petrem Zoubkem, který chtěl vypovědět smlouvy s Alkomem a vypsat nový tendr na zajištění bezpečnostních služeb. Podle obžaloby mu Růžička v roce 2011 při jednání v centrále bezpečnostní firmy nabídl úplatek v nespecifikované výši za to, že učiní kroky k tomu, že smlouva nebude vypovězena.
Na další schůzce v pražské centrále pošty v roce 2012 pak podle obžaloby Růžička nabízel Zoubkovi jeden milion korun za to, že firma získá zakázku na zabezpečení depa v pražských Malešicích. Zoubek ani v jednom případě úplatek nepřijal, zároveň však údajné korupční jednání nenahlásil policii.
Spolu s Růžičkou se z pokusu o podplacení původně zpovídal u soudu i Radek Hašek, který už předloni v srpnu dostal pravomocný osmnáctiměsíční podmíněný trest.
Hašek byl obžalován kvůli tomu, že se v roce 2015 sešel s novým bezpečnostním ředitelem pošty Petrem Šlechtou. Nabídl mu podle spisu peníze a luxusní zájezdy v případě, že se neuskuteční žádný nový tendr na bezpečnostní služby, jehož vypsání pošta opět zvažovala. Šlechta nabídku odmítl a údajné korupční jednání oznámil.
Růžička i Hašek s obžalobou od počátku nesouhlasili. Růžička už dříve uvedl, že trestní řízení je snahou zlikvidovat ho. Hašek také popřel, že se žalovaného jednání dopustil. Připustil pouze to, že se setkal se Šlechtou, jelikož byli dlouholetí známí a na schůzku ho poslala advokátní kancelář, která pracuje pro Alkom.
Kauzu začaly soudy řešit v roce 2017, padlo v ní několik nepravomocných rozhodnutí. Růžičku i Haška obvodní soud opakovaně osvobodil, na základě zrušujících rozhodnutí odvolacího senátu je pak jiný trestní senát uznal vinnými.
Generálním ředitelem Úřadu práce České republiky se stane Roman Chlopčík. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Chlopčík byl v minulosti náměstkem na ministerstvu práce a také vedl olomoucký úřad práce. Nový ředitel se má podle dřívějších informací ujmout vedení Úřadu práce ČR 15. února.
Čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádal ruský útok drony na ukrajinskou Záporožskou oblast, v Oděské oblasti zase ruské údery vedly k výpadkům dodávek elektřiny. Informuje o tom agentura Ukrinform.
Na Ukrajinu se vrátily drsné mrazy, teploty od začátku týdne padají až k minus 20. Do toho pokračují ruské útoky na energetiku.
Opozice neprosadila ani popáté doplnění programu sněmovní schůze o projednání návrhu na sesazení předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční zástupci mu vyčítají zejména protiukrajinské výroky. Nynější předkladatelka návrhu Olga Richterová (Piráti) uvedla, že předseda Sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě a k demokratickým pravidlům.
Sledujte události a zajímavosti ze čtvrtého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.