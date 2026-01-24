Sněm ANO: Babiš se rozčiluje s novináři, Brabec vtipkuje a delegáti "poslušně" volí

Aktuálně.cz přináší pohled do jednacího sálu i zákulisí sobotního sněmu hnutí ANO, kde byl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš opět zvolený šéfem ANO. Politik, který před 15 lety tvrdil, že není vhodný typ na politiku, vládne Česku a teď si dělá zálusk na volební úspěch v Senátu.
Bývaly časy, kdy Andrej Babiš chodil na sněm svého hnutí ANO mezi prvními, Aktuálně.cz ho v minulosti vídalo například kontrolovat, jak je vše na sněm připraveno, ještě než delegáti přišli. Ty časy jsou ale pryč, tentokrát přišel zakladatel a několikanásobný předseda a nyní také premiér Babiš mezi úplně posledními. Jinak vše probíhalo obdobně jako v minulosti, diskuse je zatím minimální a potlesk delegátů bez větších emocí.
Nechybí ani jako obvykle moderátor a hejtman v jedné osobě Richard Brabec, který se jako vždy snaží prokládat jednání pokusy o humor. „Je to můj osmý sněm a vždycky jsem nervózní, jak říkal doktor Štrosmajer, jako septimán před deflorací,“ pronesl Brabec na úplném začátku sněmu v narážce na známého lékaře v populárním a už dávném seriálu Nemocnice na kraji města.
A když uváděl „překvapení“ pro Babiše v podobě oslavného klipu, upozornil s úsměvem Babiše, že se nemusí bát, protože nejde o domácí video. Následně už běžel sestřih Babišových aktivit počínaje předvolební kampaní před loňskými sněmovními volbami, přes vítězství ve volbách až po jeho jmenování předsedou vlády.
Opět, jak je u Babiše zvykem, videoklip komentoval slovy, že se „zase dojímá“, ale tvář měl vážnou a projev jako obvykle kritický především vůči novinářům. Styl projevu ani tak nepřipomínal proslov muže, který suverénně vyhrál s ANO volby, ale spíše mluvil o tom, co všechno musí ANO udělat pro voliče a jak moc musí uspět v letošních senátních a komunálních volbách.
Babiš, opět jako obvykle, mluvil minimálně o zahraniční politice nebo třeba o Ukrajině, kde se odehrává kvůli agresi Ruska největší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války. Promlouval klasicky hlavně k českým voličům, které zajímá peněženka a domácí dění, takže se dostal až k takovým detailům, jako je budování parkoviště u jedné z pražských nemocnic.
Ze zásadních politických vět bylo nejpodstatnější jeho oznámení, že ANO bude usilovně hledat kandidáta do příštích prezidentských voleb a zároveň se bude snažit ve spolupráci s SPD a Motoristy také najít co nejlepší kandidáty do senátních voleb. ANO má totiž možnost výrazně v Senátu posílit, a to až o 26 křesel. Právě Senát a Hrad jsou poslední dvě „bašty“, které Babiš neovládl.
Vše odstartovala Krausova show v televizi
Jinak je ale nepochybně spokojený, vždyť v roce 2011, kdy přemýšlel o založení hnutí ANO 2011, rozhodně o takovém úspěchu ani nesnil. Tehdy vyzval diváky v dnes už památném díle Show Jana Krause, aby mu psali na určenou adresu, protože má v úmyslu založit Občanské fórum proti korupci, nekompetentnosti a za vymahatelnost práva - z čehož poté vzniklo ANO.
Přestože zároveň tvrdil, že nemá možnost zakládat stranu, protože má „ten špatný profil“, nebyl by dobrý politik a chce dělat pouze organizátora. Ve skutečnosti zahájil jízdu, kterou nemá v plánu nijak ukončovat, ve svých 71 letech se cítí ve výborné kondici a chystá se vládnout minimálně do roku 2029.
Mimochodem, ve zmiňovaném pořadu i vysvětloval, proč má špatný profil a že prý nikdy nebyl agentem Státní bezpečnosti. „Protože jsem pracoval v podniku zahraničního obchodu a ta ekonomická estébé, ta chránila ekonomické zájmy Československa. To nebyla ta hnusná estébé, která potlačovala lidi, že nemohli cestovat a studovat. To byla normální estébé, a my jsme museli, vždycky, když jsem potkal cizince, napsat zápis, hlásit zprávy, to bylo normální. Já jsem nebyl žádný hrdina,“ řekl doslova.
Ve svém hnutí ale nemusí mít obavu, že by mu někdo něco vyčítal, nebo se ho na něco ptal. Například sněmy ANO probíhají naprosto poklidně a bez větší diskuse - což byl velký rozdíl oproti kongresu ODS o minulém víkendu, kdy vystoupily desítky delegátů s různorodými názory na to, zda ODS dělá politiku dobře či špatně. Na sněmu ANO měli možnost delegáti vystoupit před přestávkou na oběd, ale bylo jich tak málo, že nakonec ANO začalo ještě dopoledne probírat úřední zprávy, které mělo původně v plánu na odpoledne.
Jediný „boj“ se očekává ve volbách členů předsednictva hnutí ANO, kde je více kandidátů než míst. O místa má zájem mimo jiné poslanec Martin Kolovratník, poslankyně Monika Oborná, šéfka klubu ANO Taťána Malá, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová a šéf pražského ANO Ondřej Prokop. Do předsednictva by chtěli také poslanci Radek Vondráček a Robert Králíček, kteří ale kandidují i na posty místopředsedů, kde mají jisté místo Karel Havlíček a Alena Schillerová.
Němci špatně zacházeli se zbraní a přišli o triumf, česká dvojice byla v mixu šestá
Biatlonisté Lucie Charvátová a Tomáš Mikyska obsadili na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě ve smíšené štafetě dvojic šesté místo. V cíli byli sedmí, ale Němci Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund přišli o překvapivé vítězství kvůli nesprávné manipulaci se zbraní.
„Buď zemřete, jste zranění, anebo dezertujete.“ Drsná zpověď ukrajinského velitele
Když se většina čerstvě zmobilizovaných pěšáků dostane na frontu, doufá, že je to jen zlý sen, ze kterého se probudí, říká jeden z nejzkušenějších ukrajinských frontových velitelů major Ivan Jablonski "Čupik". „Pokud to přežijí, buď dezertují, nebo pochopí, že tohle je válka a musíš zabít, nebo budeš zabit. A z některých se stanou dobří vojáci…“
Prezident o bezpečnosti: Nedáváme peníze na obranu, abychom dělali radost někomu v Bruselu
Česko musí naplňovat svůj závazek o výši obranných výdajů, který přijalo vůči Severoatlantické alianci, pokud chce čekat bezpečnostní garance. Jestli země na tento závazek rezignuje, musí politici jasně říct občanům, jak jinak zajistí jejich bezpečnost. V sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl prezident Petr Pavel.
Odermatt znovu na legendární sjezdovce neuspěl, o vysněný triumf ho připravil Ital
Italský lyžař Giovanni Franzoni vyhrál v Kitzbühelu poprvé v kariéře sjezd Světového poháru. Druhý se ztrátou sedmi setin sekundy skončil Švýcar Marco Odermatt, kterému opět uniklo vítězství ve slavném závodu na sjezdovce Streif
ŽIVĚBabiše sněm znovu zvolil do čela hnutí ANO, dostal 94 % hlasů
Premiér Andrej Babiš podle očekávání opět obhájil post předsedy hnutí ANO. Ve volbě na sněmu neměl protikandidáta, obdržel zhruba 94 procent hlasů. Dění na domácí politické scéně sledujeme v online reportáži.