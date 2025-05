Volby vyhraje Kozel. Preference Motoristů ale překvapí. A kolik piva vypijí v SPD?

Velkopopovického kozla pijí nejčastěji voliči ANO a komunistického Stačilo! Naopak dražší Pilsner Urquell je favoritem u koalice Spolu a u Pirátů. Motoristům moc nejede klasické nealko pivo. Ze všech nejvíc však holdují pivu a zejména značce Gambrinus příznivci Okamurovy SPD. Tak praví velký pivně předvolební průzkum společnosti NADA Research na reprezentativním vzorku 3,5 tisíce respondentů.

Zdá se, že podzimní parlamentní volby budou soubojem značek Pilsner Urquell a Kozel. A druhá jmenovaná značka bude vítězem. Kozla preferuje nejvíc (40 procent) voličů ANO a k tomu 11 procent voličů Stačilo!. Plzeň se sice těší největší přízni u Spolu a Pirátů, ale za mokem z Velkých Popovic značně zaostává.

Zatímco vyznavači STAN mají k pivu poněkud chladnější vztah, voliči SPD jsou absolutním vítězem klání o největší počet vypitých piv. Průměrný volič Tomia Okamury jich ročně zkonzumuje 402, což výrazně převyšuje republikový průměr na úrovni 259 piv a pomáhá udržet Česko na první příčce na světě.

"Nejvíce se na konzumaci piva podílejí muži ve věku 40 až 60 let, bez maturitního vzdělání. Přesně v těchto sociodemografických skupinách je SPD silná," okomentoval výsledky průzkumu jednatel NADA Jan Tuček.

Významnou roli bude podle něj - mimo věkové struktury - pravděpodobně hrát cena, respektive fakt, že Kozel, zvlášť ve slevě, stojí zhruba polovinu ceny, kterou si obchody účtují za Plzeň.

Z průzkumu také vyplývá, že podobně jako voliči ANO uvažují i voliči Stačilo!, kteří se také nadprůměrně často uchylují k nákupu levnějších značek, jako je Kozel či Gambrinus. Vysoké popularitě se těší i piva z minipivovarů, která alespoň občas konzumuje (v lahvové či plechovkové formě) zhruba pětina Čechů a téměř 30 procent voličů Motoristů, Přísahy a Spolu.

U Motoristů zaznamenal tenhle průzkum, který v porovnání s ostatními volebními průzkumy zahrnuje vyšší počet relevantních respondentů, i zajímavý trend. Motoristé preferují Svijany, ale co se týče nealko piv, drží se stranou od toho klasického. Velké oblibě se u nich těší "progresivistické" nealko pomelo & grep. To pije v průměru 39 procent všech Čechů, ale u voličů Motoristů je to 51 procent.

NADA Research zkoumala i zájem o nealko piva s dalšími příchutěmi. "Ochucená piva kupují hlavně lidé pod 45 let. Voliče komunistů tento sortiment neláká, dokonce ani s příchutí třešní," reaguje Tuček.

Vysoká spotřeba piva u voličů Okamurovy SPD odborníky z branže příliš nepřekvapuje. Odpovídá to i demografické a vzdělanostní struktuře této sorty voličů. "Průměrný volič SPD je méně vzdělaný člověk z venkova či menšího města, který k nehospodské kultuře, jako je divadlo, kino, výstavy a podobně nemá takový vztah. Na vesnicích nebo v menších městech je také menší možnost kulturního vyžití. Navíc je konzervativní, pivo je konzervativní nápoj, nějaké koktejly ho nezajímají, zůstává věrný pivu," komentuje průzkum Tomáš Maier, který na České zemědělské univerzitě Praha vyučuje ekonomiku pivovarnictví.

"Obecně vyšší spotřebu alkoholu mají spíše méně vzdělaní lidé a dnes už spíše střední a starší generace. Třeba čistá závislost mladých na alkoholu takřka vymizela," dodává Maier.

Vztah mezi dosaženým vzděláním a volebními preferencemi už dlouhodobě potvrzují téměř shodně nejen předvolební průzkumy všech renomovaných agentur, ale i jejich šetření na základě dotazování reprezentativního vzorku po skončení voleb.

Z posledního průzkumu agentury STEM z poloviny letošního dubna vyplývá, že u voličů SPD mají vysokoškolské vzdělání jen čtyři procenta (u voličů ANO je to 17 procent a v případě koalice Spolu 32 procent). Vedle toho 19 procent voličské základny SPD nemá maturitu, u ANO dokonce 45 procent a v řadách vyznavačů koalice Spolu je 10 procent lidí bez maturity.