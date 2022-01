Jak chce Fialova vláda měnit Česko. Slibuje reformu důchodů i snížení počtu úředníků

Vláda Petra Fialy zveřejnila v pátek před polednem oficiální podobu svého programového prohlášení. Uvádí v něm, že prosadí například reformu důchodů, výuky na školách nebo snížení počtu státních úředníků. "Chceme stát, který nežije na dluh, je chytrý, efektivní a úsporný, jeho páteří jsou malé a střední firmy," stojí také v dokumentu.

Když premiér Petr Fiala (ODS) oznamoval ve čtvrtek schválení programového prohlášení vlády, tvrdil, že si některými sliby na sebe "ušil bič". Při pohledu do samotného prohlášení lze jen odhadovat, které sliby vnímá jako nejobtížněji splnitelné. Hned na začátku vláda tvrdí, že přichází požádat poslance o důvěru v době, která patří mezi nejsložitější a nejnáročnější po roce 1989. Následně jmenuje hned několik věcí, které vždy uvádí slovem "chceme".

"Chceme stát, který nežije na dluh. Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný. Chceme stát, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit. Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet a aby děti měly dobré vzdělání, které je dobře připraví na měnící se moderní svět," prohlašuje vláda s tím, že také například chce, aby lidé už v aktivním věku věděli, jaký budou mít důchod.

Jeden z nejvýraznějších slibů vlády se týká právě důchodové reformy, kterou v minulosti slibovalo už několik vlád. Například tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v rozhovoru pro Aktuálně.cz ještě krátce před volbami avizovala, že reformu přinese přinejmenším do sněmovny - nestalo se. Teď reformu slibuje její nástupce na ministerstvu a zároveň předseda lidovců Marian Jurečka.

Myslím, že řadu lidí zajímá, jestli nová vláda bude reformní, jestli změní naši zemi. A zda má takovou ambici, když naráží na první protesty. Proto jsem se dnes, na začátku roku 2022, právě na toto zeptal za @Aktualnecz místopředsedy vlády Mariana Jurečky. pic.twitter.com/sNkTc1UlJs — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 3, 2022

V programovém prohlášení doslova stojí: "Zavedení důchodové reformy ve dvou etapách. První bude přijata do konce roku 2023. Cílem je nastavit stabilní systém férových důchodů." A na stejném místě je také slib, že zaměstnanci v náročných profesích budou mít možnost odejít do důchodu dříve.

Reformu Jurečka zmiňoval už na začátku prosince po setkání s prezidentem Milošem Zemanem. "Poměrně podrobně jsme hovořili o mých představách a představách naší koalice dotáhnout důchodovou reformu. Chtěl bych, abychom věci, na kterých je už dnes shoda po jednání minulé odborné skupiny, velmi rychle připravili do legislativy a ideálně během prvních dvou letech dokázali tuto část důchodové reformy velmi rychle aplikovat do praxe," prohlásil Jurečka.

Lidovci usilovali o to, aby mohli mít na starosti právě toto ministerstvo, protože chtějí provést změny také v sociálních službách. A v programovém prohlášení toto téma nechybí. Pomocí novely zákona o sociálních službách chtějí "eliminovat zdlouhavou byrokracii a zjednodušit systém sociálních dávek". Kromě toho chtějí také zavést celostátní registr pěstounů. Jak oznámili loni v září, chtějí podpořit systém, ve kterém by děti tolik nekončily v ústavech, ale vyrůstaly by v náhradních rodinách.

Ochrana vody a méně dotací velkým agropodnikům

Jurečkova strana má na starosti také resorty zemědělství a životního prostředí, které mají k sobě blízko. V zemědělství vláda reaguje na svůj předvolební slib, že omezí dotace pro velké agropodniky. Po volbách jí tento slib připomínali někteří její příznivci či sdružení, například Milion chvilek pro demokracii v listopadovém prohlášení. "Větší podpora rodinných farem a zastropování dotací pro největší agropodniky," stojí nyní v programu vlády.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) má pracovat také na tom, aby stále více zemědělské půdy přecházelo do režimu ekologického zemědělství, do roku 2030 by to měla být čtvrtina z celkového výměru půdy. Zároveň vláda oznámila v prohlášení úmysl, že zisky ze státních lesů využije na obnovu lesů a ochranu vody. Vláda nechce tyto peníze vracet přímo do státního rozpočtu, nechce také plošné kácení lesů.

