Nejsme populisté, neslibujeme, co nesplníme, tvrdí Fiala, který si přišel pro důvěru

V Poslanecké sněmovně začala debata, na jejímž konci s největší pravděpodobností získá vláda Petra Fialy důvěru poslanců. Ve sněmovně na to má pětice koaličních stran dostatek hlasů. Fiala prohlásil, že cílem je dostat Česko mezi nejvyspělejší země světa a vládní program ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat. Opoziční poslanci novou vládu kritizují. Očekává se, že debata bude trvat několik hodin.

"Dnes je to přesně 102 dní od parlamentních voleb," začal svůj projev ve sněmovně jako první řečník předseda vlády Petr Fiala, podle kterého bude hlasování o důvěře symbolickou tečkou za volbami.

Fiala nazval svůj kabinet vládou pro budoucnost a slova o budoucnosti a příštích generacích použil hned několikrát. "My to myslíme vážně, když říkáme, že jsme vládou pro budoucnost, chceme lepší budoucnost pro naše děti i vnuky. Věříme, že příští generace výsledky naší práce ocení. V první řadě nechceme stát, který žije na dluh, protože každý dluh se musí zaplatit," prohlásil Fiala, který avizoval, že chce, aby vláda nešetřila na lidech, ale na samotném státu.

"Chceme zavést pravidlo, že nelze zvyšovat vládní výdaje. Zároveň chceme dát občanům jistotu, že nebudeme zvyšovat jejich daně. Jsme přesvědčeni, že stát má šetřit především sám na sobě a ne na občanech. Bohužel, náš stát je zbytnělý, my chceme, aby byl moderní, chytrý a úsporný," uvedl premiér s tím, že vláda chce zemi maximálně digitalizovat. "Tam, kde můžou obíhat data, nemusí obíhat občané. Modernizace a digitalizace našeho státu by nám měla přinést nejen úspory, ale také zaměstnat špičkové talenty, bez kterých se moderní státní správa neobejde," podotkl.

Stejně jako v minulosti Fiala tvrdil, že chce dostat vládu mezi nejvyspělejší země světa. "My si už nemůžeme dovolit odsouvat problémy na další období, protože už by mohlo být pro všechny pozdě. Nebudeme občanům lhát, i když to pro nás může být nepříjemné. Bereme naše sliby vážně," řekl Fiala.

Po Fialovi vystoupil předcházející premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. "Hnutí ANO nebude hlasovat pro důvěru vlády. Nemůžeme podpořit vládu, která slibuje něco, co nemůže slíbit a která nabízí jen slovní floskule," uvedl Babiš. "Dáme a pánové, pokud to nevíte, už je tři měsíce po volbách. Lidé čekají, kdy začnete makat," pokračoval Babiš, podle kterého přišla Fialova vláda zcela nepřipravena vládnout.

Babiš se zároveň ohradil proti tomu, že Fiala na začátku roku popisoval, jak jeho vládu čeká jedno z nejobtížnějších období za posledních mnoho let. "To jste myslel vážně? Pan premiér nemá fakta? Nebo si snad nevěří? Nebo nemá na to, aby řídil naši zemi? Jestli někdo řešil vážné problémy této země, tak to byla naše vláda. Sedmkrát jsme museli řešit za poslední dva roky rozpočet, abychom dali lidem peníze," hájil Babiš svou vládu.

Podle svých slov předal zemi v mnohem lepším stavu, než vykreslují jeho nástupci. "Česká republika zažívá jedno z nejlepších období historie. Spoustu projektů jsme pro vás připravili. Stačí, když je budete naplňovat. Máte díky nám k dispozici velké množství peněz, vaše slova o tom, jak moc je naše země zadlužená, jsou nepravdivá. Máme zdravé veřejné finance, zbytečně strašíte naše důchodce. Vy chcete dělat zbytečně drastické škrty," uvedl bývalý premiér.