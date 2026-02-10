Přeskočit na obsah
10. 2.
Soud uložil podnikateli Růžičkovi milionový trest za pokus o úplatek manažera pošty

ČTK

Majiteli bezpečnostní agentury Alkom Václavu Růžičkovi v úterý pražský městský soud uložil za pokus o uplacení manažera České pošty milionový peněžitý trest. Společnost Alkom má podle pravomocného rozsudku zaplatit dva miliony korun. Uvedl to server Seznam Zprávy. Peněžité tresty odvolací senát oproti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8 mírně snížil, podle serveru kvůli délce trvání kauzy.

Ford Tranzit Česká pošta
Ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz
Růžička čelil obžalobě kvůli schůzkám s tehdejším bezpečnostním manažerem pošty Petrem Zoubkem, který chtěl vypovědět smlouvy s Alkomem a vypsat nový tendr na zajištění bezpečnostních služeb. Podle obžaloby mu Růžička v roce 2011 při jednání v centrále bezpečnostní firmy nabídl úplatek v nespecifikované výši za to, že učiní kroky k tomu, že smlouva nebude vypovězena.

Na další schůzce v pražské centrále pošty v roce 2012 pak podle obžaloby Růžička nabízel Zoubkovi jeden milion korun za to, že firma získá zakázku na zabezpečení depa v pražských Malešicích. Zoubek ani v jednom případě úplatek nepřijal, zároveň však údajné korupční jednání nenahlásil policii.

Spolu s Růžičkou se z pokusu o podplacení původně zpovídal u soudu i Radek Hašek, který už předloni v srpnu dostal pravomocný osmnáctiměsíční podmíněný trest.

Hašek byl obžalován kvůli tomu, že se v roce 2015 sešel s novým bezpečnostním ředitelem pošty Petrem Šlechtou. Nabídl mu podle spisu peníze a luxusní zájezdy v případě, že se neuskuteční žádný nový tendr na bezpečnostní služby, jehož vypsání pošta opět zvažovala. Šlechta nabídku odmítl a údajné korupční jednání oznámil.

Růžička i Hašek s obžalobou od počátku nesouhlasili. Růžička už dříve uvedl, že trestní řízení je snahou zlikvidovat ho. Hašek také popřel, že se žalovaného jednání dopustil. Připustil pouze to, že se setkal se Šlechtou, jelikož byli dlouholetí známí a na schůzku ho poslala advokátní kancelář, která pracuje pro Alkom.

Kauzu začaly soudy řešit v roce 2017, padlo v ní několik nepravomocných rozhodnutí. Růžičku i Haška obvodní soud opakovaně osvobodil, na základě zrušujících rozhodnutí odvolacího senátu je pak jiný trestní senát uznal vinnými.

