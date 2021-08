Politolog: Maláčová a Stropnický tahají ČSSD z hrobu, strana musí do střetu s ANO

Rozporuplná kontrola práv zaměstnanců ministryní Janou Maláčovou a jejím kandidujícím poradcem Matějem Stropnickým. Slova předsedy strany Jana Hamáčka o zastavené vlně migrantů. Odchod 14 lidí z kandidátky na jihu Moravy po zásahu vedení strany. To všechno stihla ČSSD za poslední dva týdny. Strana musí jít s ANO do konfliktu, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog blízký ČSSD Lukáš Jelínek.

Na jižní Moravě odstoupilo z kandidátky ČSSD 14 lidí poté, co do ní zasáhlo vedení strany a nominovalo tam místopředsedu strany Romana Onderku. Vypovídá to o nějakém hlubším problému ve straně?



Podle mě je to přinejmenším pokračování konfliktu, který se v sociální demokracii odehrával před sjezdem. Je to konflikt mezi skupinou, která stála za Tomášem Petříčkem, a skupinou, která stála za Janem Hamáčkem. Přitom logické by bylo, kdyby se zvolený předseda pokusil o zakopání válečných seker a stmelení strany před volbami, aby se nevysilovala vnitřními otřesy. Protože to Jan Hamáček neudělal (Petříčka coby neúspěšného protikandidáta v boji o post předsedy nechal odvolat z vlády, pozn. aut.), tak se sjezdové čistky přetavily v čistky na kandidátních listinách. A tohle je celkem logická reakce protistrany.

ČSSD nemá snahu tento konflikt ztlumit ani před volbami?

Že se sociální demokracie zase tímto konfliktem v uvozovkách proslavila, je velmi špatná vizitka Jana Hamáčka. A nemám ze sociální demokracie žádné informace o pokusu tento konflikt zažehnat. Jde spíš o to, jestli to tímto skončí, nebo zda se ještě někdo rozhodne z kandidátek odejít i poté, co budou předloženy, což se vyloučit nedá. Ale spíš bych očekával, že se tento střet zmrazí a pokračovat bude na podzim na základě volebního výsledku sociální demokracie.

Minulý týden sdílel předseda strany Jan Hamáček na sociálních sítích grafiku deseti bodů, které se ČSSD podle něj podařily. Zřejmě největší kritiku spustilo tvrzení, že ČSSD "zastavila vlnu uprchlíků". Žádná vlna migrantů sem přitom nemířila. Jak se vám to četlo?

Beru to jako folklor, který k českým politickým stranám patří. Každá ze sebe dělá tu nejnárodnější, která nejlépe hájí bezpečnost, naše zájmy a která se dokáže pochlubit i tou největší hloupostí, ke které ani nedošlo. V sociálnědemokratickém programu jsem si přitom všiml, že se nacionální témata přece jen odsunula kousek do pozadí.

Ale pak předseda mluví o tom, že zastavili vlnu migrantů. Jak tomu rozumíte?

Sociální demokracie se ve svém programu snaží hrát především na sociální notu a prezentovat práci ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Ale čas od času je vidět, že cítí nutkavou potřebu ukázat levicově-konzervativním voličům, že na migranty nezapomněla. Myslím si, že to je úplně zbytečné. Předpokládám, že volební spor se povede o jiná témata. Tímto sociální demokraté spíš poslední levicové liberály odeženou, než aby je přilákali.

Spíš by mě zajímalo, jestli ČSSD ještě zůstali nějací voliči, pro které je boj proti migrantům téma. Nepřešli už dávno k SPD, Trikolóře nebo ANO?

Nějací tam ještě zbýt mohli. Pokud by sociální demokracie byla vnímaná jako nejkompetentnější v sociální oblasti, třeba co se týče životní úrovně seniorů, zaměstnanců, rodin s dětmi, tak v tom okamžiku má šanci oslovit i ty, kteří by za jiných okolností třeba volili SPD nebo jinou krajní levici či krajní pravici. V takovém okamžiku by mohlo mít smysl, kdyby voličům řekla: "Podívejte se, ani my nejsme pro uprchlíky."

