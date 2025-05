Jaderné fiasko? Jsem z Korejců zklamaný, přiznal prezident hospodářské komory

Historicky nejdražší státní zakázka se komplikuje. A nejde jen o úterní rozhodnutí soudu, které znemožňuje finalizovat kontrakt na dostavbu Dukovan - tedy jej podepsat. Důvodem k rozpakům je dle prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Rafaje nízký podíl českých firem, jež se mají zapojit do výstavby dvou jaderných bloků.

"Jsem velmi zklamán z přístupu korejské strany," prohlásil prezident Hospodářské komory Jan Rafaj na tiskové konferenci po pondělním jednání tripartity, na kterém se probíralo, jak výrazné bude zapojení českých firem do výstavby dvou jaderných bloků. Ty má poblíž jihomoravských Ivančic postavit jihokorejská KHNP a počítá se tím, že předpokládané náklady mají činit okolo 400 miliard korun v současných cenách.

Rafajovi vadí, že Korejci s českým průmyslem nejednají. "Často oslovují české firmy přes prostředníky a nikoli napřímo," tvrdí Rafaj.

Jméno vítěze jaderného tendru - korejskou společnost KHNP - oznámila vláda Petra Fialy (ODS) loni a ujišťovala, že průmyslové a strojírenské firmy z Česka se do zakázky zapojí ze 60 procent - tedy že se tuzemské společnosti zapojí přímo do budování jaderných bloků. Šlo přitom o klíčový bod celého kontraktu, kterým vláda argumentovala při výběru vítěze tendru. Nyní se však ukazuje, že dosáhnout na slibovaný podíl bude mimořádně složité. Nijak to netají ani samotní ministři.

Šéf resortu průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) ujišťuje, že k zapojení českých firem dojde postupně. "Jsme na té hranici 30 procent," řekl v pondělí. Na navazujících projektech se pak mají podle Vlčka podílet primárně české firmy - cílem je tak dosažení podílu oněch 60 procent.

Šéf hospodářské komory ale varuje, že určitě je v silách Korejců dostavět celou zakázku i bez účasti českých firem. Rafaj proto pléduje za to, aby vláda měla zapojení českého průmyslu garantované smlouvou - a to ještě před finálním podpisem hlavního kontraktu. Memoranda, i ta již uzavřená, leč právně nezávazná, podle něj nestačí.

"Zatím nevidím dostatek závazných dokumentů, které by zvyšovaly pravděpodobnost zapojení českých firem. Když mluvím s českými firmami, tak vidím, že nikdo není v této pozici. Na korejské straně jsou v tom partnerské firmy hodně daleko," tvrdí Rafaj.

Průběh jednání už dříve kritizovala opozice. Nejsilnější hráč na opozičním poli, hnutí ANO, Fialově vládě vyčítá, že požadovaný podíl zapojení tuzemských podniků do jaderného tendru měl být součástí hlavního kontraktu. Ministerstvo průmyslu tvrdí, že v samotné smlouvě na dostavbu Dukovan takový požadavek být nemůže - tvrdí, že by šlo o diskriminaci firem z jiných zemí, což zakazuje evropské právo.

Neodpovědnost a hazard

Opozice nyní uvádí, že kabinet by kontrakt neměl podepisovat dřív, než bude mít zasmluvněno alespoň padesát procent podílu spoluúčasti českých firem v Dukovanech. "Vláda nemá ani těch třicet procent, mají 18 a to je ještě na vodě. Jsem s těmi firmami v kontaktu. Podepisovat to v takové situaci je neskutečná neodpovědnost a hazard," tvrdí místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Co nebude podle něj dojednáno před podpisem smlouvy, s tím Česko nemůže počítat. "Management KHNP se neustále mění, za pár let už si na české firmy nikdo nevzpomene," namítá někdejší ministr průmyslu.

O výstavbě dvou jaderných bloků rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - už dřív vyřadila ze soutěže. Původně se měl kontrakt podepsat ve středu, brněnský soud však podpis v rámci předběžného opatření kvůli žalobě EDF zakázal.

Francouzská společnost úspěšně napadla rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Přitom podle antimonopolního úřadu byl tendr v pořádku. Zákaz podpisu smlouvy platí až do rozhodnutí o žalobě EDF. První blok by měl být hotový v roce 2036. Ted je jisté, že celá zakázka nabere zpoždění, přinejmenším několik měsíců.

