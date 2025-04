Víme první: Žádné čekání, o osudu šéfa ČT Součka se bude hlasovat o týden dříve

Rada České televize se sejde na mimořádném jednání o týden dříve, než je naplánována její řádná schůze. Důvod je prostý: část radních už nechce na nic čekat a hodlá vyvolat hlasování o odvolání generálního ředitele ČT Jana Součka. Stane se tak už v úterý 6. května. Aktuálně.cz to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje.

"Ano, obdržel jsem podle Jednacího řádu Rady ČT, článku 6, odst. 3 návrh víc než třetiny radních na svolání mimořádné schůze Rady ČT na tento termín," potvrdil Aktuálně.cz předseda Rady ČT Karel Novák. A na doplňující otázka, zda je jeho povinností jednání v takovém případě svolat, odvětil, že ano.

Znamená to jediné: Rada ČT bude za necelé dva týdny hlasovat o odvolání generálního ředitele České televize Jana Součka. Pro jeho stažení z funkce musí hlasovat dvě třetiny radních, v danou chvíli tedy dvanáct ze sedmnácti. Řádná Rada ČT má mít osmnáct členů, nyní je ale neúplná. Otázkou však je, zda bude hlasování úspěšné.

Vlivný radní Vlastimil Ježek v rozhovoru pro Aktuálně.cz nicméně před několika týdny řekl, že by nemělo smysl o odvolání Součka hlasovat, pokud by neexistovala reálná šance, že bude úspěšné. "Navrhovat odvolání generálního ředitele ČT jako jenom nějakou hru, to by nedávalo smysl," zdůraznil Ježek.

Souček: Začala ostrá fáze útoku Generální ředitel České televize Jan Souček ve čtvrtek reagoval na text výzvy iniciativ a osobností Radě ČT k jeho odvolání. Podle svého vyjádření je pokládá za zahájení ostré fáze útoku na něj. Tvrdí, že řadu týdnů vzdoruje neúspěšným pokusům o vydírání. "Dostal bych bonus a nebudu odvolán, pokud propustím Václava Moravce a nebudu vymáhat škodu po členech Rady, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi," napsal na síti X. Předseda rady Karel Novák označil tvrzení o vydírání za nesmysl. A dodal, že Rada ČT se bude výzvou zabývat na některém ze svých příštích zasedáních, nejbližší bude 14. května. Člen Rady ČT Vlastimil Ježek ve čtvrtek Součka vyzval, aby řekl, kým byl vydírán. "Určitě není vydírán Radou jako celkem, to vylučuji. Určitě ho nevydírám já, takové věci nedělám," uvedl dnes radní v podcastu Seznam Zpráv Ptám se já. Rozhodně odmítl, že by proti řediteli ČT vedl kampaň, zároveň řekl, že Souček nemá na funkci lidsky a profesionálně. Souček tvrdí, že snaha o jeho odvolání je pokus o destabilizaci ČT před volbami. Podrobnosti chce předložit v pátek. Načasování údajného útoku je podle Součka spojeno se schvalováním mediální novely zvyšující televizní poplatek ze 135 na 150 korun měsíčně. Ta už čeká jen na podpis prezidenta Petra Pavla. "Po něm už by bylo výrazně složitější mě obviňovat z neúspěchu," podotkl. Jako pokus o vydírání zmínil údajnou nabídku, že dostane milionový ředitelský bonus za loňský rok, pokud propustí moderátora Václava Moravce a nebude vymáhat škodu po členech Rady, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi. Součkovi za loňský rok nakonec Rada schválila bonus ve výši jen deseti procent. Škoda, kterou má ČT celkem vyplatit bývalým členům Dozorčí komise, se pohybuje okolo tří milionů korun. Pokus o údajnou destabilizaci ČT před volbami podle Součka paradoxně navenek vede člen Rady Vlastimil Ježek. "Už více než rok a půl sbírá dnes již vyřešená či nerelevantní témata, buduje síť spojenců a tlačí na návrat svého osobního favorita Petra Dvořáka, což bez mého odvolání není možné," napsal Souček. Ježek patří k jeho největším kritikům na jednáních Rady. Nedávno v médiích uvedl, že je Souček kvůli špatným rozhodnutím v personální oblasti a v oblasti programu zralý na odvolání a po udělení snížené odměny by na jeho místě odstoupil. Souček nastoupil do funkce v říjnu 2023. Před tím porazil ve výběrovém řízení nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka. Zdroj: ČTK

Faktem také je, že už v březnu radní větší než dvoutřetinovou většinou odhlasovali tři dost ostře formulované výtky Součkovi, což je, bez ohledu na jejich opodstatněnost, věc, která musí podle zákona o ČT předcházet případnému hlasování o jeho odvolání.

Na předminulém jednání kontrolního orgánu veřejnoprávní televize navíc radní přiznali Součkovi nárok pouze na desetiprocentní výroční bonus, což je zdaleka nejméně v novodobé historii ČT. Celkově to působí dojmem, že si významná část Rady ČT skutečně připravuje půdu pro Součkovo odvolání. Přesto nelze vyloučit, že se situace vyvine jinak.

Nakonec totiž může převládnout obava z destabilizace veřejnoprávní televize v čase těsně před volbami do Poslanecké sněmovny. Na druhou stranu se situace jeví tak, že Souček ztrácí poslední zbytky svých spojenců. Pro svolání mimořádného jednání Rady ČT je totiž podle našich informací také Pavel Matocha, další z vlivných radních, který ale na rozdíl od Ježka zvolení Součka do čela ČT podporoval.