Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu, měl přes 128 km/h, horní úsek lanovky nejede

ČTK

Sněžku dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu. V nárazu v 06:55 dosáhl rychlosti přes 128 kilometrů v hodině, což je nad hranicí orkánu, která je 117,7 km/h. Vyplynulo to z informací na webu měřicí stanice na vrcholu hory.

Sněžku dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu.
Sněžku dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu.Foto: Wikimedia Commons
Reklama

Teplota na Sněžce se ráno pohybovala okolo minus 11 stupňů Celsia, pocitová teplota vlivem silného větru spadla pod minus 24 stupňů. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku nejede, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, uvedla na webu společnost Lanová dráha Sněžka. Situace se může změnit.

Lanovka na Sněžku je v denním provozu v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00, může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Ostatní lanovky ve východních Krkonoších, které mají být dnes v provozu, to neovlivnilo.

Související

Vítr o síle orkánu není pro Sněžku ničím výjimečným, takové intenzity tam dosahuje několikrát do roka. Sněžka s nadmořskou výškou 1603 metrů má tvar trojbokého jehlanu, ční nad krkonošské hřebeny, proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Na Sněžce jsou extrémní klimatické podmínky.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 bylo ráno devět stupňů pod nulou, mlha a vítr dosahoval v nárazech rychlosti 57,6 km/h, vyplynulo z informací na webu Horské služby Krkonoše.

Reklama
Reklama

Meteorologové pro dnešek v Krkonoších předpovídají oblačno až zataženo, místy sněžení, odpoledne slábnutí a ustávání sněžení a ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno. Teplotní maxima budou minus šest až minus tři stupně Celsia, v oblastech nad tisíc metrů na mořem od minus devíti do minus šesti stupňů. Na hřebenech hor může vítr dosahovat 70 km/h, později večer bude vítr zejména v nižších polohách slábnout.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.

Půjčil Martě mikrofon, když se psaly dějiny. Exkluzivní rozhovor s Václavem Neckářem

Václav Neckář letos před Vánoci rozhodně nezahálel. Mimo jiné stihl odehrát několik koncertů včetně toho velkého vánočního v O2 areně, kde jako vrchol večera zazněla Půlnoční. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o této poetické písni, ale také třeba o natáčení s Jiřím Menzelem, divadle, o slzách v roce 1968 i mikrofonech v devětaosmdesátém.

Putin, Rusko, vojáci
Putin, Rusko, vojáci
Putin, Rusko, vojáci

ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů

Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.

Jindřich Trpišovský
Jindřich Trpišovský
Jindřich Trpišovský

Budoucnost Slavie má jméno Trpišovský. Kouč podepsal s klubem nevídanou smlouvu

indřich Trpišovský podepsal se Slavií novou smlouvu a bude trenérem úřadujícího českého fotbalového mistra až do roku 2029. Součástí kontraktu je opce na další tři roky. Stejně dlouho budou v pražském klubu pokračovat i asistent Zdeněk Houštecký a kouč brankářů Štěpán Kolář. Slavia to oznámila na Štědrý den na svém webu.

Spotlight - Jan Graubner
Spotlight - Jan Graubner
Spotlight - Jan Graubner

Máme se jako nikdy, jen jsme zapomněli přestat naříkat, myslí si Jan Graubner

„Bez víry bychom nebyli schopni žít,“ konstatuje pražský arcibiskup Jan Graubner. Má prý přitom na mysli víru v nejobecnějším smyslu. „Kdybych nevěřil, že tramvaj jede tam, kam má napsáno, tak do ní nenasednu.“ Jsou ale věci v duchovní rovině, nad kterou každý tak úplně nepřemýšlí, říká se vzpomínkou na primáře, který mu kdysi svěřil, že už v životě viděl mnoho ateistů, ale žádného neviděl umírat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama