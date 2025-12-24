Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu, měl přes 128 km/h, horní úsek lanovky nejede

Sněžku dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu. V nárazu v 06:55 dosáhl rychlosti přes 128 kilometrů v hodině, což je nad hranicí orkánu, která je 117,7 km/h. Vyplynulo to z informací na webu měřicí stanice na vrcholu hory.
Teplota na Sněžce se ráno pohybovala okolo minus 11 stupňů Celsia, pocitová teplota vlivem silného větru spadla pod minus 24 stupňů. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku nejede, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, uvedla na webu společnost Lanová dráha Sněžka. Situace se může změnit.
Lanovka na Sněžku je v denním provozu v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00, může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Ostatní lanovky ve východních Krkonoších, které mají být dnes v provozu, to neovlivnilo.
Vítr o síle orkánu není pro Sněžku ničím výjimečným, takové intenzity tam dosahuje několikrát do roka. Sněžka s nadmořskou výškou 1603 metrů má tvar trojbokého jehlanu, ční nad krkonošské hřebeny, proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Na Sněžce jsou extrémní klimatické podmínky.
U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 bylo ráno devět stupňů pod nulou, mlha a vítr dosahoval v nárazech rychlosti 57,6 km/h, vyplynulo z informací na webu Horské služby Krkonoše.
Meteorologové pro dnešek v Krkonoších předpovídají oblačno až zataženo, místy sněžení, odpoledne slábnutí a ustávání sněžení a ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno. Teplotní maxima budou minus šest až minus tři stupně Celsia, v oblastech nad tisíc metrů na mořem od minus devíti do minus šesti stupňů. Na hřebenech hor může vítr dosahovat 70 km/h, později večer bude vítr zejména v nižších polohách slábnout.
Půjčil Martě mikrofon, když se psaly dějiny. Exkluzivní rozhovor s Václavem Neckářem
Václav Neckář letos před Vánoci rozhodně nezahálel. Mimo jiné stihl odehrát několik koncertů včetně toho velkého vánočního v O2 areně, kde jako vrchol večera zazněla Půlnoční. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o této poetické písni, ale také třeba o natáčení s Jiřím Menzelem, divadle, o slzách v roce 1968 i mikrofonech v devětaosmdesátém.
ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů
Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.
Budoucnost Slavie má jméno Trpišovský. Kouč podepsal s klubem nevídanou smlouvu
indřich Trpišovský podepsal se Slavií novou smlouvu a bude trenérem úřadujícího českého fotbalového mistra až do roku 2029. Součástí kontraktu je opce na další tři roky. Stejně dlouho budou v pražském klubu pokračovat i asistent Zdeněk Houštecký a kouč brankářů Štěpán Kolář. Slavia to oznámila na Štědrý den na svém webu.
Máme se jako nikdy, jen jsme zapomněli přestat naříkat, myslí si Jan Graubner
„Bez víry bychom nebyli schopni žít,“ konstatuje pražský arcibiskup Jan Graubner. Má prý přitom na mysli víru v nejobecnějším smyslu. „Kdybych nevěřil, že tramvaj jede tam, kam má napsáno, tak do ní nenasednu.“ Jsou ale věci v duchovní rovině, nad kterou každý tak úplně nepřemýšlí, říká se vzpomínkou na primáře, který mu kdysi svěřil, že už v životě viděl mnoho ateistů, ale žádného neviděl umírat.
Formát OH, který by Čechy zabolel. A zničil by všechnu zábavu, zní v zámoří
Po dlouhých 12 letech nastoupí pod pěti kruhy hvězdy severoamerické NHL. Co kdyby tomu tak ale nebylo a lední hokej by – jak se zvažovalo - šel cestou olympijského fotbalu? Jak by vykrystalizovaly sestavy účastníků včetně Česka?