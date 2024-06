"Země nevzkvétá a levičáci se hádají." Úspěch Konečné štěpí sociální demokraty

Hádka mezi sociálními demokraty na debatě o budoucnosti levice ukázala, jak zásadně se liší v názoru na možnou spolupráci s KSČM a její šéfkou Kateřinou Konečnou. Zejména poté, co na rozdíl od nich uspěla ve volbách do Evropského parlamentu. Šéf strany Michal Šmarda to ale odmítá.

"Co chcete spojovat? KSČM není přece levicová," rozzlobil se Lukáš Ulrych, jeden z osmi místopředsedů Sociální demokracie, když slyšel, jak někteří spolustraníci či sympatizanti volají po spolupráci s komunisty. Podle něj je za tím jen snaha získat za každou cenu voliče. "Tady to budeme hrát jako SPD, tady jako KSČM, a oni nám to hodí? No nehodí," pokračoval Ulrych, který též vede Mladé sociální demokraty.

Exministr zahraničí za sociální demokracii Jan Kavan, který seděl v publiku, Ulrychův postoj zkritizoval. "Mrzí mě, co řekl, protože Mladí sociální demokraté tady předvedli jeho ústy sektářství. Je blbost ignorovat z hlediska levice to, že koalice Stačilo! získala téměř 10 procent hlasů v evropských volbách a Katka Konečná 115 tisíc preferenčních hlasů," řekl Kavan, který dlouhodobě podporuje spolupráci s komunisty. Sám přitom kvůli nim žil dvacet let v emigraci.

Ke slovní přestřelce došlo na debatě o budoucnosti levice, kterou organizovali odboráři. Moderovala ji bývalá ministryně práce a sociálních věcí Babišovy vlády Jana Maláčová. Dorazil například bývalý mediální poradce Maláčové Matěj Stropnický, šéf marketingu Socdem a Masarykovy demokratické akademie Patrik Eichler, levicový komentátor Thomas Kulidakis či levicová novinářka Saša Uhlová. Ona a Eichler měli názorově blíže k Ulrychovi.

Kavan také poznamenal, že je podle něj "blbost" posuzovat, kdo je či není levicový, protože teď je nejdůležitější levici spojit. "Je třeba propojit různé levicové proudy a osobnosti, jako je Katka Konečná, Jana Maláčová, Luboš Zaorálek a Matěj Stropnický," řekl exministr vlády Miloše Zemana.

Podobně se pustil do místopředsedy Ulrycha i Matěj Stropnický. Podle něj se nemá komunistům připomínat jejich minulost, ale má se raději dívat na volební výsledky Sociální demokracie. "Mějte na paměti, že když zase budete kandidovat sami, tak to dost pravděpodobně zase nedopadne. Taková je vaše opakovaná zkušenost mnoha posledních let," zaútočil Stropnický.

Sám přitom propadl ve sněmovních volbách v roce 2021, kdy kandidoval z druhého místa v Praze hned za Janou Maláčovou. Strana se do sněmovny nedostala, Stropnický získal jen tři tisíce preferenčních hlasů. Nevedlo se mu ani ve Straně zelených, v níž byl 17 let.

Stropnický tvrdil, že Sociální demokracie může své hodnoty prosazovat při jednání s koalicí Stačilo!. "Stačilo! není politická strana s politickým programem, takže při jednání o kandidátce pro volby do Poslanecké sněmovny je možné s ní o všem jednat," poradil.

"Když bylo dobře, narvalo se něco progresivního"

Jana Maláčová se přímo ke spolupráci s Konečnou nevyjádřila, naznačila ale, že má jinou představu než místopředseda Ulrych. "Jestliže se strana od rána do večera zabývá sama sebou, tak potom tomu odpovídají volební výsledky. Zatímco ten, kdo to dělá technicky dobře, má úspěch," řekla.

Dávala také najevo, že se jí nelíbí nynější liberálnější politika strany, v níž je už 16 let. "Já jsem vstupovala do Sociální demokracie, protože jsme byli socialisti. Protože jsme řešili v první řadě materiální otázky. A když bylo dobře, tak se tam narvalo něco progresivního. Ale když měli lidé strach a nevěděli, jak zaplatí různé věci, tak jsme je neotravovali kulturními boji," prohlásila v debatě.

Na pozdější dotaz Aktuálně.cz, zda je pro spolupráci Sociální demokracie a komunistů, odpověděla jen obecně, že je pro spolupráci na levici. "Při volebním výsledku Sociální demokracie 1,8 procenta bych současnému vedení doporučila spolupracovat se všemi, kteří s ní mají společný cíl. A kteří vidí budoucnost České republiky v silné Evropské unii," sdělila. Komunisté přitom vůči EU vystupují kriticky.

"Naše země nevzkvétá a levičáci se hádají mezi sebou. Evropu nám ukradl velký byznys, příkladem je Green Deal. Zničí evropský průmysl a ještě to zaplatí obyčejní lidé," tvrdila Maláčová, která se k nynějšímu vedení strany staví kriticky a je už jen řadovou členkou. Podobně se vyjadřoval i expředseda strany Jan Hamáček, který minulý týden oznámil, že ze strany po 23 letech odchází.

Pád Socdem pokračuje V letošních volbách do Evropského parlamentu získala Sociální demokracie 1,86 procenta hlasů, celkem 55 tisíc. Lídr Lubomír Zaorálek dostal přes 15 tisíc preferenčních hlasů.

hlasů, celkem 55 tisíc. Lídr Lubomír Zaorálek dostal přes 15 tisíc preferenčních hlasů. Koalice Stačilo!, v níž dominuje KSČM, dostala 9,56 procenta hlasů, celkem 284 tisíc. Lídryně Kateřina Konečná získala 115 tisíc preferenčních hlasů.

hlasů, celkem 284 tisíc. Lídryně Kateřina Konečná získala 115 tisíc preferenčních hlasů. V posledních volbách do sněmovny v roce 2021 získala Sociální demokracie 4,65 procenta a KSČM 3,60 procenta. Ani jedna strana tak neuspěla.

Současný předseda Michal Šmarda ale spolupráci s komunisty jednoznačně odmítá. "Sociální demokracie byla po roce 1989 obnovena mimo jiné s idejí, že bude postavena na nekomunistickém základě jako alternativa ke komunistické straně. Není důvod na tom něco měnit. Zejména když se komunistická strana rozhodla vydat cestou národně konzervativních a do určité míry i proruských aktivit," řekl Aktuálně.cz.

Přiznává ale, že strana v názoru není jednotná. "Jsou u nás i členové, například z okruhu bývalých komunistů či národních socialistů, kteří mají jiný názor než já," podotkl. Jasno by mohlo být v říjnu po sjezdu Sociální demokracie, který někteří straníci vzhledem k chabým volebním výsledkům očekávají velmi bouřlivý a možná i přelomový.