U lidovecké ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové je podle programového prohlášení prioritou voda, ať už jde o to, že do konce roku 2022 předloží návrh na ústavní ochranu vody nebo že podpoří obnovu mokřadů a tůní i výsadbu zeleně. V prohlášení je zmíněna suma osmi miliard korun na takovéto projekty. Deset miliard by mělo jít na budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů či na čistění odpadních vod. Nechybí ani zmínka o jednom novém národním parku - vláda slibuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a velkoplošně chráněného území Soutok, které se nachází na jižní Moravě na soutoku řek Moravy a Dyje.

Žádné peníze pro firmy z daňových rájů

Zcela jiných témat se týkají body, jejichž splnění avizuje hlavní vládní strana, a to ODS. Ta má na starosti finance, obranu, dopravu a kulturu. Ministr financí Zbyněk Stanjura už v minulosti například v rozhovoru pro Aktuálně.cz avizoval, že se bude snažit maximálně šetřit. "Stát musí především šetřit sám na sobě. Je moc zkostnatělý, tučný, vydává mnoho všemožných nařízení. Je nezbytné, aby přišly úspory. A přijdou," prohlašoval.

Zároveň tvrdil, že se bude snažit, aby úspory nepocítili běžní občané, kterým chtěl naopak ulehčit. V programovém prohlášení se zavazuje jeho ministerstvo k několika věcem: "Zavedení valorizace slevy na poplatníka. Zavedení daňových prázdnin se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun, na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální daně." Kromě toho chce Stanjura odstřihnout od veřejných peněz firmy z daňových rájů.

Pokud jde o šetření státu, je potřeba se podívat například do kolonky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Ten má do konce letošního roku přijít s konkrétním plánem na snížení počtu úřednických míst. Je možné, že ale sám další lidi nabere, protože v programovém prohlášení je zároveň následující plán: "Do konce roku 2022 zřídit při Úřadu vlády pozici 'poradce pro národní bezpečnost' jako koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných bezpečnostních problematik." Několik desítek nových míst také přináší vznik tří nových křesel ve vládě, a to ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN), ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové (TOP 09) a ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti).

Finance hrají důležitou roli v případě ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Ta chce navyšovat výdaje na obranu Česka tak, že by do roku 2025 dosáhly úrovně dvou procent HDP. Černochová zároveň avizuje, že chce co nejvíce nakupovat armádní techniku u českých firem, a pokud už bude armáda nakupovat v zahraničí, tak by se do projektů měly zapojovat české firmy.

Stranický kolega Černochové, ministr dopravy Martin Kupka (ODS), se zavázal v programovém prohlášení například k tomu, že do roku 2025 vláda rozšíří dálniční síť až o 200 kilometrů. Do roku 2030 by mělo být zprovozněno 150 kilometrů vysokorychlostních železničních tratí.

Také ministři za koalici Pirátů a Starostů a nezávislých slibují výrazné změny. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) avizuje především snížení množství učiva, což je věc, na které začal pracovat už jeho předchůdce Robert Plaga (ANO). "Do prosince roku 2023 zreviduje objem učiva na středních školách. Cílem je vznik prostoru pro rozvoj kreativity a týmové spolupráce," stojí v programovém prohlášení.

Ministr pro místní rozvoj a digitalizaci a šéf Pirátů Ivan Bartoš do programového prohlášení vlády napsal, že během prvních dvou let připraví zákon o podpoře bydlení. Do poloviny letošního roku pak předloží úpravu nového stavebního zákona, který byl loni přijat proti odporu stran dnešní vládní koalice.

S covidem se musíme naučit žít

Zatímco řada zmiňovaných bodů už byla v koaličním prohlášení, nejočekávanější novinkou je zmínka o covidu. Ten v původním prohlášení chyběl, což kritizovala například opozice i novináři.

"S onemocněním covid-19 se musíme naučit žít. Nebudeme donekonečna omezovat zdravotní péči pro ostatní pacienty. Z covid-19 se musí stát další závažné onemocnění, které umí zdravotnictví řešit a předcházet závažnému průběhu tohoto virového onemocnění," začíná pasáž k tomuto problému.

Fialova vláda v preambuli ke zdravotnictví zároveň dává najevo, že chce podpořit programy na podporu prevence zdraví a zdravou výživu. "Prevence je nejefektivnější přístup, jak předcházet nemocem, zvyšovat kvalitu života a podporovat zdraví našich občanů," soudí kabinet, který zavede pro lidi možnost se připojistit a "nastaví vstřícnější a efektivnější model postgraduálního vzdělávání lékařů i nelékařských oborů."