Ale strana si vždycky musí udělat rozvahu, jestli jí takový krok víc bodů přinese, nebo ztratí. Myslím si, že v tomto případě je to sázka na téma, které zbytečně rozmazává hlavní profil sociální demokracie. Pro ni je v těchto volbách klíčové především rychle oslovit voliče něčím, co je pro tuto stranu typické. To jsou spíš otázky sociální než zápas s migranty.

Maláčová nezahálí, ČSSD dříve zbytečně couvala

Tento měsíc ČSSD na sebe největší pozornost přitáhla tím, když ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vyrazila do jedné firmy v Ústeckém kraji na kontrolu, zda se dodržují práva zaměstnanců. Doprovázel ji její poradce a kandidát do sněmovny Matěj Stropnický, který se pak akcí pochlubil. Jaký dojem ve vás tahle výprava zanechala?

Myslím si, že to byla vědomá snaha vytvořit konflikt, udělat skandál a podniknout něco, co přitáhne pozornost k sociální demokracii. A to se jim povedlo. Sociální sítě se především zásluhou těch, kteří nejsou voliči sociální demokracie, nebyli a nikdy nebudou, rozbouřily takovým způsobem, že si toho podle mě i ti levicoví museli všimnout, že sociální demokracie vstala z hrobu a něco pozoruhodného udělala. Je to ukázka šikovného volebního marketingu. Jak se na sociálních sítích sází na nejrůznější virální kampaně, tak tohle je ukázka happeningu, který přitáhne pozornost k ministryni Maláčové.

Desítky podobných kontrol pod dohledem ministerstva práce už proběhly. Ale ministryně Maláčová se první z nich účastnila až nyní, tři roky po nástupu do funkce. Vnímáte její zájem o tuto problematiku jako upřímný?

Myslím si, že dlouhodobě by pro sociální demokracii bylo výhodné, kdyby něco podobného podnikla už před rokem nebo ještě dříve. Na druhou stranu je lepší pozdě než později, sociální demokraté alespoň v hodině dvanácté zatáhli za ruční brzdu. Samozřejmě někdo může ministryni Maláčové vyčítat, že jedná účelově a že si toho dosud nevšímala.

Ale na druhou stranu, kdo se podívá na výsledky ministerstva práce a sociálních věcí, tak vidí, že legislativu chrlí jeden paragraf za druhým. Maláčová nezahálela. Myslím si, že tohle je jen trochu zbytečně opožděné propojení významného tématu s její osobou. Tím motorem je Matěj Stropnický, který dokáže uvažovat a udělat zkratku mezi úředním opatřením, politickou akcí a marketingovou událostí.

Jsou dva měsíce do voleb. Co, komu a jakým způsobem by měla ČSSD v kampani sdělit především?

Předešlu, že to bude mít hodně těžké. Spousta lidí bude mít pocit, že jim sociální demokracie nikdy nedá to, co Andrej Babiš. Další budou mít pocit, že pokud sociální demokracie myslí svůj boj vážně, tak že se měla pustit do konfliktu se svým koaličním partnerem už dávno.

Co máte na mysli?

Ať už jde o důchodovou reformu, nebo o superhrubou mzdu. ČSSD často v rozhodujícím okamžiku couvla, ale přesto přese všechno jí podle mě nezbývá nic jiného než právě snažit se přesvědčit voliče, že je tou sociálnější a levicově autentičtější stranou než ANO. Že to, co vláda prosadila, byla často spíš zásluha sociálních demokratů než babišovců.

O co ještě se může ČSSD opřít?

Asi není úplně od věci poukazovat na to, že z hlediska příštího volebního období už dnes hnutí ANO pokukuje po občanských demokratech, protože s nimi by asi dalo dohromady stabilnější vládu. Zkrátka že se ukáže, že ve sněmovně nebude prostor pro opakování levicového kabinetu.

Ale mám pocit, že mnohem víc by sociálním demokratům prospělo, kdyby svá slova v předchozích letech podpořili skutky. A to nejenom tím, že nastolí nějaké téma, ale že z něj udělají konflikt v rámci koaliční rady, zahájí dohadovací řízení nebo odejdou z vlády, pokud se jim zrušení superhrubé mzdy nebo změny v daních nelíbily. Ale to sociální demokracie neudělala, proto pro spoustu i levicových voličů není dostatečně věrohodná.

Má ČSSD sílu, nástroje a lídry, aby se jako levicová strana dokázala vůči ANO vymezit?

Už je to trochu vidět z rozhovorů v médiích, které dávají na jedné straně (ministryně financí za ANO) Alena Schillerová, na druhé straně Jana Maláčová. Tipoval bych, že na něčem takovém bude postavena kampaň sociálních demokratů, kterou se snad pokusí v srpnu spustit. Ale nakolik si toho všimnou voliči, nakolik to dokáže přebít Babišovu mašinerii, nakolik to nezastíní třeba pokračování covidové epidemie, se velmi těžko odhaduje.

Navíc sociální demokraté předvolební kampaně z vládních pozic moc neumí. Jim vždy šlo víc, když kandidovali z opozice a byli rebely. Je tu tedy spousta proměnných. Ale je to poslední karta, na kterou ČSSD může vsadit. Protože se skutečně hraje o to, jestli bude mít čtyři procenta, nebo 5,1.

ČSSD potřebuje rekonvalescenci v opozici

Předseda Jan Hamáček prohlásil, že pro ČSSD bude úspěch, když zopakuje výsledky z voleb roku 2017. Tehdy strana dostala něco přes sedm procent hlasů. Je Hamáček realista?

Myslím si, že by to byl pro sociální demokracii skvělý úspěch. Možná právě proto, že už poslední volby v roce 2017 vedla výrazně levicovou kampaň. Hovořila o ceně práce a podobně a pak byla ve vládě často velmi krotká. Z tohoto hlediska bude spíš úspěch, pokud se sociální demokracie do sněmovny vůbec dostane.

Když se tam dostane, nebude pro ni zdravější, aby po osmi letech ve vládě obnovila svou identitu v opozici?

Rozhodně ano. Ale to jsem si myslel, a říkali to i někteří členové strany, už po volbách 2017. Ovšem přitažlivost vládních funkcí a toho, že se podaří něco z vládních pozic prosadit, byla silnější. Byl to trend, který byl spojovaný právě s Janem Hamáčkem. Takže předpokládám, pokud se podaří sociálním demokratům do sněmovny dostat, že se to pokusí Jan Hamáček interpretovat jako úspěch a pokusí se pokračovat ve stejné politické strategii a říct si o vládní účast.

Ale ČSSD by spíš prospělo, kdyby se podařilo sestavit jinou vládu, aby sociální demokraté dokázali nejen dát dohromady svou vnitřní strukturu, která je rozbitá, ale aby našli nový způsob oslovování voličů. Voliči musí vidět, že tu chybí výrazná levicová strana, kterou by mohla být ČSSD. Proto bych vřele sociálním demokratům doporučoval, pokud se do Poslanecké sněmovny dostanou, aby se soustředili na rekonvalescenci v opozičních lavicích.

Nebyla by rekonvalescence účinnější mimo sněmovnu, nebo by to spíš vedlo k zániku ČSSD?

To je hodně riskantní věc. Pravda je, že třeba KDU-ČSL se to podařilo. Když byla jedno volební období mimo sněmovnu, dokázala najít nové politiky, trochu upravit své poselství a vrátit se zpátky ve stabilní kondici.

Ale tady je jistota hrozně malá. Není jasné, jestli by se pak na pozici sociální demokracie neposunul někdo jiný, jestli by nevznikla tendence zakládat nové strany nebo jestli by se levicový elektorát definitivně nerozprchl k Tomiovi Okamurovi nebo Andreji Babišovi. Pak by se mohlo ukázat, že by sociální demokracie zmizela z poslaneckých lavic na několik volebních období.

Myslím si, že ČSSD jako nejhistoričtější strana v nějaké podobě přežije tak či tak. Ale jakkoliv má něco do sebe teze, že čím tvrdší náraz to bude, tím víc by ji to mohlo vystřelit nahoru, tak to není tak, že bych nejstarší straně přál, aby ze sněmovny vypadla. Nejsem si úplně jistý tím, že dnes je v takové kondici jako byli lidovci, aby se do ní dokázala rychle vrátit.