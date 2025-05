ANO, STAN i Motoristé za zenitem? V průzkumu průzkumů sílí jen jedna strana

Sen Motoristů o dvoubarevné vládě s hnutím ANO se pomalu rozplývá. Nejnovější volební model agentury STEM dokonce stranu Petra Macinky posílá mimo sněmovnu. Pravicově populistické scéně totiž začíná dominovat SPD posílená o Svobodné, Trikoloru a hnutí PRO. Projekt Tomia Okamury má našlápnuto k třetímu místu v podzimních volbách.

Až do půlky března se zdálo, že stranické preference zamrzly a že složení budoucí Poslanecké sněmovny i pořadí jednotlivých kandidujících subjektů už se měnit nebude. Po pár týdnech neplatí ani jedno. Hlavním hybatelem změn je vzestup SPD, která se dohodla na společné kandidátce s dalšími třemi subjekty na okraji politického spektra.

Jeden se směje, tři pláčou

Prudké posilování SPD znamená problém hned pro tři další strany. Andrej Babiš může zapomenout na to, že by jeho ANO mohlo sestavit většinovou vládu samo nebo pouze s jednou další stranou - pokud tou stranou nebude právě SPD. Od konce února ANO ztratilo na popularitě téměř dva procentní body a s nimi čtyři poslanecké mandáty v budoucí sněmovně.

Starostové a nezávislí oslabují mírněji. Nejnovější průzkum průzkumů Aktuálně.cz, který slučuje všechny letošní modely renomovaných aagentur, jim přisuzuje 11,3 procenta hlasů. To je sice téměř stejně jako na začátku března, Starostové však mohou doplatit na specifika tuzemského volebního systému. Hlasy se totiž přepočítávají na poslanecké mandáty v každém kraji zvlášť, přičemž české kraje se svou velikostí značně liší a v těch malých může být dělení disproporční. Například z Karlovarského kraje se do sněmovny s vysokou pravděpodobností dostane jen pět poslanců. Zatímco vítěz voleb může mít dva z nich, malé strany ani jednoho. Pořadí i poměr zisku vůči silným stranám proto hraje zásadní roli.

Mementa pro Motoristy

Třetím subjektem, kterému může úspěch SPD zhatit plány, jsou Motoristé. Oproti svému nejlepšímu výsledku v průzkumu průzkumů momentálně ztrácejí 0,2 procentního bodu. V pásmu těsně nad pěti procenty však může být i drobná ztráta osudná. Pokud bude přesun voličských sympatií na krajní pravici pokračovat, mohou Motoristé dopadnout jako Důchodci za životní jistoty v roce 1998 nebo hnutí Přísaha Roberta Šlachty v roce 2021. Oběma subjektům průzkumy před volbami věštily hladký vstup do sněmovny, nakonec však zůstaly pod pětiprocentní hranicí.

Hegemonem nové Poslanecké sněmovny se s předpokládaným ziskem 80 mandátů stane hnutí ANO. Povolební matematika pak dává největší šanci koalici s SPD, která by podle průzkumu průzkumů Aktuálně.cz měla ve sněmovně nejtěsnější většinu 101 hlasu. Trojkoalice ANO, komunisty vedeného uskupení Stačilo! a Motoristů by měla jen 99 mandátů. Většinový kabinet by ANO teoreticky mohlo sestavit také s koalicí Spolu nebo Starosty. Naopak pokračování původní pětikoalice z roku 2021 je téměř vyloučené, dohromady by měla jen 80 poslanců.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar. Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím má větší počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: