Evropské volby nebereme vážně. Volíme kandidáty tak, aby byla legrace, říká analytik

V eurovolbách výrazně uspěl Filip Turek i komunistka Kateřina Konečná. Právě díky nim tentokrát k urnám došli i voliči, kteří se o evropské dění jinak nezajímají, myslí si bývalý bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. "V evropských volbách lidé rádi riskují, protože pořád Evropskou unii nebereme vážně," říká v podcastu.

Volební úspěch ve volbách do Evropského parlamentu uskupení Přísaha a Motoristé sobě. | Foto: Jakub Plíhal

Daněk zdůraznil, že zatím nejsou k dispozici přesná data, bude ale podle něj zajímavé sledovat, co stojí za zvýšenou volební účastí, která letos v Česku dosáhla rekordních 36 procent. "Uvidíme, jestli to jsou mladí prvovoliči, nebo lidé, kteří se doteď o evropské dění nezajímali a nalákali je právě politici jako Turek nebo Konečná," dodává Daněk, který nyní působí jako zástupce ředitele Institutu Europeum.

Výsledek voleb v Česku podle něj odpovídá tomu, jak se ve veřejném prostoru o Evropské unii informuje. "Ani v předvolební debatě jsme se až na výjimky nedozvěděli, jak chtějí politici reagovat na problémy, které Evropský parlament skutečně řeší."

Rozložení sil v Bruselu a Štrasburku bude po letošních eurovolbách podobné jako dosud. Krajní pravice nakonec neposílila tolik, jak se někteří obávali, přesto ale její úspěch výrazně oslabí vlády v Německu nebo Francii.

Ve Francii vyhrálo Národní sdružení Marine Le Penové, v Německu - a zvláště ve spolkových zemích bývalé komunistické NDR - výrazně posílila Alternativa pro Německo. Francouzský prezident Emmanuel Macron nechal na červen svolat předčasné volby a o budoucnosti země se teprve rozhodne. Německý kancléř Olaf Scholz zatím podobný krok neučinil, ačkoliv i jeho k tomu opozice vyzvala.

Síla nového europarlamentu

"Pro Česko to může být nepříjemné, protože zvlášť Německo s námi často hlasovalo, teď se to možná změní," říká Daněk s odkazem na tlaky, kterým budou němečtí politici čelit na domácí úrovni. Může to podle něj ovlivnit hlasování nejen v europarlamentu, ale i v Radě EU, která evropskou legislativu také schvaluje.

Pokud v EU oslabí role Německa i Francie, bude podle Daňka sedmadvacítka křehčí. To podtrhne i nové rozložení sil v europarlamentu. Je proto otázkou, jak bude vypadat nová Evropská komise.

"Na europoslance se často zapomíná, ale právě teď mají v rukou všechny karty oni," zdůrazňuje. "Minulý europarlament byl mnohem zelenější, a když se před pěti lety volila komise, za jejich europoslaneckou podporu museli slíbit, že bude tlačit silnější opatření."

