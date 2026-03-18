18. 3. Eduard
Soud potvrdil knězi Hořákovi podmínku za sexuální útok na dívku ve zpovědnici

ČTK

Za sexuální útok na desetiletou dívku potvrdil ve středu olomoucký vrchní soud knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest a sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Během středy soud v rozhodnutí upravil právní kvalifikaci.

Incident se odehrál podle rozsudku v červnu 2020 ve zpovědní místnosti kroměřížského kostela. Dívka podle odborníků utrpěla trauma. Hořák, u kterého znalci konstatovali pedofilní poruchu, vinu popřel.

Knězi byl již v únoru 2021 pozastaven výkon pastorační služby a tento stav trvá dodnes, řekl ve středu mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Církev případ vyšetřuje také po své linii.

Související

Muž byl původně odsouzen za pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte, za což mu hrozilo pět až 12 let vězení. Sazba za sexuální útok je tři až 12 let. Vrchní soud po úpravě kvalifikace muži potvrdil tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let, sedmiletý zákaz činnosti a čtvrtmilionové odškodnění pro oběť jeho činu za způsobenou duševní újmu. Potvrdil mu také ochrannou sexuální léčbu v ambulantní formě.

Incident se stal 27. června 2020 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde Hořák jako kaplan a učitel náboženství církevní základní školy zpovídal dívku ve zpovědní místnosti. Stalo se tak před prvním svatým přijímáním, což je významná katolická svátost, při níž malé děti poprvé přijímají eucharistii. Po skončení zpovědi ji podle rozsudku uchopil za obě zápěstí a za účelem sexuálního vzrušení ji začal natahovat šaty, které poté dívce odtáhl od těla, díval se jí za výstřih a poté jí osahával na prsou. Podle dívčiny výpovědi při tom měl červený obličej a rozzářené oči.

Nezletilá podle spisu nebyla schopna reagovat - jednání kaplana a učitele náboženství ji zaskočilo, z místnosti poté odešla. Svěřila se však později rodičům. Ti po oznámení případu museli čelit tlaku řady věřících, kteří se postavili na stranu kněze. Podle žalobce rodiče spolužáků zakazovali s dívkou kamarádit, rodina dostávala anonymní dopisy, aby se vystěhovala. Útoky na rodinu po rozsudku u krajského soudu kritizoval i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

Podle odborníků utrpěla dívka posttraumatickou poruchu, trpěla pocity strachu, úzkostmi či nechutenstvím. U kněze, který sledoval na webech dětskou pornografii, znalci diagnostikovali pedofilii. Hořák poté dobrovolně podstoupil sexuologickou léčbu, dochází na ni již tři roky.

Mohlo by vás zajímat
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité le commandement de l'armée américaine en Europe et en Afrique à Wiesbaden (Allemagne)
Amerického generála „skolila“ Ukrajina. Ztratil tajné dokumenty

Americký generálmajor Antonio Aguto, který měl na starosti americkou vojenskou pomoc Ukrajině, čelí vážným obviněním. Podle zprávy generálního inspektora Pentagonu zapomněl ve vlaku tajné mapy s označením „SECRET“ a kvůli nadměrné konzumaci alkoholu utrpěl otřes mozku. Ten mu následně zabránil v účasti na klíčových schůzkách, včetně jednání s ministrem zahraničí Antonym Blinkenem.

ŽIVĚ Rusko plánuje nastěhovat 114 tisíc lidí na okupovaná území Ukrajiny

Rusko plánuje do roku 2045 přesunout na okupovaná území na Ukrajině téměř 114 tisíc lidí. Vyplývá to z rozvojových plánů ruských státních institucí, které se týkají částečně obsazených oblastí na východě a jihu země, jež Moskva považuje za své. Podle dostupných údajů zůstává značná část těchto regionů nadále pod ruskou kontrolou.

ŽIVĚ Íránský ministr bezpečnosti Chatíb je mrtvý, tvrdí Izrael

Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci na dnešek zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba. Podle agentury Reuters to uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že během středy přijdou "významná překvapení". Írán smrt ministra zatím nepotvrdil.

